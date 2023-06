C'est parti pour les nouveautés Prime Video de juin 2023. Comme pour ses concurrents, Amazon a dévoilé son line-up de films, séries, documentaires ou émissions. Pour ce mois-ci, le géant met en avant le cinéma français avec un film inédit, le sport avec du tennis et dit adieu à l'un des shows les plus célèbres de la plateforme. Et pour peu que vous ayez souscrit au Pass Warner, cette nouvelle cuvée est encore meilleure. En effet, une série inédite HBO qui a fait polémique récemment sera disponible d'ici peu, et des longs-métrages absolument énormes feront aussi leur rentrée.

À lire également, toutes les nouveautés Netflix de juin 2023 ainsi que les nouveautés Disney+ de juin 2023.

Les nouvelles sorties Amazon Prime Video de juin 2023

Dans la bataille des plateformes de SVOD, Amazon Prime Video n'a pas l'intention de faire de la figuration. Malgré la puissance de frappe de ses deux concurrents, le service arrive lui aussi à offrir des films, séries et autres de qualité aux abonnés. Qui pour remplacer Dragon Ball et Spider-Man : No Way Home ? Si vous avez le Pass Warner, le nouveau show HBO The Idol par le réalisateur Sam Levinson. Le créateur d'Euphoria. Les deux premiers épisodes ont été projetés lors du Festival de Cannes 2023 et ont choqué de nombreux journalistes sur place. Il semblerait que le cinéaste soit allé trop loin si l'on en croit les critiques.

La chaîne TCM Cinéma, inclut avec le Pass Warner, a également préparé une playlist « Dans l'espace ». Une occasion de célébrer certains films de science-fiction encore récents, et un vieux fossile qui est pourtant toujours considéré comme un véritable chef d'œuvre. À quelques jours d'intervalle, les abonnés pourront lancer Interstellar, Gravity et 2001 : L'Odyssée de l'Espace. L'œuvre de la vie de Stanley Kubrick.

Et pour ceux qui ne veulent pas payer les 9,99 euros par mois pour le Pass Warner ? Les nouveautés Prime Video font quand même le boulot. Les fans de sport pourront suivre depuis chez eux les matchs de tennis du tournoi de Roland-Garros, et même Les 24 heures du Mans. La saison 5 de The Grand Tour : Les autres fous du volant sera également disponible.

En termes de science-fiction, les abonnés classiques auront aussi le droit à l'excellent Looper avec Bruce Willis et Joseph Gordon-Levitt. Pablo Escobar sera au cœur de deux longs-métrages, dont Escobar avec Javier Bardem et Penelope Cruz. L'acteur français Frank Gastambide (Validé) présentera sa comédie d'action Medellin avec Ramzy Bedia, Anouar Tounbali, Mike Tyson. Un film exclusif à Amazon Prime Video tourné dans la municipalité éponyme de Colombie, le fief de l'un des barons de la drogue les plus puissants.

Les films de juin 2023

La Tour Montparnasse Infernale (1er juin)

Looper (1er juin)

Escobar (1er juin)

Comme chiens et chats (1er juin)

Happy Feet (1er juin)

Happy Feet 2 (1er juin)

Scooby-Doo (1er juin)

Scooby-Doo 2 : Les monstres se déchaînent (1er juin)

Le Pôle Express (1er juin)

Medellin (2 juin)

Gravity (2 juin) Pass Warner obligatoire

Licorize Pizza (5 juin)

À contre-sens (8 juin)

Interstellar (9 juin) Pass Warner obligatoire

Sniper : Rogue mission (16 juin)

David et Madame Hansen (16 juin)

Space Cowboys (16 juin) Pass Warner obligatoire

The Covenant (23 juin)

2001 : L'Odyssée de l'espace (23 juin) Pass Warner obligatoire

Ghost in the Shell avec Scarlett Johansson (14 juin) Pass Warner obligatoire

2010 : L'Année du premier contact (30 juin) Pass Warner obligatoire

Les séries de juin 2023

Legacies - saison 4 (1er juin)

Chicago Fire - saison 9 (1er juin)

Chicago Med - saison 6 (1er juin)

New Amsterdam - saison 3 (1er juin)

Deadloch - saison 2 (2 juin)

The Idol (5 juin) Pass Warner obligatoire

The Lake - saison 2 (9 juin)

Le monde incroyable de Gumball - saison 2 (15 juin)

New Looney Tunes - saison 1 (15 juin)

Les fous du volant - saison 1 à 2 (15 juin)

The Grand Tour - saison 5 (16 juin)

Colin from accounts - saison 1 (16 juin)

I'm a virgo - saison 1 (23 juin)

Jack Ryan - saison finale (30 juin)

The Righteous Gemstones (19 juin) Pass Warner obligatoire

Warrior - saison 3 (30 juin) Pass Warner obligatoire

Les documentaires et émissions de juin 2023

Roland-Garros - night sessions (du 1er juin au 7 juillet)

Ligue 1 Multiplex J38 (3 juin) Pass Warner obligatoire

24 Le Mans : Le centenaire (10 & 11 juin) Pass Warner obligatoire

Lily-Rose Depp et The Weekend dans la série polémique The Idol (crédits : CinéSérie).

Les programmes Prime Video de juin 2023 à voir absolument

Si vous adhérez aux frasques de la bande de Franck Gastambide, Medellin sera un des incontournables Prime Video de juin 2023. « Je ne peux pas aller au Yemen, je suis analyste financier », ce dialogue improbable, vous l'avez peut-être entendu des millions de fois sur le Net. Une réplique qui est devenue virale après un matraquage publicitaire sur Twitch, la plateforme de streaming d'Amazon. Une phrase issue de la série phare Jack Ryan qui fera ses adieux avec sa saison finale dès le 30 juin 2023.

