Notre recensement des nouveautés SVOD sur Netflix, Prime Video, et Disney+, s'achève avec Max. Quoi de neuf ces derniers temps sur la plateforme de Warner Bros Discovery ? Du 7 au 13 avril 2025, les abonnés ont eu l'excellent Last Night in Soho d'Edgar Wright, l'un des spin-off d'Harry Potter, Les Animaux Fantastiques 3 : Les Secrets de Dumbledore, les séries Le dernier jour d'une secte, Ça, c'est Paris ! et du sport entre autres choses. Attendez-vous à la suite d'une énorme série.

Tous les films Max du 14 au 20 avril 2025

Pour cette semaine du 14 au 20 avril 2025, Max ajoute quatre films qui, à défaut de faire l'unanimité, sont globalement appréciés. Romain Duris (Le Règne Animal) et Marine Vacth (Mascarade) se font face dans La Confession. Un long-métrage dramatique qui raconte l'histoire d'une romance entre un nouveau prête qui attire toutes les convoitises suite à son arrivée dans une petite ville française, et d'une jeune femme communiste et athée qui va se prendre au jeu et questionner ses certitudes.

The Words avec Bradley Cooper (A Star is Born), Zoe Saldana (Avatar 3), Jeremy Irons (Une journée en enfer) ou encore Dennis Quaid (The Substance) arrive également sur Max à partir du 16 avril 2025. On suit un jeune écrivain qui ne va pas hésiter à s'approprier un livre perdu et le faire passer pour le sien. Mais tout a un prix... Dans les nouveautés Max de la semaine, il y a aussi Mission Titan ainsi que Qui a tué Maggie Moore(s) ?.

16/04 La confession The Words

18/04 Mission Titan (Slingshot)

19/04 Qui a tué Maggie Moore(s) ?



Toutes les séries du 14 au 20 avril 2025

Si la partie films des nouveautés Max du 14 au 20 avril 2025 est oubliable, c'est moins le cas du côté des shows télévisés grâce au retour ultra attendu d'une énorme série : The Last of Us. Depuis ce lundi 14 avril 2025, les abonnés peuvent regarder la nouvelle saison 2. « Après une pandémie mondiale, un survivant endurci prend en charge une fille de 14 ans qui pourrait être le dernier espoir de l'humanité ». Comme pour d'autres programmes, la diffusion se fait à un rythme hebdomadaire et donc seul l'épisode 1 de la saison 2 de la série The Last of Us est disponible sur Max.

Les autres sorties de la semaine sur Max sont consacrées à trois sports différents avec les championnats du monde de billard qui dureront jusqu'en mai, du cyclisme avec la course Amstel Gold Race, ainsi que les 24 heures motos via la chaîne Eurosport.

14/04 The Last of Us - saison 2 épisode 1

19/04 24 heures motos - en exclu avec Eurosport Championnat du monde Snooker (billard) - du 19 avril au 5 mai 2025 - en exclu avec Eurosport

20/04 Cyclisme Amstel Gold Race - en exclu avec Eurosport



Source : Warner Bros.