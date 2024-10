Après les premiers extraits et la date de sortie de Your Friendly Neighborhood Spider-Man, voici un récapitulatif et une bande-annonce inédite autour des prochaines séries Marvel Studios.

On a enfin un bref aperçu, mais officiel, de Young Friendly Neighborhood Spider-Man depuis ce matin. La série d'animation sur Peter Parker, fortement inspirée par le travail de Steve Ditko, sortira le 29 janvier 2025 en exclusivité sur Disney+. Un chouette projet, sur le papier, qui marquera le début des festivités pour les nouveaux shows télévisés Marvel. Si vous attendiez avec impatience de connaître le calendrier de toutes les futures séries, voici les dates ou les fenêtres de sortie, ainsi qu'une bande-annonce medley.

Des détails sur les sorties séries Marvel 2024/2025 sur Disney+

Après les leaks, Marvel Studios prend officiellement la parole pour les prochaines séries Disney+. Avant de découvrir le travail de Jeff Trammel, Liza Singer, Melchior Zwyer ou Stu Livingston sur Young Friendly Neighborhood, la plateforme de streaming vidéo accueillera la saison 3 de What if...?. De nouveaux épisodes qui feront office de conclusion définitive, et qui exploreront encore plus le multivers. Tous les détails ne sont pas connus, mais on sait que le narrateur Uatu mettra un point final à son histoire.

Alors qu'on aurait pu croire à une sortie en 2025, Marvel annonce que What if... ? saison 3 sera disponible le 22 décembre 2024 sur Disney+, soit avant la série d'animation Spider-Man. Le 4 mars 2025, ce sera au tour de la très attendue série Marvel Daredevil Born Again. Une nouvelle version, mais avec le retour du casting original, qui va devoir faire ses preuves étant donné qu'elle sera directement comparée à celle de Netflix.

Dans une bande-annonce publiée par Marvel Studios, les dates de diffusion des séries d'animation Marvel Zombies, Eyes of Wakanda, et des shows live-action d'Ironheart ainsi que de Wonder Man ont aussi été partagées.

Saison 3 de What if ? : 22 décembre 2024

Your Friendly Neighborhood Spider-Man : 29 janvier 2025

Daredevil Born Again : 4 mars 2025

Ironheart : 24 juin 2025

Eyes of Wakanda : 6 août 2025

Marvel Zombies : octobre 2025

Wonder Man : décembre 2025

Source : Marvel Studios via X.