La série Mercredi a été un très gros succès malgré les critiques émises, notamment sur une partie de la direction artistique et le côté sombre, jugé pas assez présent au goût de certains fans de la Famille Addams. Pour la saison 2, cela devrait quelque peu changer. Et pour frapper fort, le show de Netflix vient d'agrandir son casting. Avec une véritable star américaine, que les fans des frères Coen connaissent bien. Tout un programme !

Mercredi agrandit son casting

Ainsi donc, Steve Buscemi, acteur renommé pour son talent dans des rôles dramatiques comme comiques, enrichira le casting de la deuxième saison de Mercredi. La série produite par Netflix. Selon des informations obtenues par Variety, Buscemi assumera le rôle du nouveau principal de l'académie Nevermore, bien que les détails précis du personnage restent confidentiels pour l'instant.

La première saison de Mercredi, qui met en scène Jenna Ortega dans le rôle de la fille de la famille Addams à l'adolescence, a rencontré un succès fulgurant dès sa sortie en novembre 2022. La série a rapidement figuré parmi les productions les plus visionnées sur Netflix. Récoltant plusieurs nominations aux Emmy Awards et remportant quatre trophées. Attention spoil : La trame narrative s'était achevée sur le dénouement d'une série de meurtres macabres. Et la déjouement d'une conspiration menaçant l'académie et ses élèves.

Le début de la production de cette nouvelle saison a été retardé par des grèves des scénaristes et des acteurs qui ont paralysé une grande partie de l'industrie hollywoodienne en 2023. Mais le tournage est prévu pour démarrer fin avril en Irlande. Buscemi, dont la carrière comprend des rôles mémorables dans des films tels que Reservoir Dogs, Fargo et The Death of Stalin, ainsi que des participations notables dans des séries comme Boardwalk Empire, continue de briller tant au cinéma qu'à la télévision. Récompensé par un Emmy en 2016 et nominé à huit reprises, sa polyvalence lui a permis de se distinguer dans un éventail impressionnant de productions.

La série Mercredi est créée par Alfred Gough et Miles Millar, qui en sont également les showrunners et producteurs exécutifs. Tim Burton, qui a réalisé les quatre premiers épisodes de la première saison, continue de jouer un rôle clé en tant que producteur exécutif.