Bientôt vous pourrez poser les mains sur le très attendu Star Wars Jedi Survivor. À quoi s'attendre et surtout comment préparer sa sortie ? On vous récapitule tout.

Star Wars Jedi: Survivor est sans conteste l'un des titres les plus attendus de l'année 2023. A quelques jours de sa sortie, il est donc temps pour nous de vous résumer tout ce qu'il y a à savoir à son propos pour en profiter au maximum. Notamment pour celles et ceux qui n'ont pas eu la chance ou l'opportunité de pouvoir jouer à Star Wars Jedi: Fallen Order, l'épisode de 2019. Star Wars Jedi: Survivor sera disponible le 28 avril 2023 sur PC, PS5 et Xbox Series. Aucune version Nintendo Switch n'est au programme.

Le résumé complet de l'histoire de Fallen Order (avec spoil)

Pour les fans et les puristes, sachez que Star Wars Jedi: Fallen Order (et Jedi Survivor) se situe entre Star Wars Episode III : La Revanche des Sith et Star Wars Episode IV : Un Nouvel Espoir. Comme vous le savez sûrement, l’Ordre 66 a été exécuté et la plupart des Jedi sont morts. L'Empire Galactique pourchasse sans relâche les survivants, notamment à l'aide des terribles inquisiteurs Sith. Les survivants se cachent et parmi eux un certain Cal Kestis tente de survivre. Celui-ci est un ancien padawan et il tente désormais de gagner sa croute comme ferrailleur sur une lointaine planète de la bordure extérieure. Hélas après un incident, notre Jedi en herbe se retrouve obligé d'user de la Force devant témoin. Ce qui marque le début de ses problèmes et notamment l'arrivée de Sœurs Inquisitrices.

Pouvant compter sur sa bonne étoile (et la Force), Cal Kestis est sauvé par Cere Junda, membre de l’équipage du vaisseau Stinger Mantis, en compagnie du charismatique pilote Greez Dritus. Désormais notre héros est pourchassé et il ne peut compter que sur l'aide de BD-1, un mignon petit droïde rencontré sur Bogano. Sur cette même planète, premier refuge de notre fine équipe, se trouve aussi un mystérieux secret : un holocron. Un artefact Jedi qui renferme plusieurs secrets dont la liste d’enfants sensibles à la Force dans la galaxie. Une bonne occasion de reformer l'Ordre Jedi mais aussi une raison supplémentaire de se cacher de l'Empire qui ne doit absolument pas trouver cette relique.

Pour percer les secrets de l'holocron, Cal Kestis va devoir partir sur les traces d'un ancien maître Jedi ce qui va le mener sur différentes planète comme Kashyyyk (monde natal des Wookies) ou encore Dathomir, que l'on connait pour abriter les Sœurs de la Nuit, un clan de sorcières sensibles au Coté Obscur. Au fil de l'aventure le joueur est amené à découvrir un plot twist très important. La sœur de Cere Junda, la sauveuse de Cal, est passée du Côté Obscur et elle est devenue l'une des Inquisitrices qui le pourchasse. C'est d'ailleurs elle qui fait office de boss final et qui finira finalement par mourir des mains de Dark Vador. Une scène évidemment très intense de ce premier jeu. En effet, le Seigneur Sith, très déçu de l'Inquisitrice, souhaite montrer l'exemple, par sa cruauté, comme c'est souvent le cas dans l'univers Star Wars. À la toute fin Cal Kestis préfère détruire l'holocron plutôt que de reformer l'Ordre Jedi. Tout ceci se déroule donc avant les évènements de Jedi Survivor.

Le résumé court de Fallen Order

Cal Kestis est le personnage principal, ancien padawan ayant survécu à l'Ordre 66 et il se cache de l'Empire

Un événement va la forcer à dévoiler sa véritable nature et il est repéré par L'Empire

Au dernier moment il est secouru par Cere Junda, ex-Sith

Il découvre l'existence d'un holocron qui renferme une liste d'enfants sensibles à la Force et part à la recherche de l'artefact Jedi

L'Inquisitrice Sith Trilla qui poursuit Cal Kestis n'est autre que la sœur de Cere Junda

Après un duel avec Trilla, Dark Vador en personne intervient et punit l'inquisitrice de son échec

Cal Kestis détruit l'holocron

Tous ces événements se déroule avant Jedi Survivor

Star Wars Fallen Order, c'est bien ?

