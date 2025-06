Apple TV dévoile un extrait d'une suite très attendue pour une série à succès. La plateforme n'oublie pas non plus de donner en même temps la date de sortie.

On juge principalement les plateformes de SVOD à leur catalogue. De ce point de vue, ce qui fait leur identité repose de plus en plus sur leurs productions originales. Netflix, Prime Video, Disney+ et surtout HBO Max, toutes ont leurs titres incontournables et des esthétiques qui se démarquent. Mais, depuis quelques années, c'est une autre plateforme qui tire son épingle du jeu en la matière. Nous pensons évidemment à Apple TV, qui vient justement de donner la date de sortie de la suite d'une série acclamée.

Apple TV fait revenir sa série phénomène

Dire qu'il y a encore dix ou quinze ans, les stars du cinéma boudaient le format sériel. Désormais, c'est tout l'inverse. De grands noms du grand écran se multiplient au casting de séries à succès. Qui plus est, après la télévision standard, c'est dorénavant sur les services de SVOD qu'elles performent. Apple TV s'est notamment offert les services de Gary Oldman (Dracula, The Dark Knight) et Kristin Scott Thomas (Le Patient anglais, Quatre mariages et un enterrement) pour sa série à succès Slow Horses.

Déclinée pour le moment en quatre saisons sur Apple TV, Slow Horses nous plonge aux côtés de River Cartwright (Gary Oldman), ancien espion raté du MI5. Trop tôt pour la retraite, il est relégué à l'« Étable ». Sauf que cette institution énigmatique est loin d'être enivrante, au contraire... du moins, jusqu'à ce qu'une affaire de kidnapping de haute ampleur vienne bouleverser le quotidien de l'agence et surtout de Cartwright.

Maintes fois récompensées, la création d'Apple TV s'est même targuée de décrocher l'Emmy du Meilleur scénario pour une série dramatique aux Emmy Awards l'année dernière. Dès lors, vous vous doutez bien que chaque nouvelle saison est attendue avec impatience. Ça tombe bien, Slow Horses aura droit à une saison 5 ! La plateforme a profité d'un court teaser qui dépeint déjà l'ambiance pour dévoiler la date de sortie. Rendez-vous officiellement le 24 septembre 2025 pour poursuivre l'enquête avec River Cartwright.