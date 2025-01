Si les dernières sorties LEGO n'ont pas encore eu raison de votre portefeuille, c'est une bonne nouvelle pour une éventuelle acquisition de ce gros set d'un film culte. Et même de toute une série de films cultes. Une fois encore, la firme danoise laisse la chance à un fan de voir sa création sortir dans le commerce pour la beauté du geste ou presque. Les artistes sont tout de même récompensés avec des royalties à hauteur de 1% des ventes nettes totales et 10 exemplaires gratuits. Évidemment, le créateur est aussi crédité. Mais pour avoir tout cela, il faut que le produit finisse dans le commerce, ce qui est le cas de cette nouveauté de février 2025.

Une très grosse sortie LEGO de février 2025 dispo en précommande

Alors qu'un LEGO Gameboy a été teasé avec une disponibilité en octobre 2025, la société lève enfin complète le voile sur la reproduction en briques de la maison des Cullen vue dans la saga Twilight. Une franchise culte pour toute une génération avec Robert Pattinson et Kristen Stewart qui a eu le droit à cinq films basés sur les romans de Stephenie Meyer. Cette maison des Cullen, qui n'est autre que la résidence des vampires, contiendra 2001 pièces et comporte plusieurs étages modulables. « Le toit et chaque niveau de la maison peuvent être retirés afin de mieux voir les détails intérieurs » explique la boutique officielle.

Dans la boîte de ce set LEGO 21354 Ideas Twilight la maison des Cullen, vous trouverez sept minifigurines, dont celles de Bella Swan (Kristen Stewart) et Edward Cullen (Robert Pattinson). Comme on peut le voir sur les images, il sera possible de recréer différentes scènes comme entre les deux personnages principaux autour d'un piano. En plus des protagonistes, la boîte de cet énorme set renferme une minifigurine de Jacob en loup-garou. Les précommandes sont disponibles, mais ça va saigner encore votre portefeuille.

21354 Ideas Twilight la maison des Cullen

Référence : 21354 LEGO Ideas Twilight la maison des Cullen

Dimensions : plus de 21 cm de haut | 18 cm de profondeur | 37 cm de large

Nombre de pièces : 2001

Nombre de mini-figurines : 7 (Bella Swan, Edward Cullen, Jacob Black, Carlisle Cullen, Alice Cullen, Charlie Swan, Rosalie Hale, et Jacob sous son apparence de loup)

Age : 18+

Date de sortie : 1er février 2025

Prix : 219,99€



















Source : boutique officielle.