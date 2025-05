Si les produits Apple sont déjà chers, cela pourrait devenir bien pire, comme on peut l’apprendre à travers de nouvelles déclarations qui font frissonner portefeuilles et comptes en banque.

Apple tire la sonnette d’alarme. Dans un document officiel publié après ses résultats trimestriels, la marque à la pomme met les choses au clair : les tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine pourraient bien finir par impacter ses clients. Et pas qu’un peu.

Des tarifs douaniers qui pèsent lourd pour Apple

Aujourd’hui encore, une grande partie des produits Apple est fabriquée en Chine. Résultat : la firme est en première ligne face aux éventuels tarifs douaniers imposés par les deux puissances. Apple explique que ces taxes pourraient perturber toute sa chaîne de production. Et si ça se confirme, elle n’aura pas d’autre choix que de répercuter ces hausses… sur le prix final des produits.

Concrètement, Apple évoque plusieurs scénarios. Si les tensions s’aggravent, elle pourrait devoir changer de fournisseurs, revoir sa logistique, voire supprimer certains produits ou services sur certaines zones géographiques. Et oui, ça inclut aussi les applications tierces. Mais surtout, la marque parle clairement d’une possible hausse des prix. Une décision qui dépendra surtout de la durée et de l’ampleur du conflit commercial.

Une situation qui inquiète déjà les marchés

Depuis la publication de ces informations, l’action Apple a perdu plus de 6 %. Une chute qui montre bien l’inquiétude des investisseurs. Ce qui dérange ? Le manque de visibilité. Pour l’instant, Apple ne précise pas comment elle compte s’adapter sur le long terme. Ce silence alimente les doutes.

Et ce n’est pas tout. Apple rappelle aussi qu’un climat économique tendu peut avoir un effet direct sur les habitudes d’achat. En clair : si la situation se dégrade, les consommateurs pourraient dépenser moins. Moins d’achats, moins de confiance… et donc moins de ventes. Un cercle vicieux que même les marques les plus puissantes ne peuvent ignorer.

En résumé, le constructeur prépare doucement ses clients à une réalité moins confortable. Dans un monde où la géopolitique impacte directement les produits tech, la marque pourrait bien revoir ses prix à la hausse. Et pour les consommateurs, cela signifie peut-être des iPhone plus chers… et des choix à faire.

Source : Apple