Globalement le jeu a eu un très bon accueil critique. De la part des fans évidemment mais aussi des autres. Sur Gameblog nous avions mis une excellente note dans notre test Star Wars Jedi: Fallen Order en soulignant qu'il s'agissait d'un mixte réussi entre Tomb Raider et Sekiro. Chez nos confrères, sur le célèbre site Metacritic, c'est un florilège d'éloges avec 79% d'avis positifs. C'est surtout le manque de rythme du titre qui est pointé du doigt ainsi que la lourdeur des déplacements. Le public, plus sévère, donne d'ailleurs une note globale de 7,7/10 sur le même site. Sur Steam, le jeu possède une évaluation globale très positive désormais. Fallen Order est donc considéré comme un bon jeu et l'objectif de Jedi Survivor est de résoudre ses problèmes tout en proposant des nouveautés.

Quelle est l'histoire de Star Wars Jedi Survivor ?

Jedi Survivor est la suite directe de Fallen Order et le jeu va reprendre 5 ans après les événements du premier titre. Vous n'avez pas spécialement besoin d'avoir joué au premier pour vous lancer dans l'aventure tant que vous connaissez les grandes lignes (ci-dessus) du premier épisode. Notons que le jeu se déroule en même temps que la série Disney+ Obi-Wan Kenobi. En 5 ans, Cal Kestis a eu le temps de devenir plus expérimenté et cela va avoir un impact assez important sur le type d'adversaire que l'on va devoir affronter. Parmi ces nouveaux antagonistes on trouve un mystérieux sénateur Impérial Pau'an et le gangster Rayvis, qui pensent que les Jedi devraient être exterminés. Depuis la fin du premier titre, l'équipage du vaisseau Mantis a perpétré des actes de rébellion contre l'Empire, dont certains sont détaillés dans le roman Star Wars Jedi : Battle Scars, qui se déroule entre les deux jeux. C'est d'ailleurs dans ce roman que nous apprenons comment Cal a désormais une cicatrice sur le visage dans Jedi Survivor. Au tout début du jeu l'équipage s'est séparé et Cal continue de mener son combat. On ne sait pas encore les raisons de cette séparation. Enfin, le titre est une occasion d'en savoir un peu plus sur la période de la Haute République via son grand méchant qui reste encore assez mystérieux. Cette nouvelle période fut introduite par Disney en 2021 via une série de romans et elle se situe en -230 avant la Bataille de Yavin IV (et donc les événements de Jedi Survivor).

Star Wars Jedi Survivor, quelles sont les nouveautés ?

Aussi bien en termes de scénario que de mécaniques de jeux, Star Wars Jedi Survivor va proposer beaucoup de nouveautés dont pas mal de surprises du coté du récit. Les développeurs ont voulu résoudre tous les problèmes de Fallen Order tout en proposant de nouveaux pouvoirs, de nouvelles méthodes de combats et de nouveaux environnements et adversaires à découvrir. On vous fait un résumé des différents ajouts et modifications ci-dessous.

Un jeu plus grand et plus ambitieux.

Un jeu plus beau graphiquement

En terme de nouveautés, vous pouvez compter sur une amélioration du moteur graphique. C'est évidemment visible via les nombreux environnements ouverts mais aussi via la définition des textures qui franchit un cap supplémentaire. Cal Kestis est par exemple encore plus détaillé. Jeux de lumières, effets atmosphériques... Tout est plus grandiose et les nouvelles planètes que l'on visite sont d'ailleurs plus grandes.

L'exploration au cœur de l'expérience, un open world Star Wars

L'un des reproches que l'on pouvait faire à Star Wars Jedi Fallen Order était la gestion assez chaotique de l'exploration avec la nécessité de passer plusieurs fois au même endroit. Pour résoudre une partie du problème, Jedi Survivor propose désormais un voyage rapide pour se rendre d'un point A à un point B plus rapidement. Notamment via des points de sauvegardes qui servent aussi à se régénérer ou dépenser des points de compétences. Pour se déplacer il est aussi possible d'utiliser des montures (des animaux) et explorer plus rapidement.

Globalement les zones à explorer sont aussi plus vastes. Cette suite accorde plus d'importance à l'exploration avec de meilleures récompenses. Dans cette optique, Cal Kestis se dote désormais d'un grapin dans son outillage, ce qui permet d'améliorer la verticalité du titre. Cruel manque dans l'épisode de 2019.

