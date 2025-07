Les exclusivités sont devenues le fer de lance des plateformes de SVOD. Netflix l'a compris très tôt et les concurrents ont suivi le pas : Prime Video, Disney+, et bien sûr Apple TV+, toutes ont leurs programmes-maison. Et bien qu'elle soit arrivée plus tard que d'autres sur le marché, la plateforme de la marque à la pomme a tout de suite su marquer les écrans avec des séries mémorables. L'une des plus appréciées s'apprête à faire son retour.

Elles reviennent pour une nouvelle saison sur Apple TV+

Un duo de choc s'apprête à se reformer à l'écran pour la suite d'une série adorée d'Apple TV+. Lancé en 2019, The Morning Show crève l'écran, porté par un casting de renom : Reese Withersppon et Jennifer Aniston incarnent deux présentatrices télé qui se retrouvent confrontées à de grands thèmes de société.

De fait, la saison 1 de The Morning Show avait particulièrement frappé le public sur AppleTV+ par son traitement des problématiques post-MeToo, rappelant d'ailleurs le film Scandale de Jay Roach (2019). La suivante avait introduit les enjeux du COVID-2019 en pleine période de pandémie.

C'est en partie grâce à cette capacité à parler de thèmes d'actualité, avec un ton doux-amer qui ne fait pas de concession sur les difficultés rencontrées par les différents partis, que The Morning Show a su tirer son épingle du jeu. Servie par un casting toujours pertinent, la série a maintes fois été récompensée. Une réussite pour Apple TV+ !

Dès lors, le public d'Apple TV+ attend impatiemment la saison 4 de The Morning Show. Deux ans après la troisième, l'attente commence à se faire sentir. Mais vous n'aurez plus à patienter longtemps. La série va faire son retour à la rentrée avec un casting solidement renforcé. Deux nouveaux s'ajoutent à la distribution : la française Marion Cotillard (La Môme) et Jeremy Irons (Le Mystère von Bülow).

La saison 4 reprendra l'histoire deux après les événements de la troisième. Dans un monde du travail toujours plus impitoyable, l'intelligence artificielle sème le doute partout. Les héroïnes Alex Levy et Bradley Jackson vont devoir redoubler de méfiance. Rendez-vous le 17 septembre 2025 pour une nouvelle salve d'épisodes sur Apple TV+ !