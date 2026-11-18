Faites résonner la musique de Zelda Ocarina of Time Remake avec notre liste et guide complet de tous les chants à apprendre dans le jeu et à rejouer avec votre ocarina.

Notre guide Zelda Ocarina of Time Remake des chants et autres morceaux à jouer à l'ocarina pourrait vous être bien utile. Et pour cause, ces morceaux sont centraux dans l'aventure en Hyrule. Vous permettant de vous téléporter ou de déclencher des effets magiques, ils sont la clé pour progresser aussi bien dans le monde que dans les donjons et temples. Découvrez la liste complète avec les notes à jouer.

Tout savoir sur l'ocarina dans Zelda Ocarina of Time Remake

Le jeu Zelda Ocarina of Time ne porte pas ce nom pour rien. En effet, l'instrument à vent éponyme est au cœur de l'histoire. En fait, il permet à Link de se faire connaître, de nouer des liens, mais aussi d'invoquer la magie. Selon les mélodies jouées, il peut changer la météo, se téléporter ou encore déplacer des objets. Seulement, il lui faut le bon modèle pour vraiment tirer partie de toutes ces particularités. Découvrez dans ce guide comment avoir les deux ocarinas et comment en jouer, avant la liste complète des partitions.

Comment obtenir les deux ocarinas du remake d'OoT sur Nintendo Switch 2 ?

Au cours de son aventure pour sauver Hyrule de la menace de Ganondorf, Link reçoit deux instruments différents. En soi, les deux s'obtiennent simplement en avançant dans l'histoire de Zelda Ocarina of Time Remake. Mais si vous voulez en savoir plus, voici comment avoir les deux :

Ocarina kokiri : après avoir terminé le donjon de l'Arbre mojo, Saria l'offre à Link enfant lorsqu'il quitte la forêt pour la première fois.

: après avoir terminé le donjon de l'Arbre mojo, Saria l'offre à Link enfant lorsqu'il quitte la forêt pour la première fois. Ocarina du temps : après avoir réuni les 3 pierres ancestrales au Temple du temps, la princesse Zelda le lance à Link pendant sa fuite du château.

Comment jouer de l'ocarina sur Nintendo Switch 2 ?

Zelda Ocarina of Time Remake vous invite ainsi à jouer de l'ocarina régulièrement au cours du jeu. Vous pouvez même vous faire plaisir en soufflant les notes librement. Pour pouvoir jouer de la musique avec votre instrument, il vous suffit de le sortir de votre poche en appuyant sur la flèche gauche. Ensuite, tout dépend de votre méthode préférée :

Jouer avec les touches des manettes Joy-Con : Utilisez les touches L, R, A, X ou Y pour jouer les notes.

: Utilisez les touches L, R, A, X ou Y pour jouer les notes. Jouer avec la reconnaissance sonore : activez la reconnaissance vocale dans les paramètres, puis reproduisez l'air voulu à la voix, en sifflant ou en jouant vraiment de l'ocarina.

Tous les chants de l'histoire de Zelda Ocarina of Time Remake

Berceuse de Zelda, un chant qui résonne avec la Triforce

La Berceuse de Zelda est un des morceaux les plus importants d'Ocarina of Time. Vous l'apprenez obligatoirement au cours de l'histoire, juste après avoir fait la rencontre de la Princesse en tant que Link Enfant. C'est Impa, sa servante et protectrice Sheikah qui vous l'enseigne.

Notes de la Berceuse de Zelda : Y-X-A-Y-X-A

: Y-X-A-Y-X-A Utilité : Sert à se faire connaître comme émissaire royal, à activer les symboles de la Triforce dans les donjons / temples ou dans le monde d'Hyrule.

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Chant d'Epona au Ranch Lon Lon de Zelda Ocarina of Time Remake

Indispensable pour apprivoiser celle qui deviendra la jument de Link adulte, le Chant d'Epona s'apprend auprès de Malon en tant qu'enfant. Rendez-vous alors au Ranch Lon Lon qui se trouve dans la plaine d'Hyrule. En parlant avec la petite fille au milieu des chevaux, elle veut bien vous l'enseigner.

Notes du Chant d'Epona : X-Y-A-X-Y-A

: X-Y-A-X-Y-A Utilité : Permet d'appeler Epona dans la plaine d'Hyrule, mais aussi d'obtenir du lait auprès des vaches si vous avez un bocal vide sur vous.

