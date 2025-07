HBO Max fait le plein de films et séries cette semaine. Vous allez rire et pleurer avec des nouveautés pour certaines déjà reconnues et d'autres totalement inédites.

Le mois de juillet va être riche en émotions grâce aux plateformes de SVOD. Les différents catalogues fourmillent de nouveautés cette semaine, qu'il s'agisse de Netflix, Prime Video ou encore Disney+. Cela dit, les trois mastodontes du marché peuvent désormais compter sur d'autres concurrents et pas des moindres. HBO Max a aussi du nouveau en réserve cette semaine, que ce soit en matière de films et, surtout, de séries.

Tous les films qui arrivent sur HBO Max entre le 7 et le 13 juillet

HBO Max y va doucement du côté de ses entrées de longs-métrages. Mais, vous le savez, la quantité ne fait pas la qualité. Vous aurez donc le plaisir de rire avec Jennifer Aniston et Ben Stiller dans une comédie iconique, Polly et Moi dès ce mercredi. Puis, on passera à un drame franco-belge vendredi prochain. Intitulée Otez-moi d'un doute, elle rassemble non seulement un casting brillant, mais a en plus reçu le prix du public au festival Film by the Sea.

9 juillet : Polly et Moi — comédie romantique entre Jennifer Aniston et Ben Stiller.

11 juillet : Otez‑moi d’un doute — comédie dramatique française avec François Damiens, Cécile de France et Guy Marchand.



Plein de nouvelles séries cette semaine sur la plateforme de HBO

Le programme est un peu plus conséquent en matière de séries sur HBO Max. Cette semaine, les fans de DC auront le plaisir de découvrir l'attachant Beast Boy des Teen Titans dans une nouvelle série jeunesse. Il y aura également deux téléréalités plongeant leur candidats loin des conditions de vie moderne. Sans compter sur la nouvelle série originale du network, à savoir Furia. Si vous aimez les drames sociaux avec une bonne dose de suspens, ça devrait vous parler.

7 juillet : Changelin, le jeune loup solitaire — série d'animation jeunesse sur Beast Boy, le héros DC.

10 juillet : Retour en 1880 : Notre vie de pionniers — téléréalité suivant trois familles qui adoptent le mode de vie du XIX e siècle.

11 juillet : Furia | épisodes 1 et 2 — série dramatique de HBO sur un groupe de 5 femmes en Espagne.

13 juillet : Retour à l'instinct primaire | saison 17 — téléréalité mettant en scène des survivants sans ressources, pas même des vêtement, sur une île déserte.