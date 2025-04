L’univers Star Wars n’a pas fini de surprendre. Après avoir exploré de nombreux genres au fil des années, la saga culte pourrait bien s’aventurer sur un terrain totalement inédit pour elle : celui de l’horreur. C’est en tout cas ce que laisse entendre Tony Gilroy, le créateur de la série Andor. Invité à un événement organisé à Londres autour de la saison 2 de son show, le scénariste et réalisateur a glissé une information qui ne passe pas inaperçue.

Une volonté d’explorer de nouveaux genres pour Star Wars

Depuis ses débuts sur Andor, Tony Gilroy a souvent exprimé son envie de voir l’univers Star Wars sortir de ses habitudes. Pour lui, cette galaxie riche et vaste mérite de s’ouvrir à d’autres styles narratifs. Il avait d’ailleurs évoqué par le passé son rêve de voir un jour un projet Star Wars dans un genre totalement décalé : une comédie, un drame judiciaire… ou un film d’horreur. Et aujourd’hui, il semble bien que cette dernière idée prenne forme.

Interrogé récemment sur le sujet, Gilroy a déclaré simplement : "Ils sont en train de le faire. Je crois que c’est en cours." Lui-même ne semble pas directement impliqué dans ce projet. Mais ses propos confirment qu’en interne, Lucasfilm réfléchirait activement à développer une série ou un film Star Wars orienté horreur. Une idée qui, sur le papier, a de quoi intriguer les fans. L’univers Star Wars regorge en effet de créatures, de planètes hostiles et de zones sombres qui pourraient parfaitement se prêter à une ambiance plus oppressante.

Un projet encore flou mais prometteur

Comme souvent avec Lucasfilm, rien n’a été officiellement confirmé pour le moment. On ne sait pas s’il s’agit d’une série pour Disney+ ou d’un projet Star Wars plus confidentiel. Mais cette volonté d’explorer d’autres genres prouve une chose : le succès de séries comme Andor ou The Mandalorian a permis de libérer un peu plus la créativité autour de la saga. Les projets deviennent plus variés. Plus audacieux. Et la porte semble désormais ouverte à des expériences originales, loin des codes classiques de la saga.

Si ce projet voit réellement le jour, il pourrait bien offrir un vent de fraîcheur à la licence. Star Wars a déjà flirté avec l’horreur dans certains comics ou jeux vidéo, mais jamais vraiment à l’écran. Une série horrifique permettrait d’explorer de nouvelles ambiances, de nouveaux types de personnages et d’enrichir encore un univers déjà immense. Reste maintenant à attendre une confirmation officielle de Lucasfilm. Mais une chose est sûre : l’avenir de Star Wars s’annonce plus surprenant que jamais.