Ce n'est une surprise pour personne, Avatar 2 de James Cameron est un immense succès. Il cartonne d'ailleurs tellement que nous pouvons être certain de voir d'autres épisodes de la saga Avatar dans les années à venir. Pour autant un succès critique et public n'est pas nécessairement synonyme de succès en terme de récompenses. C'est même parfois le contraire comme on a pu le constater de très nombreuses années avec la carrière d'un certain Leonardo Dicaprio. Ainsi donc, la 80e cérémonie des Golden Globes, qui s'est déroulée à Los Angeles a un peu calmée les ardeurs des fans d'Avatar 2.

Avatar 2 se fait cadrer par Spielberg

Alors que le film de James Cameron Avatar 2 était dans la liste des combattants en lice dans la catégorie meilleur film et meilleur réalisation des Golden Globes, celui-ci n'a finalement rien remporté. Tristesse et désespoir ? Dans ces deux catégories c'est finalement le film The Fabelmans de Spielberg qui a remporté la victoire. Un combat ultime entre deux maitres du cinéma qui n'a finalement eu le droit qu'à un seul vainqueur. Pour ceux que cela intéresse, voici la liste complète des gagnants de la cérémonie américaine.

Les déçus pourront se replonger dans l'univers du film de Cameron via un making-off et se dire qu'avec ses 1,7 milliard de dollars de recettes, c'est finalement lui qui remporte la mise quoi qu'il arrive. Notons dans le même temps que Avatar 2 a aussi réalisé 10 millions d'entrées en France. Bref, un véritable monstre qu'il semble difficile d'arrêter et qui risque de bien de rester dans les salles obscures encore plusieurs semaines, comme ce fut le cas pour un certain Top Gun Maverick.

Que pensez-vous des résultats des Golden Globes ? Selon vous, Avarar 2 aurait t-il mérité plus ou au moins de remporter l'une des catégories ?