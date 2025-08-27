Ce qui pourrait être une des belles nouveautés de la rentrée se montre et ça se passera sur Apple TV+. C'est le moment de découvrir les premières images, la bande-annonce est là.

Le programme va être chargé à la rentrée, on vous prévient ! Les plateformes de SVOD ont dévoilé les nouveautés à venir dans leur catalogue en septembre, de Netflix à Prime Video, en passant par HBO Max et Disney+. N'oublions pas non plus Apple TV+, qui prépare aussi de beaux ajouts dans son service. Parmi eux, une série inspirée de faits réels avec un casting de renom à l'affiche. Le trailer est enfin là.

Une nouvelle série prometteuse sur Apple TV+

Apple TV+ commence à nous habituer à des séries-maison qui acquièrent très vite une belle réputation. Ted Lasso, The Morning Show, Foundation, Severance... La plateforme semble avoir trouver les clefs pour se faire une place de choix dans le paysage audiovisuel. Preuve en sont les prix reçu par tous ces titres au fil des années et la liste pourrait bien continuer de s'allonger si la prochaine grosse nouveauté du service se montre également à la hauteur.

La nouvelle série d'Apple TV+ se nomme The Savant, ce qui pourrait vous parler si vous avez entendu parler d'un article du Cosmopolitain qui a fait son effet en 2019. Intitulé « Is It Possible to Stop a Mass Shooting Before It Happens » (soit « Est-ce possible d'arrêter une tuerie de masse avant qu'elle n'advienne ? » en français), il raconte comment une femme s'est infiltrée dans des groupuscules de haine en ligne pour tenter d'arrêter les actions de personnes extrémistes prêtes à agir.

La série The Savant mettra en scène l'actrice Jessica Chastain (La Couleur des sentiments, Interstellar) dans le rôle-titre ! Elle pourra compter à ses côtés sur la participation de Nnamdi Asomugha (Leverage), annoncé également comme l'un des acteurs principaux du programme. Vous retrouverez aussi à l'écran James Badge Dale, Michael Mosley ou encore Hannah Gross. Tous vous donnent rendez-vous le 26 septembre 2025 sur Apple TV+.