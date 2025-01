Les sorties LEGO de janvier 2025 ont été colossales et elles sont désormais toutes disponibles. Pour ce premier mois de la nouvelle année, les amateurs de briques ont pu se procurer plusieurs sets Harry Potter dont 76444 Les boutiques magiques du Chemin de Traverse. Le catalogue a également stocké des nouveautés Animal Crossing, Marvel, Batman, Sonic, Minecraft, Disney, Jurassic World, Star Wars, Mario Kart, en plus des gammes traditionnelles Technic, City, Icons & Collection botanique et bien d'autres choses. Ce démarrage en trombe ne se poursuivra pas avec les sorties LEGO de février 2025 qui seront finalement moins nombreuses.

Notre sélection LEGO de février 2025

Les nouveautés LEGO de février 2025 vont laisser respirer votre portefeuille, sauf si vous vous laissez tenter pour le superbe set du mois issu de film cultes. Comme annoncé la semaine dernière, la firme danoise a donné son feu vert à une création Ideas sur Twilight. La saga cinématographique iconique pour toute une génération qui est basée sur les romans de Stephenie Meyer. Ce set 21354 LEGO Ideas Twilight est une maquette tout en briques, 2001 pièces au total, de la maison des Cullen.

Une nouvelle construction qui peut aussi bien être montée seul ou à plusieurs. En effet, le foyer ayant trois parties bien distinctes, sur trois niveaux, il est très facile de se répartir les tâches pour aller plus vite. Mais bien entendu, vous pouvez vous la jouer perso et garder le plaisir du montage pour vous-mêmes de ce set LEGO Twilight qui sera disponible le 1er février 2025.

21354 Ideas Twilight la maison des Cullen

Référence : 21354 LEGO Ideas Twilight la maison des Cullen

Dimensions : plus de 21 cm de haut | 18 cm de profondeur | 37 cm de large

Nombre de pièces : 2001

Nombre de mini-figurines : 7 (Bella Swan, Edward Cullen, Jacob Black, Carlisle Cullen, Alice Cullen, Charlie Swan, Rosalie Hale, et Jacob sous son apparence de loup)

Age : 18+

Date de sortie : 1er février 2025

Prix : 219,99€

10345 Collection Botanique La composition florale

Référence : 10345 LEGO Collection Botanique La composition florale

Dimensions : plus de 26 cm de haut | 23 cm de profondeur | 31 cm de large

Nombre de pièces : 1161

Nombre de mini-figurines : 0

Age : 18+

Date de sortie : 1er février 2025 (à confirmer)

Prix : 109,99€

Toutes les sorties LEGO de février 2025

Comme d'habitude, les ajouts LEGO sont plus nombreux que cela, même si ça reste un mois assez faible, le set 21354 Ideas Twilight la maison des Cullen étant l'unique grosse nouveauté. Pas de Marvel, Star Wars, Batman ou d'autres grandes marques de ce type qui reviennent pourtant souvent au catalogue. Qu'il y a-t-il dans les autres nouveautés LEGO de février 2025 ? Des porte-clés, des BrickHeadz Disney et Disney Pixar, ou encore des ensembles qui pourront aller dans votre jardin durant la période de Pâques.

Geek / Pop culture

BrickHeadz

Minifigures / Porte-Clés

Divers

Source : LEGO boutique officielle.