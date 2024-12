Contrairement à Netflix, Amazon n'a pas encore dévoilé les nouveautés Prime Video de janvier 2025, mais il y a déjà de quoi faire avec celles de décembre. Bien que la fin du mois soit vide en sorties, la plateforme s'est rattrapée comme toujours les premiers jours avec un grand nombre de films, dont certains incontournables. Mais du côté des séries, le service de streaming vidéo a aussi créé l'évènement avec trois nouvelles créations originales. L'une d'elles est déjà un succès monstre et sera bien renouvelée pour une saison 2.

La série du moment Prime Video aura bien une saison 2

Max, Netflix, Disney+ et Prime Video se livre une bataille acharnée sur les contenus, puisque c'est ce qui fait pencher la balancer lorsqu'on doit prendre un abonnement à ces plateformes. En décembre, le service d'Amazon a misé sur le bon cheval avec Secret Level. Une série anthologique d'animation créée par Tim Miller, le réalisateur de Deadpool et le créateur de Love, Death & Robots.

Malgré les retours parfois négatifs, une saison 2 pour la série Prime Video a déjà été confirmée. Comment expliquer ce renouvellement très rapide ? Tout simplement parce que les audiences ont été plus qu'au rendez-vous pour Amazon. Durant la première semaine de diffusion, ça a été la « série animée la plus regardée tous les temps » sur Prime Video. Il y aurait eu 1,4 million de visionnage d'après des données de Luminate. Dans ce contexte, le géant a donc annoncé une saison 2 pour Secret Level.

S'il y aura bien une saison 2 de Secret Level sur Prime Video, ni Amazon ni Tim Miller n'ont donné de détails. Il est par conséquent impossible quels jeux auront le droit à leur histoire. Même si on sent que Concord ne reviendra pas. Une petite intuition comme ça... Cette annonce autour de la grosse série Prime Video du moment plait beaucoup sur la Toile. « Je suis contente d'apprendre que Secret Level a été renouvelée pour une saison 2, j'adorerais un épisode avec Tekken, Street Fighter et Zelda »; « C'est super ! »; « La saison 1 était vraiment géniale et la série a tellement de potentiel y compris pour des épisodes déjà existants »; « Cette série est tellement bonne, je suis content du renouvellement » peut-on lire dans les réactions sur les réseaux sociaux. Les gens ont même commencé à faire leur liste de courses en suggérant des épisodes pour Elden Ring, Minecraft, Halo, Helldivers 2 et bien d'autres.

Source : Amazon Prime Video.