Précisons aussi que le droide BD-1 propose maintenant une option jumelles pour zoomer dans l'environnement et observer ce qu'il se passe au loin dans le décor. Cela participe à l'exploration et à la sensation de gigantisme de l'environnement. Oui, le jeu est plus vaste et plus grand.

Le combat est largement amélioré

Plus de postures de combat dans Jedi Survivor.

Dans Fallen Order notre personnage débute comme un padawan, il doit donc apprendre beaucoup de choses. Bonne nouvelle vous n'aurez pas à tout débloquer à nouveau dans Star Wars Jedi Survivor et vous pourrez compter sur tout un arsenal de compétences assez rapidement dans le jeu.

Pour le combat au sens propre, un plus grand nombre de postures sont prévues et le joueur devra adopter son style à l'environnement et aux adversaires. Il est par exemple possible de s'équiper d'un blaster dans une main et d'un blaster dans l'autre. Un sabre façon Kylo Ren est même disponible et permettra aussi d'user de la garde du sabre pour se défendre / attaquer.

Le combat est remanié pour rendre le tout plus épique et plus fluide. De manière générale notre personnage Cal Kestis est moins pataud et tout semble plus viscéral. L'impression de flottement lors des sauts, c'est terminé ! Notre Jedi est rapide comme l'éclair. Pour en savoir plus vous pouvez lire notre PREVIEW de Star Wars Jedi Survivor.

Comment bien se préparer pour Star Wars Jedi Survivor ? Date de sortie, poids du jeu, etc

Le jeu Star Wars Jedi Survivor est prévu pour sortir le 28 avril 2023 sur PC, PS5 et Xbox Series. Il s'agit d'un titre purement current-gen ce qui permet aux développeurs de se concentrer beaucoup plus sur la partie technique. Le jeu Star Wars Jedi Survivor pèse 139,08 Go sur le disque dur de la Xbox Series X et 148 Go sur la PS5. Sur PC, c'est encore plus lourd et il faut 155 Go d’espace de stockage au total. C'est un véritable monstre et il vaut mieux avoir une bonne connexion sous le coude.

Combien coûte Star Wars Jedi Survivor ?

Star Wars Jedi Survivor coûte 69,99 euros dans sa version standard et 89,99 euros dans son édition deluxe sur PC. Sur console de salon PS5 et Xbox Series, il faut compter 79,99 euros pour le jeu standard ou 99,99 euros pour la version deluxe.

Quand Jedi Survivor pourra être téléchargé ?

Si vous êtes impatient, sachez que Star Wars Jedi Survivor pourra être téléchargé dès le 25 avril 2023 sur tous les supports soit 3 jours avant la sortie. Une bonne nouvelle quand on sait l'espace nécessaire pour en profiter. Surtout sur PC où c'est gargantuesque.

Quels sont les bonus de la version Deluxe de Jedi Survivor ?

Dans le pack deluxe de Star Wars Jedi Survivor vous obtiendrez :

Un pack cosmétique “Héros galactique” inspiré des équipements portés par Han Solo dans Star Wars IV : Un Nouvel Espoir, contenant le cosmétique “Vaurien”, le cosmétique “Robuste” pour BD-1 et le blaster “DL-44”.

Un pack cosmétique “Nouveau héros” qui s'inspire du matériel de Luke Skywalker, contenant le cosmétique “Héros rebelle”, le cosmétique “BD-Astro” pour BD-1 et le sabre laser “Héros rebelle”.

Que contient la précommande de Jedi Survivor ?

Le Pack Survie Jedi offert en cas de précommande.

Enfin si vous précommandez le jeu, vous aurez l'opportunité de profiter du pack cosmétique “Survie Jedi” inspiré d'Obi-Wan Kenobi. Celui-ci comprend le cosmétique “Ermite” pour le protagoniste, le sabre laser “Ermite”, ainsi qu'un blaster “Combustion”.

Quelle configuration pour jouer sur PC ?

Un jeu qui s'annonce très beau.

Configuration minimale

Système d'exploitation : Windows 10 64 bits

Windows 10 64 bits Processeur : Ryzen 5 1400 ou Intel Core i7 7700

Ryzen 5 1400 ou Intel Core i7 7700 Carte graphique : Radeon RX 580 ou Nvidia GeForce 1070

Radeon RX 580 ou Nvidia GeForce 1070 RAM : 8 Go

8 Go Espace disque : 155 Go

Configuration recommandée