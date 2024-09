Parmi les séries Netflix les plus attendues prochainement, Mercredi se trouve en haut du podium. Après une première saison des plus réussies, qui a surtout rencontré un gigantesque succès au point de se hisser dans le top 2 des séries les plus regardées de l’histoire de Netflix. Rien que ça. Une saison 2 était plus qu’évidente, et elle arrive bientôt. D’ailleurs, la communication s’accélère.

La saison 2 de Mercredi se montre encore, la communication s'accélère

Il y a peu, Netflix nous a balancé un flot d’annonces avec sa Netflix Geeked Week, et dans le lot, il y avait bien évidemment Mercredi. La saison 2 arrive à grands pas et verra le jour d’ici 2025 si tout va bien, et tout semble bien aller. On a d’ailleurs eu droit à une première vidéo, non pas une bande-annonce, mais une visite des coulisses avec quelques petites interventions d’actrices et d’acteurs en costumes. Ce fut aussi l’occasion de voir le grand Tim Burton en pleine action. Le réalisateur sera en effet derrière la caméra pour près de 4 épisodes de la saison 2 de Mercredi. Une excellente nouvelle pour les fans.

Non content de cette première vidéo, Netflix a une fois de plus partagé quelques images pour promouvoir la saison 2 de sa série. Il s’agit d’une petite parodie maison d’un célèbre meme. On y voit Enid (Emme Myers) qui pose sa caméra en nous demandant de garder un œil sur sa meilleure amie, Mercredi (Jenna Ortega). L’actrice est assise sur les marches, le regard fixé sur l’objectif sans jamais cligner des yeux. Pour rappel, c’est l'actrice elle-même qui avait eu cette idée lors de quelques scènes de la première saison.

Une performance (parce que c’est vraiment une performance) qui avait impressionné Tim Burton, qui lui avait alors demandé de le faire le plus souvent possible. Résultat, Jenna Ortega ne cligne presque jamais des yeux face à la caméra. On la verra seulement le faire lorsqu’elle est “vulnérable”, comme avec ses parents ou quand Enid la prend dans ses bras.

Nous verrons si Mercredi tiendra une nouvelle fois la performance tout au long de la saison 2.

Source : Netflix