Un nouveau set ambitieux et très joli pourrait bien voir le jour chez LEGO cette année. De quoi ravir encore un peu plus les fans et les collectionneurs de petites briques.

LEGO semble vouloir marquer le début de 2025 avec des sorties qui feront vibrer les fans. Au programme, le retour de licences légendaires et des modèles qui promettent d’être mémorables. Parmi ces nouveautés, un set inspiré d’une saga culte s’annonce déjà comme un incontournable pour les collectionneurs.

Un hommage à une scène culte pour LEGO

Les fans de LEGO et de Spider-Man pourraient bientôt avoir de quoi se réjouir. Une rumeur récente évoque un nouveau set LEGO inspiré d’une scène culte du film Spider-Man 2 de Sam Raimi, sorti en 2004. Ce set, baptisé "Spider-Man 2 Train Battle", mettrait en scène l’intense affrontement entre Spider-Man et le Docteur Octopus. Voici tout ce que l’on sait pour le moment.

Le combat sur le toit d’un train à grande vitesse est l’un des moments les plus mémorables de Spider-Man 2. Selon des sources fiables, LEGO travaillerait sur un set recréant cette scène emblématique. Ce modèle, composé de 393 pièces, pourrait être disponible en août 2025 pour un prix d’environ 49,99 euros. Un tarif qui le rend accessible à un large public, tout en ravivant la nostalgie des fans du film.

Des figurines incontournables ?

Si cette rumeur se confirme, le set inclurait évidemment des figurines de Spider-Man et du Docteur Octopus. Il est également possible que d’autres personnages, comme un conducteur de train ou un passager, soient ajoutés pour enrichir le décor. Ce choix donnerait encore plus de réalisme et de profondeur à ce moment culte du film.

Certains fans pensent que ce set pourrait faire partie d’une série de modèles modulaires LEGO Marvel. Si c’est le cas, il serait possible de l’intégrer à d’autres décors pour créer un univers plus vaste et connecté. Une idée qui séduirait les collectionneurs en quête d’une expérience encore plus immersive. Bonne idée non ?

Source : Falconbricks