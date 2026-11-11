L'épée de légende vous attend toujours à l'entrée du Temple du Temps dans Zelda Ocarina of Time Remake. On vous explique comment l'obtenir dans ce guide. Partez sans tarder à la recherche de cette qu'on appelle aussi la Master Sword dans la nouvelle version 2026 sortie en exclusivité sur Nintendo Switch 2.

Où se trouve l'épée de légende dans Zelda Ocarina of Time Remake ?

D'abord appelée Master Sword ou Excalibur, c'est à partir de Zelda Ocarina of Time en 1998 que la lame fétiche de Link devient l'« épée de légende ». Plus qu'une arme prestigieuses et efficace, elle possède des pouvoirs incroyables. Forcément, le remake la remet en jeu sur Nintendo Switch 2.

Pour trouver l'épée de légende dans Zelda Ocarina of Time Remake, il suffit en fin de compte de suivre la progression de l'histoire principale. Vous pourrez ainsi l'obtenir après avoir terminé les 3 premiers donjons et rassemblé les 3 pierres ancestrales, pour lesquels nous avons justement préparé des guides complets pas à pas :

Les pierres ancestrales s'élèvent d'elles-mêmes dans le temple. © AUR pour Gameblog

Après avoir obtenu les pierres ancestrales au sortir du ventre du Grand Jabu-Jabu, vous devez vous rendre au Temple du temps. Il se trouve à l'est de la Citadelle d'Hyrule. Là, vous placez les trois joyaux au-dessus de la stèle pour ouvrir la porte menant à l'épée légendaire. Il ne vous reste plus qu'à vous avancer et la saisir pour découvrir son pouvoir dans Zelda Ocarina of Time Remake.

La mythique lame purificatrice. © AUR pour Gameblog

Vous voilà prêt à retirer l'épée de légende de son socle pour la toute première fois dans Zelda Ocarina of Time Remake. Seul Link, le Héros du temps, est capable de cet exploit. Cependant, cela a un impact direct sur lui et le monde qui l'entoure. Lorsqu'il s'empare de la mythique lame purificatrice, 7 ans s'écoulent d'un coup et il devient adulte.

Toutefois, vous pouvez changer d'apparence de Zelda Ocarina of Time Remake comme cela était le cas dans la version originale. En fait, placer l'épée de légende dans son socle ou la retirer vous fait voyager dans le temps de 7 ans en avant ou en arrière selon la temporalité dans laquelle vous êtes au départ. Ainsi, voici comment devenir Link adulte ou retomber en enfance :

Devenir enfant : plantez l'épée de légende dans son socle au Temple du temps.

: plantez l'épée de légende dans son socle au Temple du temps. Devenir adulte : emparez-vous de la master sword au Temple du temps.