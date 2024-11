Enfin, le très attendu film Minecraft s'offre une toute nouvelle bande-annonce, et le moins que l'on puisse dire, c'est que c'est plutôt rassurant pour le long-métrage.

Le film Minecraft se dévoile un peu plus grâce à un nouveau trailer. Après un premier aperçu en septembre qui avait laissé certains sceptiques, cette bande-annonce promet une adaptation fidèle à l’univers du célèbre jeu de Mojang. Et pour les fans, elle regorge de détails qui rappellent directement leurs heures passées à explorer, construire et survivre.

Un film fidèle à l’esprit Minecraft

Le trailer nous plonge dans l’histoire de Steve, incarné par Jack Black. Enfant, il rêvait de miner et de construire, mais on lui interdisait l’accès aux mines, jugées trop dangereuses. En grandissant, il finit par se retrouver dans le monde de Minecraft.

Dès son arrivée, on reconnaît l’ambiance si particulière du jeu. Steve apprivoise un loup en lui donnant un os, pose des blocs de terre de façon maladroite, et construit des mécanismes complexes en Redstone. L’une des scènes le montre même avec une machine à cuire des poulets grâce à de la lave, une astuce bien connue des joueurs. De quoi ravir les fans du jeu de construction.

Une aventure pour les fans et les curieux

Ce nouveau trailer rassure sur une chose : le film est clairement pensé pour les amateurs de Minecraft. Les références sont nombreuses et, à défaut de séduire tout le monde, elles devraient plaire aux fans de la première heure.

Visuellement, le mélange du live-action et de l’esthétique cubique du jeu peut sembler étrange. Mais ce choix semble assumer pleinement l’ADN unique de Minecraft. Et pour les curieux ou les parents qui accompagnent leurs enfants, ce film pourrait être une introduction amusante à l’univers du jeu.

Le film Minecraft est attendu en salles le 4 avril 2025. Si la bande-annonce intrigue et promet une expérience fidèle au jeu, reste à voir si le film saura trouver un équilibre entre hommage aux joueurs et aventure accessible à tous.

Source : Warner