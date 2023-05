C'est acté, Mortal Kombat 12 sera disponible en 2023 comme annoncé par Ed Boon. Le co-créateur et producteur de la franchise de baston la plus sanglante du versus fighting. Si les détails sur la date exacte ou les plateformes sont encore à définir - exclusivité new-gen ou non ? -, on devrait en savoir plus très prochainement. Rien n'est sûr mais MK12 pourrait apparaître lors du State of Play de PlayStation.

En attendant, ce nouvel épisode serait encore victime d'un leak en provenance des États-Unis cette fois-ci. Une fuite qui révèle deux Kombattants vus dans des séries très en vogue.

Des stars DC et Prime Video dans Mortal Kombat 12 ?

Après des mois à calmer les ardeurs des fans de Mortal Kombat, qui attendaient systématiquement une présentation de MK12 lors d'énormes événements, Ed Boon a teasé au calme le nouveau jeu. Un teasing qui a alimenté une théorie. Ce nouveau jeu ne s'appellerait pas Mortal Kombat 12. Dans la vidéo publiée sur Twitter par le papa de la licence, on a une horloge avec la grande aiguille qui défile sur 9, 10 et 11, puis passe brutalement de 12 à 1. Cet indice signifierait qu'on pourrait se diriger vers un reboot. Une mode dans l'industrie du jeu vidéo et du cinéma qui commence à en agacer plus d'un.

Vrai ou non, on le saura bien assez tôt. En parallèle, le rédacteur Jez Corden (Windows Central) a lâché une information sur le casting du jeu. Selon ses sources, Homelander (Le protecteur) de The Boys ainsi que le super-héros DC Peacemaker - deux séries TV Prime Video - feraient partie du Kombat Pass de ce Mortal Kombat 1.

Crédible ? Vu les précédentes collaborations avec l'arrivée de RoboCop, Terminator, ou encore Rambo, pourquoi pas ? Hasard ou non, Karl Urban, qui incarne Billy Butcher dans la série The Boys, serait lui pressenti pour reprendre le rôle de Johnny Cage dans Mortal Kombat 2. Le prochain film live-action qui sera encore réalisé par Simon McQuoid et écrit par Jeremy Slater (Moon Knight disponible sur Disney+, Umbrella Academy de Netflix).

Un combat brutal entre Scorpion et Raiden dans MK11 (crédits : Steam).

Un collector en fuite, ça va piquer !

Si l'on en croit Billbill-kun, un leaker de Dealabas qui fait fuiter constamment les jeux PS Plus, ce nouveau jeu serait bien intitulé Mortal Kombat 1. Pas plus de détails mais il affirme qu'un Kollector MK1 est prévu. Et accrochez-vous, car le tarif est encore élevé. Cette édition serait proposé au prix de 250 euros, aux côtés d'une version Standard à 80 euros et d'une Deluxe à 110 euros. Autre élément important, ce serait une exclusivité PS5, Xbox Series X|S et PC. À l'inverse de Street Fighter 6, les développeurs se débarrasseraient de l'ancienne génération... ou presque. Un portage Nintendo Switch serait aussi dans les plans de NetherRealm Studios.

Billbill-kun ne dévoile rien sur la date de sortie, mais Windows Central pense avoir des infos sur le sujet. D'après eux, Mortal Kombat 12 ou 1, comme vous voulez, arriverait en septembre 2023. Soit le même mois que Marvel's Spider-Man 2 - sous réserve que ce bruit de couloir se vérifie également.