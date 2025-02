La phase 5 du MCU a très mal démarré avec le flop critique et commercial de Ant-Man et la Guêpe : Quantumania, et The Marvels n'a hélas pas remonté le niveau. Heureusement pour Marvel, et les spectateurs, Les Gardiens de la Galaxie 3 ainsi que Deadpool & Wolverine ont redressé la barre. Désormais, tous les regards des fans sont tournés vers les derniers films de cette phase dont Captain America Brave New World, Thunderbolts, et le lancement de la phase 6 avec Les 4 Fantastiques : Premiers Pas.

Un premier trailer pour Les 4 Fantastiques Premiers Pas

The Fantastic Four: First Steps, ou Les 4 Fantastiques : Premiers pas chez nous, sortira le 23 juillet 2025 en France. Un film de la plus haute importance pour Marvel puisqu'il ouvrira le bal de la phase 6 qui comprendra notamment Avengers 5 Doomsday & Avengers 6 Secret Wars ou encore Spider-Man 4. Depuis 2017, Les 4 Fantastiques ont déjà eu le droit à trois longs-métrages, dont le reboot de 2015 avec un casting renouvelé par rapport aux deux premiers opus. Et c'est ce qui va encore se produire avec la nouvelle adaptation qui arrive cette année sur grand écran.

Pour incarner cette équipes des 4 Fantastiques, Marvel a jeté son dévolu sur Pedro Pascal (The Last of Us) qui sera Reed Richards alias Mr Fantastic, Vanessa Kirby (Mission Impossible) qui jouera Sue Storm alias La Femme Invisible, Joseph Quinn (Stranger Things) qui fera monter la température en endossant le rôle de Johnny Storm plus connu comme étant La Torche Humaine, tandis qu'Ebon Moss-Bachrach (The Punisher Netflix) a été sélectionné pour être Ben Grimm, La Chose. Julia Gardner (Ozark) rejoint quant à elle les rangs dans la peau de Shalla-Bal, une version féminine du Surfeur d'argent.

Ce nouveau film Les 4 Fantastiques, qui est donc attendu en salles dès cet été, avait teasé un premier trailer pour aujourd'hui. Et il est désormais en ligne comme annoncé par Marvel Studios. Un aperçu en avant-première prometteur pour ce retour de cette équipe de choc ? À vous de nous le dire avec les extraits ci-dessous.

Le synopsis de Fantastic Four First Steps

Si vous n'aviez pas suivi l'actualité du film Les 4 Fantastiques : Premiers Pas, voici le synopsis officiel. « Avec pour toile de fond un monde rétro-futuriste inspiré des années 1960, Les Quatre Fantastiques : Premiers pas des studios Marvel présente la première famille de Marvel alors qu'ils font face à leur défi le plus redoutable à ce jour. Forcés d'équilibrer leur rôle de héros avec la force de leur lien familial, ils doivent défendre la Terre contre un dieu de l'espace affamé appelé Galactus et son énigmatique héraut, le Surfeur d'Argent. Et comme si le plan de Galactus de dévorer la planète entière et tous ses habitants n'était pas déjà assez mauvais, cela devient soudainement très personnel ».