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Chant de Saria, lvotre guide dans le Temple de la forêt

Le Chant de Saria est le morceau préféré de votre amie Kokiri, celui qui vous guide dans les Bois perdus avant de vous l'enseigner lorsque vous vous apprêtez à entrer dans le Temple de la forêt. Plusieurs personnages de Zelda Ocarina of Time Remake en sont fans, on vous laisse découvrir lesquels !

Notes du Chant de Saria : R-A-Y-R-A-Y

: R-A-Y-R-A-Y Utilité : permet d'abord de parler à Saria à distance pour obtenir des conseils, puis fait réagir certains PNJ pour progresser dans l'aventure.

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Chant du soleil, une mélodie royale de Zelda Ocarina of Time Remake

Le Chant du soleil fait partie des morceaux à apprendre via une quête dans Zelda Ocarina of Time Remake. Vous l'apprendrez en vous rendant au cimetière de Cocorico. Après avoir affronté en tant que Link enfant les deux fantômes qui hantent les stèles décoratives au fond, ceux-ci vous mettent sur la piste d'une certaine mélodie royale que vous trouverez inscrite dans la crypte secrète des lieux.

Notes du Chant du soleil : A-R-X-A-R-X

: A-R-X-A-R-X Utilité : change le moment de la journée pour passer du jour à la nuit et vice-versa, peut aussi immobiliser les monstres de type Effroi et Gibdo.

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Chant du temps, un don de la princesse dans Zelda Ocarina of Time Remake

Après avoir récupéré l'ocarina du temps dans les douves du château, retournez au Temple du temps. Une vision de la Princesse vous apparaît alors pour vous enseigner le Chant du temps. Ce morceau magique sera particulièrement utile dans les donjons de Zelda Ocarina of Time Remake.

Notes du Chant du temps : A-L-R-A-L-R

: A-L-R-A-L-R Utilité : Ouvre la porte du temps et permet de déplacer ou faire disparaître les blocs bleus dans les donjons et temples.

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Chant des tempêtes, celui qui rend fou le meunier de Cocorico

Si vous rencontrez le musicien du moulin de Cocorico d'abord en tant qu'enfant, celui-ci vous dira qu'il manque un petit quelque chose à sa mélodie. Retournez le voir en tant que Link adulte pour qu'il vous enseigne le Chant des tempêtes, un morceau que vous pourrez lui rejouer ensuite avec le héros rajeunit pour remettre le moulin et vider l'eau du puits à un moment-clé de l'histoire.

Notes du Chant des tempêtes : L-R-X-L-R-X

: L-R-X-L-R-X Utilité : Déchaîne les vents pour créer une tempêtes, ce qui relance le moulin de Cocorico en tant qu'enfant et peut activer des effets cachés en Hyrule.

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La liste des chants de téléportation et des temples sur Nintendo Switch 2

En plus des chants aux effets magiques dans Zelda Ocarina of Time Remake, on compte 5 autres morceaux liés aux temples. Enseignés par Sheik, ils vous permettent de vous téléporter dans chacun de ces lieux quand vous le souhaitez.

Menuet des bois, pour retourner au Temple de la forêt

Lorsque vous ressortez du Temple de la forêt de Zelda Ocarina of Time Remake après avoir battu son boss, Sheik vous attend à la sortie. Il vous transmet alors la mélodie du Menuet des bois.

Notes du Menuet des bois : L-X-Y-A-Y-A

: L-X-Y-A-Y-A Utilité : Vous téléporte au Bosquet sacré, l'entrée du Temple de la forêt.

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Boléro du feu, dont les flammes vous porte au Temple du feu

Cette fois, c'est à votre arrivée devant le Temple du feu que Sheik fait son apparition. Après être entré au Cratère de la Montagne de la mort depuis le raccourci du village Goron, le mystérieux individu vous rejoint sur un fébrile pont de bois pour jouer avec vous le Boléro du feu au-dessus de la lave.

Notes du Boléro du feu : R-L-R-L-A-R-A-R

: R-L-R-L-A-R-A-R Utilité : Vous téléporte au Cratère, à l'entrée du Temple du feu.

