La saison estivale va être caliente sur les plateformes de SVOD. Netflix, Disney+, Prime Video... chaque plateforme dévoile petit à petit sa programmation avec des titres qui promettent de grands moments d'émotions, notamment chez Apple TV+. Le format “court” sera à l'honneur chez la compagnie de Cupertino. De fait, pas de films à l'horizon, mais plusieurs séries de renom.

Le film de juillet d'Apple TV n'arrivera pas tout de suite sur la plateforme

Comme cela avait déjà été suggéré, Apple TV ne devrait pas compter de nouveau film parmi ses nouveautés de juillet, et ce, malgré une sortie importante. De fait, la plateforme a bien annoncé un long-métrage pour juillet... mais uniquement au cinéma ! Il s'agit de To The Moon, qui réunit Scarlett Johansson et Channing Tatum pour une histoire dans les années 1960 en lien avec les premiers pas de l'Homme sur la lune.

Il faudra donc patienter pour que le film soit disponible en France sur Apple TV+. De fait, si la sortie est prévue pour une exclusivité en salles dans un premier temps, To The Moon arrivera ensuite dans le catalogue de la plateforme. Toutefois, la chronologie des médias devrait nous faire patienter 17 mois avant qu'il n'arrive chez nous.

De nouvelles séries arrivent en juillet 2025

En revanche, Apple TV ne manquera pas de séries en ce mois de juillet 2025. Le premier grand moment à retenir sur la plateforme sera la sortie de la saison 3 de Foundation. Unanimement acclamée, elle promet de repousser les limites de l'imaginable avec un saut dans le temps de 152 ans après les événements de la saison 2. Pour plus de légèreté et vous mettre dans l'ambiance des vacances, Acapulco sera aussi de retour avec une saison 4.

11 juillet : Foundation | saison 3 — série de science-fiction tirée du Cycle de Fondation d'Isaac Asimov. L'Aventure sauvage — série documentaire animalière.

18 juillet : Snoopy présente : un été en musique — épisode spécial musical de la célèbre série d'animation.

23 juillet : Acapulco | saison 4 — série comique dans une station balnéaire.