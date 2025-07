Après avoir conquis les lecteurs, c'est à l'écran que Solo Leveling s'épanouit désormais. La série tirée du webtoon phénomène réunit en masse les spectateurs sur Crunchyroll, où il reçoit des notes qui témoignent de son succès. Dès lors, on ne s'étonnera pas que les projets se multiplient autour de la licence. L'un d'eux donne enfin des nouvelles après l'annonce surprise en début d'année.

Solo Leveling trouve son nouveau Sung Jin-woo

Comptant les aventures de Sung Jin-Woo dans un Japon moderne alternatif, Solo Leveling a su s'imposer avec un concept efficace : le héros, presque sans qualité au départ, devient soudainement le chasseur le plus puissant qui soit. Sauf qu'il doit d'abord cacher ses capacités dans un monde où la hiérarchie règne et où la naissance de pouvoirs au sein de l'humanité questionne encore.

Devenu l'une des séries les plus populaires chez les otakus, Solo Leveling enchaîne les annonces depuis son retour à l'écran en janvier dernier. La saison 2 s'est rapidement hissée dans le haut panier du top des plateformes de SVOD. Cela aura donc donné des ailes aux producteurs, révélant à cette même période la préparation d'un film live-action.

Au moment de son annonce, le projet de film Solo Leveling en était encore à l'étape de l'écriture. Depuis, il semble avoir déjà fait du chemin, voire muté. À moins que deux projets du genre soient prévus... Toujours est-il que Netflix vient d'annoncer la production d'une adaptation live-action sous forme de... série !

Cette relecture du webtoon à succès sera dirigée par Lee Hae-jun et Kim Byung-seo, le duo qui portait Destruction finale à l'écran en 2019. Plus encore, la série Solo Leveling de Netflix a déjà trouvé son protagoniste en la personne de Byeon Woo-seok. Après avoir eu un petit rôle dans le film des deux réalisateurs, l'acteur brillait l'an dernier dans le k-drama Lovely runner. Il aura donc cette fois l'honneur d'incarner Sung Jin-Woo à l'écran.

Byeon Woo-seok.

Encore une adaptation live-action de Netflix

Ça commence à devenir une habitude pour la plateforme de SVOD. Netflix a trouvé le bon filon en misant sur les adaptations : c'est à la fois une manière de s'octroyer des droits d'exploitation tout en capitalisant sur une communauté déjà solide. Avec Solo Leveling, on peut effectivement dire que ça promet d'attirer du monde devant l'écran. Pour autant, les commentaires sur les réseaux sociaux soulèvent déjà des doutes de la part des fans.

Toutes les entreprises d'adaptation en prises de vue de réelles ne sont pas des plus appréciées. Le film Death Note avait plus que déçu les fans. En revanche, la série One Piece a été une agréable surprise, même si tout ne fonctionnait pas parfaitement. On peut également citer la série Avatar Le Dernier Maître de l'air qui a plutôt reçu des retours mitigés malgré les audiences. Rien d'étonnant dès lors à ce que les fans s'interrogent sur la bonne conduite d'une adaptation de Solo Leveling.