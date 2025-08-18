Comme toutes les semaines, Apple TV+, Netflix, Prime Video, Disney+ ou encore HBO Max font le plein de nouveautés. Si dans le lot il y a bien une plateforme SVOD qui est peut-être un peu plus timide, c’est bien Apple TV+ qui ne publie pas vraiment son contenu en grande quantité contrairement à la concurrence. Toutefois cette semaine, une série adorée va faire son grand retour avec une nouvelle saison très attendue. Forcément, c’est un événement.

Une grosse série Apple TV+ cette semaine du 18 au 24 aout 2025

Qu’on se le dise, si Apple TV+ n’a pas une multitude de films et séries sur son calendrier, la plateforme est compensée par la qualité de ses programmes. Il y a peu d’ailleurs, on a eu le droit à une grosse nouveauté, Chief of War, portée par Jason Momoa qui en est aussi l’un des créateurs. Une série brute et intense qui a fait sensation. Cette semaine toutefois, ce n’est pas une nouveauté, mais le retour d’une série déjà installée et qui fonctionne très bien.

Le 22 août prochain, les fans pourront en effet retrouver la saison 3 de Foundation sur Apple TV+. Il s'agit de la suite de la série de science-fiction à succès tirée des livres d’Isaac Asimov. Pour cette nouvelle saison, la série va s’inspirer des événements narrés dans la seconde partie du deuxième livre, mais aussi un peu du troisième. On va donc se retrouver 152 ans après la fin de la saison 2 alors que la Fondation est désormais bien installée. Un ennemi encore plus puissant, connu sous le nom du Mulet, va apparaitre avec pour objectif de conquérir l’univers tout entier, rien que ça.

Au casting de cette nouvelle saison de la série Apple TV+, on retrouvera des visages familiers comme Jared Harris (Hari Seldon), Lee Pace (Frère au Grand Jour) ou encore Laura Birn (Eto). Bien entendu de nouveaux visages vont évidemment être de la partie, à commencer par Pilou Asbaek, le fameux guerrier Le Mulet. Une saison qui s’annonce aussi intense qu’épique.

11/08 The Foundation - Saison 3



