Dès le mois de janvier, l’année a fait un démarrage rapide en termes de sorties et n’a pas perdu de vitesse en février avec notamment la sortie hyper attendue d’Hogwarts Legacy, que l’on peut d’office placer comme l’un des plus gros cartons de 2023. Et c’est sans compter la sortie du PSVR 2 et de ses 40 jeux.

Non vraiment, après une année 2021 et 2022 un poil timide, on dirait bien que toutes les grosses cartouches seront tirées cette année. On ne va pas s’en plaindre.

Principales sorties jeux vidéo mars 2023

Et ce mois de mars ne nous fera pas penser le contraire puisque lui aussi compte bien nous faire plaisir. Team Ninja va démarrer le mois avec son nouveau Nioh-like Wo Long Fallen Dynasty, Capcom enchaînera avec le très attendu Resident Evil 4 Remake fin mars et entre les deux, on a le droit à une tonne de titres de tout horizon. Le PSVR 2 pourra compter sur l’arrivée de deux grosses sorties horrifiques, Switchback et The Walking Dead Saints and Sinners 2, Ubisoft lancera l’un de ses plus gros jeu PC sur consoles avec ANNO 1800. La scène indépendante quant à elle sera fièrement représenté par le Hollow Knight-like Have a Nice Death et l’intriguant mélange d’Elden Ring, Bloodborne et Resident Evil qu’est Bleak Faith : Forsaken. Le sport sera lui aussi présent avec le grand retour d'EA Sports PGA Tour et MLB The Show 23. encore une fois, il y en a pour tous les goûts.

Wo Long : Fallen Dynasty - 3 mars - PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series

- 3 mars - PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series KartRider : Drift - 8 mars - PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One

- 8 mars - PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One ONI : Road to be the Mightiest Oni - 9 mars - PC, PS4, PS5, Switch

- 9 mars - PC, PS4, PS5, Switch Project Zero : Mask of the Lunar Eclipse - 9 mars - PS5, PC, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series

- 9 mars - PS5, PC, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series Peaky Blinders : The King’s Ransom - 9 mars - PC

- 9 mars - PC The Last Spell - 9 mars - PS5, PS4, Switch, PC

- 9 mars - PS5, PS4, Switch, PC DC's Justice League: Cosmic Chaos - 10 mars - PS5, PS4, Switch, Xbox One, Xbox Series

- 10 mars - PS5, PS4, Switch, Xbox One, Xbox Series Bleak Faith : Forsaken - 10 mars - PC

- 10 mars - PC Valheim - 14 mars - Xbox One, Xbox Series

- 14 mars - Xbox One, Xbox Series The Legend of Heroes: Trails to Azure - 14 mars - PC

- 14 mars - PC The Dark Pictures: Switchback VR - 16 mars - PSVR 2

- 16 mars - PSVR 2 Anno 1800 - 16 mars - PS5, Xbox Series

- 16 mars - PS5, Xbox Series WWE 2K23 - 17 mars - PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series

- 17 mars - PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series Bayonetta Origins : Cereza and the Lost Demon - 17 mars - Switch

- 17 mars - Switch Remnant : From the Ashes - 21 mars - Switch

- 21 mars - Switch The Walking Dead Saints & Sinners 2 - 21 mars - PCVR, PSVR 2

- 21 mars - PCVR, PSVR 2 Have a Nice Death - 8 mars - PC / 22 mars - Switch

- 8 mars - PC / 22 mars - Switch Storyteller - 23 mars - Switch, PC

- 23 mars - Switch, PC Resident Evil 4 Remake - 24 mars - PS5, PS4, PC, Xbox Series

- 24 mars - PS5, PS4, PC, Xbox Series Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key - 24 mars - PS5, PS4, PC, Switch

- 24 mars - PS5, PS4, PC, Switch EA Sports PGA Tour - 24 mars - PC, PS5, Xbox Series

- 24 mars - PC, PS5, Xbox Series Terra Nil - 28 mars - PC, Mobile

- 28 mars - PC, Mobile MLB The Show 23 - 28 mars - PC, PS4, PS5, Switch, Xbox Series

