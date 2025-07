Le mois de juillet va exploser ! Les nouveautés s'enchaînent du côté des plateformes de SVOD. Netflix, Disney+, HBO Max, Crunchyroll et bien sûr Prime Video proposent un line-up particulièrement rien. De son côté, Apple TV+ privilégie la qualité à la quantité. Il y a peut-être moins de sorties, mais suffisamment pour nous mettre l'eau à la beau, notamment aujourd'hui avec la diffusion d'une série dont la nouvelle saison était très attendue.

Une saison 3 qui s'annonce épique sur Apple TV+

Ces derniers temps, nous vous répétions combien Netflix misait sur les adaptations pour enrichir son catalogue d'exclusivité. Mais, ce n'est pas la seule plateforme à adopter cette stratégie ! Apple TV+ n'hésite pas à se reposer sur des œuvres qui ont déjà fait leurs preuves. Encore dernièrement, la plateforme annonçait une production tirée d'un best-seller littéraire. Et les romans, la marque à la pomme sait les transposer à l'écran, comme le prouve la série Foundation.

Cette dernière fait enfin son retour aujourd'hui sur Apple TV+ ! Après une première partie un peu passée inaperçu, la deuxième saison a reçu un accueil dithyrambique. Dès lors, la saison 3 de Foundation devrait rassembler un public encore plus large pour assister à la suite de l'adaptation du Cycle de Fondation d'Isaac Asimov.

Toujours dirigée par David S. Goyer (co-scénariste de plusieurs Call of Duty Black Ops) et Josh Friedman (scénariste des Quatre Fantastiques: Premiers Pas), cette fresque historique futuriste fait un saut de 152 ans pour sa saison 3. Un nouvel ennemi fait alors son apparition, menaçant l'ordre maintenant établi de la Fondation. Appelé The Mule, il s'agit d'un maître télépathe interprété par un Pilou Asbæk (Borgen, Game of Thrones) qui promet de lancer une nouvelle lutte pour le pouvoir. Vivez ce nouvel affrontement en 10 épisodes dès à présent sur Apple TV+.