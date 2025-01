LEGO a confirmé officiellement la sortie de trois nouveaux sets dans les nouveautés de mars 2025, et ils concernent une franchise iconique qui touche des centaines de millions de personnes.

Les sorties LEGO de février 2025 avec le set 21354 Ideas Twilight la maison des Cullen en vedette. Une vitrine qui se sentira bien seule parce qu'hormis des porte-clés, des BrickHeadz et deux ensembles pour Pâques, les nouveautés sont faibles. La composition florale de la collection botanique viendra peut-être s'ajouter à ces sorties du mois prochains, mais ce n'est pas encore confirmer. En revanche, la société a révélé trois sets d'une licence cultissime qui seront bientôt disponibles.

LEGO annonce des sets d'une licence faites de briques

Attendez-vous à voir débarquer des sets LEGO One Piece, Gameboy et Spider-Man 2 (le film de Sam Raimi) d'ici la fin de l'année. On aura évidemment le temps d'en reparler en détail lorsque la firme communiquera davantage dessus. Pour l'instant, la firme danoise a levé le voile sur trois nouveautés Minecraft pour le long-métrage live-action de Jared Hess (Napoleon Dynamite, Super Nacho) avec Jason Momoa, Jack Black, Emma Myers (Mercredi), Jennifer Coolidge (la maman de Stifler)...

Pour l'occasion, LEGO a développé trois sets Minecraft : Le Film pour les sorties de mars 2025, qui représentent des moments de l'adaptation et même du jeu. L'un d'eux est par exemple un diorama d'une scène d'action où une attaque est lancée depuis une montgolfière Ghast. Le jeu, qui revendique plus de 300 millions de joueuses et joueurs, est aussi à l'honneur avec une construction sur la chambre des épreuves.

Les sets LEGO Minecraft de mars 2025

Voici en détail les trois sets LEGO Minecraft, concernant le jeu et le film, qui sont prévus pour le 1er mars 2025 et qui ne sont pas chers.

21272 Minecraft le film Le ring du manoir des bois

Référence : 21272 LEGO Minecraft le film Le ring du manoir des bois

Dimensions : plus de 17 cm de haut | 6 cm de profondeur | 14 cm de large

Nombre de pièces : 491

Nombre de mini-figurines : 6 (Steve, Garrett, Henry, bébé zombie, poule chevauchée, Grand Pourceau articulé)

Age : 10+

Date de sortie : 1er mars 2025

Prix : 49,99€

21273 Minecraft le film Les Ghasts à l’attaque du village

Référence : 21273 LEGO Minecraft le film Les Ghasts à l’attaque du village

Dimensions : plus de 18 cm de haut

Nombre de pièces : 555

Nombre de mini-figurines : 9 (Steve, Natalie, Dawn, 1 villageois, 1 montgolfière Ghast, 1 bébé poule, 2 piglins, 1 golem de fer articulée)

Age : 10+

Date de sortie : 1er mars 2025

Prix : 69,99€

21271 Minecraft La Chambre des épreuves

Référence : 21271 LEGO Minecraft La Chambre des épreuves

Dimensions : plus de 13 cm de haut | 15 cm de profondeur | 21 cm de large

Nombre de pièces : 322

Nombre de mini-figurines : 5 (2 squelettes, 2 Breezes, 1 minifigurine avec un sweat à capuche Ombre)

Age : 8+

Date de sortie : 1er mars 2025

Prix : 39,99€

Source : boutique officielle.