Le manga culte Ghost in the Shell est de retour sur le service. Mais attention, on parle ici de la version live-action avec Scarlett Johansson. Celle qui a fait polémique en raison de l'actrice choisie pour incarner Mira Killian. Au-delà de ça, le film en lui-même a été accueilli négativement, comme beaucoup d'adaptations. Ce fut un flop total avec 169 millions de dollars au box-office pour un budget de...110 millions. Le compte n'y était effectivement pas.

À vous de faire votre avis, mais les temps forts de Prime Video en juin 2023 resteront The Idol, Interstellar, Gravity, 2001 : Odyssée de l'espace, ou encore Looper.

The Idol (5 juin)

« Une chanteuse pop entame une romance avec un énigmatique propriétaire d'un club de Los Angeles qui est le leader d'un culte secret », voici le synopsis de la nouvelle série sulfureuse d'HBO, The Idol. Le show, qui a fait ses débuts à Cannes en présence de l'équipe, a complètement divisé sur ses deux premiers épisodes et s'est plus attiré les foudres des spectateurs.

« La vision du monde de Levinson semble corrompue (…) Le public d’Euphoria ne devrait pas être surpris par la façon honteuse dont il traite le personnage de Lily-Rose Depp, car elle, ainsi que la série, semblent piégées sous l’emprise de The Weeknd » résume Variety (via Seriously). Comme pour d'autres programmes Max, elle sera diffusée en simultanée sur Prime Video via le Pass Warner.

Interstellar (9 juin)

Interstellar est sans aucun doute possible l'un des meilleurs films de Christopher Nolan. De la bande-son incroyable d'Hans Zimmer et la performance de Matthew McConaughey, le réalisateur s'est surpassé pour offrir son épopée SF et un drame familial marquant. Un long-métrage acclamé de toutes parts. Le cinéaste arrivera t-il à faire mieux avec Oppenheimer ? Verdict en juillet !

Gravity (2 juin)

On continue dans ce tunnel science-fiction avec le renversant Gravity d'Alfonso Cuarón (Les Fils de l'homme, Harry Potter et le Prisonnier d'Azkaban...). Le dernier vol dans l'espace de Matt Kowalsky (George Clooney), accompagné par l'ingénieure Ryan Stone (Sandra Bullock), qui aurait dû être une routine, va finalement prendre une tournure catastrophique pour le duo. Si la NASA a fustigé le film car jugé « trop éloigné de la réalité », d'un point de vue cinématographique, ça reste une belle claque de mise en scène.

Looper (1er juin)

Avant de se faire pointer du doigt pour Star Wars 8 : Les Derniers Jedi, Rian Johnson (À couteaux tirés, Glass Onion) a surpris, en bien, avec son Looper. Un film qui explore l'un des thèmes de SF les plus prééminents : le voyage dans le temps. « Dans un futur proche, la Mafia a mis au point un système infaillible pour faire disparaître tous les témoins gênants. Elle expédie ses victimes dans le passé, à notre époque, où des tueurs d’un genre nouveau (les « Loopers ») les éliminent. Un jour, l’un d’entre eux, Joe, découvre que la victime qu’il doit exécuter n’est autre que… lui-même, avec 20 ans de plus. La machine si bien huilée déraille » via CinéSérie.

2001 : L'Odyssée de l'espace (23 juin)

Extrêmement pompeux pour certains, absolument magnifique pour d'autres, les avis sur 2001 : L'Odysée de l'espace peuvent être diamétralement opposés. Et malgré cela, même si l'on reste de marbre devant ce spectacle de 1968, son statut ne peut être discuté. C'est une œuvre charnière du 7ème art et de la science-fiction qui, encore aujourd'hui, inspire des réalisateurs. Qu'en serait-il d'Interstellar si Stanley Kubrick n'avait pas tourné ce film culte ? Pour Nolan, c'est une référence évidente.

Ghost in the Shell - version live-action (14 juin)

Si le monde entier n'a pas été tendre avec Ghost in the Shell de Rupert Sanders avec Scarlett Johansson, le créateur de la version animée, Mamoru Oshii, a un ressenti tout autre. Selon lui, le cinéaste est parvenu à s'approprier ce gros morceau et l'actrice qui a joué Black Widow sur grand écran a dépassé les attentes d'Oshii-san. « Rupert s'est totalement approprié l'histoire. C'est le film le plus beau jamais réalisé sur cette histoire. Rupert a commencé par la composition, les couleurs et l'éclairage. En tant que réalisateur, il me semble qu'un metteur en scène doit pouvoir tourner ce qu'il a en tête et c'est ce que je souhaitais à Rupert. Scarlett Johansson a largement dépassé mes attentes dans le rôle du Major » (via CinéSérie).

Medellin (2 juin)

Après sa série MyCanal Validé, sur le monde du rap, Franck Gastambide s'est envolé pour la Colombie afin de mettre en boîte Medellin. Une comédie d'action qui raconte l'histoire de Brahim (Brahim Bouhlel), un youtubeur débutant qui se fait enlever par des Narcos. Ses potes Chafik (Anouar Toubali), Stan (Frank Gastambide) et Réda (Ramzy Bedia) vont alors tout faire pour le sortir de ce pétrin. Une exclusivité Amazon Prime Video.

Jack Ryan - saison finale (30 juin)

L'analyste financier, qui ne peut pas se rendre au Yemen, est sur le point de faire ses adieux. Tom Clancy's Jack Ryan, une autre série Amazon Originals, est en effet sur le point de s'arrêter. L'ultime saison 4 ne comportera que six épisodes. Deux seront disponibles chaque vendredi jusqu'au 14 juillet. Visiblement, le directeur adjoint de la CIA va devoir faire face une conspiration d'une grande ampleur.