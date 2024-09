La machine Marvel s'est admirablement relancée avec Deadpool 3, le film ayant généré plus d'1,3 milliard de dollars au box office mondial. Une vraie victoire sur tous les tableaux après une traversée du désert, mais maintenant, il faut que ça continue. On verra d'ailleurs si ce retour en force se confirme à partir du 12 février 2025 pour la sortie de Captain America 4 : Brave New World, l'un des deux longs-métrages attendus pour le début de l'année prochaine.

Enfin un teaser trailer pour ce film Marvel à la Suicide Squad

Le ciel est dégagé pour Marvel Studios et la société a plusieurs cartouches intéressantes pour le début 2025. Il y aura donc Captain America 4, la nouvelle série Daredevil Born Again produite par Disney+, mais également Thunderbolts. Un film qui sera, pour résumer grossièrement, le Suicide Squad de Marvel Studios. Lors du D23 d'août 2024, une bande annonce a été diffusée et a leaké ensuite sur la Toile, mais dans une qualité très douteuse.

Si vous avez préféré attendre avant de le visionner, la chaîne Marvel Entertainment vient de dévoiler un trailer explosif pour son prochain gros film. Elle est identique à celle qu'on avait pu voir cet été, et introduit donc rapidement les membres de cette unité pas comme les autres. Durant plus de trois minutes, on voit tour à tour Yelena Belova (Florence Pugh), Ghost (Hannah John-Kamen), Taskmaster (Olga Kurylenko), l'U.S Agent (Wyat Russell), Le Soldat d'Hiver (Sebastian Stan) ou encore Alexei Shostakov alias le Gardien Rouge campé par David Harbour (Stranger Things).

Un aperçu musclé qui n'est pas avare en scène de baston avec une musique iconique en fond sonore, une réinterprétation de Where is my Mind ? des Pixies. Un futur carton pour Marvel ? Si certains internautes se plaignent toujours des costumes, d'autres sont plutôt rassurés et enjoués par ce qu'ils voient. « Ca a l'air bon ! J'adore voir le retour de Ghost et les effets de ses pouvoirs sont incroyables »; « Ca ressemble à un mélange entre Mission Impossible et Suicide Squad ! Je suis content »; « Des frissons » peut-on lire en commentaires. Pour savoir si ce sera une bonne surprise ou un pétard mouillé, Marvel donne rendez-vous au cinéma en mai 2025. Si ça ne bouge pas, Thunderbolts devrait même sortir le 30 avril 2025 en France.

