Amazon Prime Video officialise la venue de plusieurs chaînes Warner, dont HBO (House of the Dragon, The Last of Us, The Wire, Les Soprano), sur son service de SVOD. Date de lancement, prix et contenu, toutes les infos.

Avant la diffusion de la série The Last of Us chez nous, Amazon Prime Video avait promis d'autres contenus importants par le biais d'un Pass Warner. Cet abonnement supplémentaire est désormais officiel, et on a enfin des détails complets.

La crème de la crème des séries HBO inclus

Le brouillard autour des contenus HBO en France - le partenariat de diffusion avec OCS s'étant terminé - se dissipe enfin avec une excellente nouvelle. À compter du 16 mars prochain, l'ensemble des programmes HBO seront disponibles sur Amazon Prime Video grâce au Pass Warner. Et forcément, cela signe l'arrivée de séries totalement cultes comme la chaîne sait le faire depuis des décennies.

Les Soprano, The Wire, Six Feet Under, ça vous parle ? Ces pépites pourront être (re)visionnées avec d'autres séries emblématiques telles que Game of Thrones... en 4K ! Dans son communiqué, les shows télévisés suivants sont cités, mais bien entendu, la liste est non exhaustive.

HBO n'est pas un cas isolé et grâce au Pass Warner, Amazon Prime Video récupère 12 chaînes en tout et pour tout. Cela inclus Adult Swin, Warner Bros. TV, Toonami (Harley Quinn, Rick et Morty...), Eurosport, TCM Cinéma, Discovery, Cartoon Network, Boomerang, CNN et Cartoonito.

Crédits : Amazon Prime Video.

Tout savoir sur le Pass Warner d'Amazon Prime Video (prix, date de lancement et contenus)

Tous ces contenus, ça a un prix et c'est là que ça coincera peut-être aux yeux de certains. Le prix du Pass Warner sera de 9,99€ par mois, en plus des 6,99€ demandés pour l'abonnement Amazon Prime Video. Comme dit plus haut, vous aurez accès à 12 chaînes en totalité, mais le déploiement sera progressif jusqu'au 3 avril 2023. Le jour du lancement, le 16 mars, il y aura HBO, Warner TV, Toonami et Adult Swim.

Si le vieux catalogue sera compris dans le Pass Warner d'Amazon Prime Video, rassurez-vous les nouveautés suivront aussi avec le léger décalage habituel. La saison 4 de Succession sera ainsi diffusée dès sa sortie le 27 mars. À l'instar d'un abonnement SVOD classique (Netflix, Disney+...), c'est résiliable à tout moment et sans frais. Le Pass Warner étant un ajout, la résiliation n'entraîne pas la perte de l'abonnement Amazon Prime Video.