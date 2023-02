Si il y a bien un personnage emblématique de la saga Star Wars du coté des Jedi, c'est bien évidemment Mace Windu. Maitre Jedi incarné à l'écran par le très charismatique Samuel L. Jackson. On ne spoilera personne si l'on dit que le personnage et fier combattant est tombé d'un immeuble lors de son duel contre l'Empereur Palpatine dans Star Wars, épisode III : La Revanche des Sith. Depuis lors, les rumeurs sont nombreuses quant à son retour sur petit ou grand écran. De nombreux fans pensent qu'il a effectivement survécu à sa chute. Et c'est bien connu au cinéma, tant qu'on ne voit pas le corps, tout est possible. D'autant que ça ne serait pas la première fois qu'un mort revient à la vie, comme avec un certain Dark Maul qui revient malgré avoir eu le corps qui est littéralement coupé en deux par Obi-Wan.

Mace Windu vivant, dans ce film d'animation Star Wars

Que penser d'un tel retour ? C'est là qu'intervient la chaine YouTube Sidemaul qui vient de réaliser une véritable petite pépite artistique. Un court métrage d'animation complet, entièrement centré sur Mace Windu que la plupart des fans de Star Wars adorent. 11 minutes 42 exactement avec un doublage français intégral de très bonne facture qui permet de revenir sur les événements après sa chute. Avec à la clé un bras en moins et surtout une cécité complète, forçant l'homme à chercher des réponses dans la force.

Multi-casquettes, le créateur Sidemaul double d'ailleurs lui même certains personnages comme les soldats clones, l'inquisiteur sith ou encore Dark Vador lui même. Au delà des voix on notera aussi la qualité assez exemplaire de l'animation, surtout pour une personne seule. En éspérant que Disney ne lui tombe pas dessus et lui fasse retirer sa vidéo.

Que pensez-vous ce court métrage Star Wars ?