Malheureusement, Lara Croft n'a pas reçu de ticket d'invitation pour les Game Awards 2024. Le prochain Tomb Raider est toujours en développement chez Crystal Dynamics, en collaboration avec Amazon Games, mais les développeurs n'étaient visiblement pas prêts pour montrer quoi que ce soit. Pour le moment, on n'a pas non plus vraiment de nouvelles de la série live-action qui sera diffusée par Prime Video... hormis à travers des bruits de couloir sérieux. D'après Deadline, Sophie Turner, alias Sansa Stark dans Game of Thrones, aurait entamé des négociations pour incarner l'aventurière sur le petit écran.

Un collector pour Tomb Raider avec la tenue originale de Lara Croft

En attendant le prochain jeu Tomb Raider, le fabricant de statues Iron Studios est en train de produire un très chouette collector pour les fans de Lara Croft. Pour la fin de l'année 2025, la société va sortir une statuette à l'échelle 1/10 de l'archéologue habillée de sa tenue emblématique composée des bottes, du short marron, du haut vert et de lunettes. Ce goodies à exposer dans votre salon, salle de jeu ou où vous voulez, est fait en résine et mesure environ 36 cm de haut.

Bien que ce soit pas une figurine articulée de Tomb Raider, le look de Lara Croft peut-être ajusté avec une tête interchangeable pour avoir ou retirer les lunettes, ainsi qu'un bras interchangeable pour faire tenir l'un des mythiques pistolets ou le piolet de TR 2013. Cette pièce de collection est aussi composée une ruine ancienne escaladée par l'aventurière. Pour ce qui est du prix, c'est forcément plus élevé qu'une figurine, et prévoyez d'économiser entre 360 et 400 euros pour vous la procurer.

Pour le moment, quelques boutiques ont ouvertes les précommandes, mais attention si vous êtes pressés. La livraison de cette statuette 1/10 Lara Croft Tomb Raider d'Iron Studios n'aura lieu qu'au troisième trimestre 2025. Pour éviter toute déception, les revendeurs français ont mis un placeholder en décembre 2025. Que pensez-vous du rendu de ce collector ? La fidélité est-elle présente pour vous ? Comptez-vous investir ou le tarif vous rebute t-il vous empêchant de craquer ?















Source : Iron Studios.