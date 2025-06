En attendant l'agenda complet des nouveautés films, séries, émissions et documentaires SVOD de juillet 2025, n'hésitez pas à consulter nos articles sur les sorties confirmées jusqu'à maintenant pour Netflix, Prime Video, Disney+ et Apple TV+. En ce qui concerne la plateforme de streaming vidéo de la firme à la pomme, la qualité devrait encore primer sur la quantité pour ne pas changer. Parmi les ajouts à ne pas manquer, il y a la suite d'une série événement. Ça va être épique !

Une série événement Apple TV+ de juillet 2025 se montre encore

Les nouveautés Apple TV+ de juillet 2025 ne vont pas briller par leur nombre, mais il y aura tout de même du lourd avec le lancement de la saison 3 de Foundation. L'une des meilleures séries du service SVOD qui se base sur l'oeuvre d'Isaac Asimov. « Située 152 ans après les événements de la saison 2, la Fondation s’est solidement implantée bien au-delà de ses débuts modestes, tandis que l’Empire de la dynastie cléonienne décline. Alors que ces deux puissances galactiques concluent une alliance fragile, une menace pour toute la galaxie surgit : un redoutable seigneur de guerre connu sous le nom du « Mulet », qui ambitionne de régner sur l’univers grâce à la force physique, la puissance militaire… et le contrôle mental » révèle le synopsis officiel de la saison 3 de Foundation partagé par Apple TV+.

Le Mulet, qui fait véritablement son entrée dans la saison 3 de Fondation, sera incarné à l'écran par Pilou Asbæk. Un nom qui ne vous dit peut-être rien, mais il a été Euron Greyjoy dans la série Game of Thrones. Comme pour les deux précédentes saisons, qui sont disponibles sur Apple TV+, le showrunner David S Goyer et ses équipes devraient mettre le paquet pour offrir un spectacle à la hauteur de cette oeuvre culte. Pour suivre ces épisodes inédits de Foundation, rendez-vous sur Apple TV+ à partir du 11 juillet 2025. Le premier épisode sera mis en ligne, mais les neuf autres seront disponibles à un rythme hebdomadaire. Avant le grand retour, on vous laisse avec ce nouvel aperçu qui met le paquet et promet du lourd.