- 28 mars - PC, PS4, PS5, Switch, Xbox Series The Last of Us Part 1 - 28 mars - PC

- 28 mars - PC Crime Boss : Rockay City - 28 mars - PC

- 28 mars - PC Dredge - March 29 - PC, PS5, PS4 Xbox One, Xbox Series, Switch

- March 29 - PC, PS5, PS4 Xbox One, Xbox Series, Switch Cosmonious High - 31 mars - PSVR 2

Les sorties des mois précédents

Présentation des plus gros jeux de mars 2023

Comme d'habitude, nous vous présenterons ici une poignée des gros titres attendus pour ce mois de mars 2023. Tout un tas de jeux plus intimistes sont évidemment attendu et certains gros jeux auront également le droit à de belles mises à jour. C'est par exemple le cas pour Les Sims 4 qui recevra bientôt un DLC majeur. Ce dernier sera également accompagné d'une importante mise à jour gratuite qui apportera une fonctionnalité très attendue par les fans. Dead Cells lui aussi aura le droit à un nouveau DLC. Un crossover avec l'une des licences les plus cultes de toute l'histoire du jeu vidéo, rien que ça.

Et vous, à quoi vous comptez jouer en mars ?

Wo Long : Fallen Dynasty

3 mars - PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series

Si le studio est connu pour sa série Ninja Gaiden, Team Ninja est revenu en grande forme avec Nioh, un soulslike très japonais qui mélangeait habilement une difficulté exigeante et du beat’em all. Le Studio revient maintenant avec Wo Long Fallen Dynasty. Un titre ambitieux qui compte reprendre les grandes lignes ce qui a été instauré avec Nioh, en le transposant dans une Chine féodale un brin fantasmée. Wo Long se veut être un titre particulièrement dynamique, au gameplay exigeant et percutant, à parcourir seul ou en coopération.

Have a Nice Death

8 mars - PC / 22 mars - Switch

Après un Unruly Heroes trèèèès sympathique, le studio Magic Design Studios revient avec un nouveau metroidvania qui rappel d'ailleurs beaucoup un certain Hollow Knight. Dans Have a Nice Death, on joue un agent de La Mort censé faucher les âmes. Metro, boulot, dodo et coups de faucille. Mais évidemment, notre petit héros va rapidement se retrouver mêlé à une quête un peu plus complexe. Le jeu mise sur une ambiance particulièrement détendu et une direction artistique qui annonce déjà du très très bon.

Project Zero : Mask of the Lunar Eclipse

9 mars - PS5, PC, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series

Project Zero : Mask of the Lunar Eclipse est un remaster du jeu initialement sorti sur Wii en 2008. Le jeu nous met dans la peau d'une jeune fille qui part à la recherche de plusieurs de ses amies disparues dans une mystérieuse région un poil flippante. Sur place, elle découvrira non seulement de sombres secrets, mais surtout que les lieux sont en réalité hantés par tout un tas de fantôme. Armée d'un simple appareil photo pour les capturer, notre héroïne fera tout son possible pour lever le voile sur la disparition de ses camarades.

Bleak Faith : Forsaken

10 mars - PC

Bleak Faith : Forsaken est le projet fou d'un petit groupe de développeurs ayant pour objectif de créer un jeu à la croisée des genres. Mélange de monde ouvert interconnecté à la Elden Ring, dans un univers post-apocalyptique le tout baigné dans une ambiance horrifique oscillant entre Resident Evil et Bloodborne. Un melting pot alléchant sur le papier qui devra tout de même faire ses preuves. Bleak Faith promet en tout cas une expérience véritablement hardcore où chaque choix sera irréversible, et où la gestion de nos ressources sera aussi importante que notre capacité à affronter les pires horreurs et les boss ultra violents qui se dresseront sur notre chemin. Tout un programme.

The Dark Pictures : Switchback VR

16 mars - PSVR 2

Vendu comme étant l'une des expérience les plus terrifiantes à venir, The Dark Pictures Switchback, par les papas d'Until Dawn qui avait d'ailleurs déjà fait un jeu du genre sur PSVR 1. Si le titre a fait beaucoup parler de lui depuis son annonce, c'est surtout parce qu'il compte bien utiliser TOUTES les technologies du casque PSVR 2 pour faire flipper les joueurs. Toutes jusqu'au suivi oculaire qui sera capable de faire apparaître des monstres pile lorsque vous clignerez des yeux. Cœurs sensibles s'abstenir.

