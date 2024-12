La saison 2 de Mercredi est en chemin sur Netflix avec Jenna Ortega qui reprendra le rôle principal, tout comme les autres membres de la famille Addams. Une tribu pas comme les autres qui devrait avoir une place plus importante que lors de la saison 1 d'ailleurs. De base, ce retour très attendu a été annoncé pour 2025, mais Tim Burton et les showrunners seront-ils vraiment dans les temps ? On en sait davantage sur le sujet et il y a une excellente nouvelle pour le retour de la série Netflix.

La sortie de Mercredi Saison 2 en 2025 sur Netflix confirmée ?

L'année prochaine devrait être encore riche pour Netflix en particulier sur le plan des séries. La plateforme de streaming vidéo doit encore annoncer son calendrier, mais on sait déjà que les abonnés pourront assister à la fin de Cobra Kai ainsi qu'à la conclusion de Stranger Things. Normalement, la firme au N rouge est censé également trouver un créneau pour la saison 2 de Mercredi, l'un de ses plus gros cartons.

Cette fenêtre de sortie en 2025 sera respectée puisqu'une excellente nouvelle est tombée. En effet, Mercredi a bouclé le tournage de sa saison 2 en Irlande qui avait démarré en juillet dernier. À quand la diffusion sur Netflix ? Si le service SVOD suit le même schéma que la première saison, les nouveaux épisodes pourraient être disponibles en novembre 2025. Maintenant, si l'on se fie à l'écart entre la fin de tournage et la mise en ligne, ça pourrait même arriver avant. Avec ce scénario, Mercredi Saison 2 pourrait débarquer en juillet 2025 voire en septembre.

Pour rappel, la saison 2 de Mercredi sera plus sombre et aura un casting XXL avec Steve Buscemi, Thandiwe Newton, voire peut-être Lady Gaga. L'actrice et chanteuse aurait signé pour apparaitre dans le show Netflix et aurait été aperçue pendant une semaine sur le plateau.

Source : What's On Netflix.