Alors que ce bon vieux Ed Boon continue de jouer avec les nerfs des fans en teasant Mortal Kombat 12, côté cinéma, les choses semblent également bouger pour la saga. On le sait depuis un moment, un Mortal Kombat 2 est sur les rails et devrait bientôt être lancé. Malgré une réception en demi-teinte, le film de 2021 a été un petit succès. Tout du moins, ça a été suffisant pour qu’une suite soit commandée. Et si l’on ne sait pas grand-chose sur le film en lui-même, il se pourrait bien qu’une des stars de la série The Boys soit du voyage.

Un peu de the Boys dans mon Mortal Kombat

Ce sont nos confrères de chez New Line qui ont vendu la mèche. Karl Urban, le légendaire Butcher que l’on retrouvera dans la saison 4 de The Boys sur Prime Video, serait en pleine négociation pour camper le rôle de Johnny Cage dans Mortal Kombat 2. D’ailleurs, le deal serait sur le point d’être validé. L’acteur néo-zélandais a déjà une très longue carrière derrière lui. En plus de son rôle dans le show d’Amazon cité plus haut, il a notamment pu être vu dans la saga du Seigneur des Anneaux, dans la dernière trilogie Star Trek ou encore dans les films Thor du MCU. Généralement considéré comme un excellent second couteau dans la plupart des longs-métrages, Urban a également eu le droit à ses heures de gloire comme dans le très honnête Dredd de 2012.

D'ailleurs, il a déjà participé à l’adaptation cinématographique d’une franchise cultissime du jeu vidéo en 2005 avec le mauvais DOOM, également porté par Dwayne Johnson, aka The Rock.

Karl Urban dans The Boys

Qui est Johnny Cage ?

Karl Urban en Johnny Cage dans Mortal Kombat 2 pourrait donc être une réalité. Un rôle qui lui irait comme un gant sur le papier. Cage est en effet un personnage plutôt drôle qui maitrise différents arts martiaux. Toujours dans la vanne, même ses Fatalies sont de véritables sketchs, comme son uppercut signature, le « Nut Punch ». Un direct dans les parties souligné d’un grand écart juste pour la classe. Dans le lore de la franchise, Johnny Cage est une star de cinéma d’action qui se retrouve embarquée dans le tournoi et finit par faire partie de ceux qui sauveront le Royaume Terre à de multiples reprises. Dans les jeux, Cage a même une idylle avec la belle Sonya Blade avec qui il aura une fille, Cassie. Tous les trois sont d'ailleurs jouables dans les derniers jeux de la franchise. Cage est l'un des plus vieux héros de la saga Mortal Kombat et l'un des plus appréciés d'ailleurs. Il finira par devenir un personnage très important pour le lore, capable de tenir tête à de nombreux antagonistes puissants. Il aidera même les forces spéciales, et les dieux eux-mêmes, à plusieurs reprises.

Johnny Cage dans Mortal Kombat 11

Mortal Kombat, un univers si grand que ça ? (attention spoilers)

Pour ce qui est du film Mortal Kombat 2, on ne sait toujours pas ce qu’il nous racontera. Mais si l’on en croit la fin ouverte du premier opus, on devrait enfin avoir le droit au fameux tournoi sanglant. Pour rappel, dans la licence Mortal Kombat, le tournoi est ce qui maintient l’ordre dans l’univers. Six royaumes principaux se partagent le monde et ses différents plans et tous sont surveillés par les Dieux Anciens, des entités omnipotentes qui n’interfèrent jamais sur l'équilibre des mondes. Ils ont tout de même imposé une règle qu’il est impossible (normalement) d'éviter : si un royaume souhaite déclarer la guerre à un autre, alors il doit remporter le Mortal Kombat plusieurs fois d'affilé.

Dans le dernier film, vous vous en doutez, il ne reste plus qu’une seule et unique chance au Royaume Terre de remporter le tournoi, sous peine de se faire envahir par une armée de démons. C'est pourquoi, Lord Raiden et toute la clique, partent recruter des champions à travers le monde.

D’après, Simon McQuoid le réalisateur du dernier film Mortal Kombat, qui devrait d'ailleurs rempiler pour le second, cette nouvelle franchise pourrait devenir un véritable univers étendu. Si l’appel du MCU-like est tentant et pourrait bien coller avec la licence, encore faut-il que le succès soit au rendez-vous. Et pour ça, il faudra attendre le prochain long-métrage pour en avoir le cœur net.