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Sérénade de l'eau, la mélodie qui vous ramène au temple zora

Après avoir affronté le froid de la Caverne polaire en tant que Link adulte, Sheik se présente à vous avec une nouvelle partition. Cette fois, il vous apprend la Sérénade de l'eau, qui vous conduira directement au Lac Hylia. Vous n'avez alors plus qu'à plonger pour trouver l'entrée du Temple de l'eau.

Notes de la Sérénade de l'eau : L-R-A-A-Y

: L-R-A-A-Y Utilité : Vous téléporte au Lac Hylia, près de l'entrée du Temple de l'eau.

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Nocturne de l'ombre, vers le temple caché dans le cimetière de Cocorico

Le troisième Temple de Zelda Ocarina of Time Remake n'attend plus que vous après ceux de la forêt, du feu et de l'eau. Rendez-vous au village de Cocorico en tant que Link adulte pour assister à une scène de désolation au terme de laquelle Sheik vous transmet la mélodie du Nocturne de l'ombre. Celui-ci vous transportera directement à l'entrée du Temple de l'ombre, inaccessible autrement.

Notes du Nocturne de l'ombre : Y-A-A-L-Y-A-R

: Y-A-A-L-Y-A-R Utilité : Vous téléporte au fond du cimetière Cocorico, devant l'entrée du Temple de l'ombre.

Requiem des esprits, pour le dernier Temple de Zelda Ocarina of Time Remake

Vous ne regretterez pas votre traversée du Désert hanté dans la région Gerudo. Lorsque vous parvenez au Colosse du Désert avec Link adulte, vous apprenez enfin le Requiem des esprits. Revenez ensuite en ces lieux en tant qu'enfant pour pénétrer dans le Temple de l'esprit, le dernier de Zelda Ocarina of Time Remake.

Notes du Requiem des esprits : L-R-L-A-R-L

: L-R-L-A-R-L Utilité : Vous téléporte au Colosse du désert pour entrée au Temple de l'esprit.

Prélude de la lumière

Bien que ce soit le dernier morceau de la liste des chants à l'ocarina dans Zelda Ocarina of Time Remake, le Prélude de la lumière est en fait la deuxième partition de téléportation que vous apprenez. Sheik vous l'enseigne lorsque vous revenez au Temple du temps après avoir terminé celui de la forêt.

Notes du Prélude de la lumière : X-A-X-A-Y-X

: X-A-X-A-Y-X Utilité : Vous téléporte au Temple du temps.

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Comment composer la chanson de l'épouvantail dans Zelda Ocarina of Time Remake ?

Zelda Ocarina of Time Remake compte en tout 13 morceaux à jouer à l'ocarina. En plus des 6 de l'histoire et de ceux liés aux temples, il en reste donc un dernier. Il s'agit de la Chanson de l'épouvantail. Celle-ci est un peu particulière puisque c'est à vous de la composer librement !

En effet, sur les bords du Lac Hylia de Zelda Ocarina of Time Remake, lorsque vous remontez vers la plaine d'Hyrule, vous trouvez deux épouvantails. L'un d'eux se prénomme Bonooru et non seulement c'est un vrai mélomane, mais il a une très bonne mémoire. Si vous lui apprenez un air de votre choix en tant qu'enfant, il sera capable de le reconnaître des années plus tard. Plus exactement, voici comment apprendre la Chanson de l'épouvantail :

Terminez le donjon de l'Arbre mojo pour accéder au monde ouvert.

Rendez-vous au Lac Hylia en tant que Link enfant.

Allez parler à l'épouvantail qui s'appelle Bonooru.

Jouez lui un air d'ocarina de votre choix (8 notes maximum).

Retenez bien l'air joué (Bonooru peut vous le montrer à Link enfant si besoin).

Revenez parler à Bonooru avec Link adulte.

Rejouez-lui l'air que vous avez composé à l'ocarina.

Vous apprenez officiellement cet air comme 'Chanson de l'épouvantail'.

Mais à quoi va servir cette Chanson de l'épouvantail dans Zelda Ocarina of Time Remake ? Elle permet en fait d'invoquer un épouvantail dans les lieux où vous la jouez. Navi apparaît en vert lorsque c'est possible. Cela vous permet de créer une nouvelle prise pour le grappin, très utile dans les donjons donc.