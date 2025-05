Il n'est pas simple de se faire une place dans le secteur des jeux de cartes à jouer et à collectionner (JCC). Plusieurs grosses licences, comme Magic the Gathering ou Pokémon, règnent en maître sur le marché. Pour autant, des tentatives de diversifier les propositions voient régulièrement le jour. Parmi elles, on peut compter sur Disney Lorcana. Cette grande collection a apporté un vent de fraîcheur sur le genre et est parvenue à s'imposer. Alors, pour continuer d'enrichir l'expérience, elle s'apprête à accueillir une belle nouveauté.

Disney Lorcana complexifie encore la donne

Les JCC revêtent plusieurs dimensions aux yeux des joueurs. À la fois, ils permettent de jouer, généralement pour des affrontements, et en même ils sont parfaits pour les collectionneurs dans l'âme. Ce sont ces derniers que Disney Lorcana vise avec une nouveauté qui devrait beaucoup plaire.

Ravensburger, qui édite les cartes Disney Lorcana, a en effet pensé deux nouveaux niveaux de rareté. Et pas des moindres ! En effet, vous pourrez maintenant trouver des cartes de rareté « Épique » et « Iconique ». Il s'agira à chaque fois de versions alternatives holographiques très peu répandues de cartes déjà existantes. Les premières afficheront une version full-art de l'illustration initiale. Les secondes, elles, se présenteront comme des modèles premium. Non seulement elles seront décorées d'une illustration inédite, mais présenteront une finition texturée en 3D pour un rendu encore plus qualitatif qui en fera le niveau de rareté le plus élevé (hors cartes promo).

Vous l'aurez compris, ce ne seront pas de nouvelles cartes Disney Lorcana à proprement parler. En revanche, il s'agira de rééditions de cartes déjà connues de la communauté, mais dans des versions bien plus rares. Dès lors, cela va changer beaucoup de choses sur le marché et en termes de valeurs des cartes. Pour vous donner une idée, les niveaux Épique et Iconique s'inscrivent de la façon suivante dans l'échelle de rareté globale :

Commune

Peu commune

Rare

Super rare

Légendaire

Épique

Enchantée

Iconique

Cartes promo