Bayonetta Origins : Cereza and the Lost Demon

17 mars - Switch

Après un Bayonetta 3 réussi et récompensé aux Game Awards 2022, PlatinumGames remet sa licence à l'honneur avec Bayonetta Origins. Un jeu d'action aventure complètement différent des opus canoniques de la franchise. Ici pas de poses sexy ou de bastons épiques, mais un jeu plus intimiste et poétique qui rappelle notamment les contes pour enfants. On y suivra notre Bayonetta, encore jeune file, qui cherchera à devenir une sorcière à part entière. Elle sera d'ailleurs accompagnée par son tout premier démon. Ce dernier pourra combattre aux côtés de la fillette, mais aussi l'aider à résoudre les puzzles qui se dresseront sur leur chemin. Un premier chapitre de cette sortie de mars 2023est d'ores et déjà accessible en tant que bonus in-game dans Bayonetta 3, si jamais.

The Walking Dead Saints & Sinners 2

21 mars - PCVR, PSVR 2

Après un premier épisode plutôt apprécié, malgré ses quelques défauts à sa sortie, The Walking Dead Saints and Sinners 2 : Retribution (pour mettre le nom complet) compte mettre la barre un cran au-dessus en termes d'action, d'horreur et d'immersion. Si le gameplay semble se rapprochait de ce que proposait le premier jeu, de nombreuses nouveauté son attendu, notamment de nouvelles armes et mécaniques de jeu. Il sera toujours question de survie et d'horreur, mais le jeu semble également davantage proposer de séquences d'action avec, notamment, de véritable horde de zombie à déglinguer ou des affrontements armé bien balèzes.

Resident Evil 4 Remake

24 mars - PS5, PS4, PC, Xbox Series

C'est certainement l'un des jeux de mars 2023 les plus attendus, Resident Evil 4 Remake fait partie de ceux qui veulent remettre les survival au gout du jour comme Dead Space Remake ou encore The Callisto Protocol avant lui. Bon, dans le cas présent, Capcom n'en est pas à son premier remake puisque Resident Evil 4 Remake fait suite aux trois premiers épisodes qui ont eux aussi eu le droit à leur propre remake. Dans ce nouvel opus, on retrouvera ce bon vieux Leon S.Kennedy perdu en pleine campagne européenne à la recherche de la fille de président des Etat-Unis. La suite, on la connaît, tout va dérailler et il va se retrouver nez à nez avec tout un tas d'horreur. Un jeu culte à 2005, qui compte bien refaire la même en 2023. On a bien envie d'y croire en tout cas.

Terra Nil

28 mars - PC, Mobile

Petit vent de fraîcheur indé édité par Devolver Digital, Terra Nil est un jeu de gestion, un brin puzzle game, complètement inversé. L'objectif n'est pas de s'installer et de conquérir des planètes entières, mais au contraire de reconstruire des mondes entièrement stériles. Il faudra pour se faire utiliser notre logique et tout un tas de technologie futuriste, puis déguerpir de la zone en nettoyant tout derrière soi. Un jeu très chill au message écolo évident et au gameplay addictif. En tout cas, c'était le cas avec la démo, reste maintenant à voir si le jeu arrive à convaincre tout du long.

Crime Boss : Rockay City

28 mars - PC

De grandes stars américaines, une ambiance film des années 80-90, des flingues et par dessus tout Chuck Norris vous attendent dans Crime Boss Rockay City, un FPS qui s'annonce d'ores et déjà explosif. Ici, il ne sera pas question de faire régner l'ordre, mais plutôt de contourner la loi et de participer à bon nombre d'affaires illégales. L'objectif ? L'argent et le pouvoir. Le rêve américain dans toute sa splendeur. Crime Boss ne s'est pas vraiment montré depuis son annonce, mais du peu qu'on en sait, le jeu sera principalement axé coopération et proposera des missions assez proches de ce que pouvais faire Payday 2 à son époque.