Venez à bout du temple du feu et du boss Volcania grâce à notre guide Zelda Ocarina of Time Remake dédié à la version 2026 sortie sur Nintendo Switch 2.

L'aventure épique de Zelda Ocarina of Time Remake vous entraîne d'un temple à l'autre à la rencontre des sages pour renverser Ganondorf. Après la forêt, nous vous accompagnons dans la suite de votre périple avec notre guide du Temple du feu. Retrouvez-y la soluce complète pour trouver tous les gorons, résoudre les énigmes et vaincre le boss Volcania sur Nintendo Switch 2.

Soluce complète du Temple du feu de Zelda Ocarina of Time Remake

Vous vous habituez maintenant à l'âge adulte de Link dans Zelda Ocarina of Time Remake. Votre aventure prend même un tournant lugubre avec le règne de Ganondorf qu'il ne tient qu'à vous de stopper. Après avoir triomphé du Temple de la forêt, c'est donc le tour du Temple du feu de vous tendre les bras.

Pour vous rendre au Temple du feu dans Zelda Ocarina of Time Remake, vous aurez d'abord besoin d'obtenir la tunique goron (voir notre guide). Après cela, vous pouvez rejoindre le cratère de la Montagne de la mort via un raccourci dans le village. Le chemin vers le Temple du feu de Zelda Ocarina of Time Remake est tout tracé. Avant d'y pénétrer, Sheik fait son apparition pour vous enseigner le Boléro du feu, vous permettant de vous téléporter à l'entrée par la suite :

Notes du Boléro du feu : R-L-R-L-A-R-A-R

Une nouvelle partition apprise. © AUR pour Gameblog

À la recherche du premier Goron à sauver dans le Temple du feu

Bienvenue au Temple du feu. © AUR pour Gameblog

Une fois entré dans le Temple du feu de Zelda Ocarina of Time, montez les marches. Entrez dans la pièce de gauche pour trouver Darunia. Le chef du village vous annonce qu'il part affronter le dragon Volcania de son côté. En attendant, il vous charge de sauver les 9 Gorons piégés en ces lieux.

Fort de cette nouvelle mission, sautez sur les plateformes à votre gauche jusqu’à arriver sur la dernière. Ici, un interrupteur vous permet de libérer le premier Goron qui était enfermé. Avant de repartir au village, il laisse un coffre derrière lui contenant une petite clé. Retournez ensuite dans la pièce principale du Temple du feu pour continuer votre progression dans Zelda Ocarina of Time Remake.

Et un goron, un ! © AUR pour Gameblog

Trouver le deuxième Goron à libérer dans Zelda Ocarina of Time Remake

De retour dans la pièce principale du Temple du feu, utilisez votre petite clé sur la porte en face de vous. Traversez tout de suite sur votre gauche pour libérer le deuxième Goron comme précédemment. Lui aussi tient un coffre, vous y trouvez une autre petite clé. Avant de partir, il vous donne aussi un indice qui va aider à trouver le prisonnier suivant : les murs fissurés peuvent être brisés avec une bombe.

Un prisonnier au bout du chemin. © AUR pour Gameblog

Sur les traces du troisième Goron à libérer

Fort de cette information, traversez la salle pour vous rendre sur la rive à l’exact opposé d’où vous vous trouvez. Déposez une bombe contre le mur fissuré pour le faire exploser. Derrière ce mur, vous tombez justement sur le troisième Goron. Utilisez là aussi l’interrupteur pour ouvrir sa cage. Dans le coffre qu’il gardait avec lui, vous obtenez une autre petite clé.

Voilà le troisième. © AUR pour Gameblog

Maintenant que vous avez trouvé les 2 Gorons de la pièce, vous pouvez faire une écart pour une Skulltula d’or du Temple du Feu (ou passez directement à la partie « Goron 4 »). Pour la trouver, revenez sur la rive où vous étiez avant. Enfin, pas exactement. Sur la droite, vous aurez repéré un bloc bleu en hauteur, le même que celui vu dans le Temple de la forêt. Placez vous sur la plateforme au pied du rocher où il se trouve et avant qu’elle ne s’enfonce dans la lave, jouez le Chant du temps, comme par magie, la plateforme se soulève d’un coup !

Avancez sur la terre ferme pour être en sécurité. Rejouez encore le Chant du temps de Zelda Ocarina of Time Remake pour faire apparaître le bloc juste devant vous, de manière à l’escalader. Entrez dans la pièce maintenant accessible. Attention aux dalles qui vous foncent dessus. Bloquez les avec votre bouclier, puis venez à bout du Like Like qui goberait bien vos affaires. Quand c’est bon, éliminez la Skulltula d’or au fond de la pièce et obtenez son crâne d’or.





Un crâne d'or en plus dans votre collection. © AUR pour Gameblog

Un quatrième Goron à trouver dans le Temple du feu

Retournez au centre de la pièce principale du Temple du feu de Zelda Ocarina of Time Remake. Ouvrez alors la porte fermée d’un cadenas. Faites de même dans la pièce suivante avec votre dernière petite clé. Grimpez au grillage pour escalader la paroi et arriver au-dessus de la pièce précédente. Là, poussez le bloc tout droit pour qu’il tombe sur la grille en contrebas. De la lave y est projetée par intervalles réguliers, créant un ascenseur vers l’étage supérieur.

Une fois en haut dans la nouvelle pièce du Temple du feu, grimpez sur les parties supérieures et activez l’interrupteur de couleur. Cela débloque un passage. Pour l’emprunter, sortez le bloc caché dans le coin du mur, à gauche de l’interrupteur. Ensuite, faites-le glisser jusqu’à ce qu’il vous permette de monter plus haut. C'est le genre de mécanique qu'on retrouve tout le temps dans Zelda Ocarina of Time Remake !



Vous n'allez pas couper aux énigmes. © AUR pour Gameblog

Après avoir escaladé, vous voyez un Goron dans sa prison, mais pas d’interrupteur. Vous le libérerez plus tard. En attendant, comme vous ne pouvez pas escalader le grillage en flammes, retournez-vous sans descendre et utilisez votre arc sur l’interrupteur de couleur que vous avez activé plus bas. Cela éteint le feu et dégage le passage pour monter.

Vous arrivez dans une pièce avec des boules géantes à éviter. Les tracés sur le sol aident justement à anticiper leurs déplacements. Commencez par longer sur la gauche pour trouver le coffre contenant la carte du donjon. Puis, revenez en arrière tout droit. Vous verrez un rocher à exploser, qui cache une Skulltula d’or. En continuant à gauche et tout de suite à droite, vous pouvez libérer votre quatrième Goron. Il vous laisse un coffre avec une petite clé du Temple du feu de Zelda Ocarina of Time Remake.

La carte du donjon peut toujours être utile. © AUR pour Gameblog

Déjà le cinquième Goron du Temple du feu

Toujours dans la salle aux boules géantes, poursuivez en longeant sur votre droite pour trouver la porte à ouvrir avec la clé. Rentrez dans une pièce avec un étroit chemin au-dessus de la lave (il y en a partout dans le Temple du feu de Zelda Ocarina of Time Remake !). Ouvrez la grille à gauche grâce à l’interrupteur-œil au-dessus. Récupérez la boussole dans un coffre juste après, puis revenez dans la pièce. Empruntez la porte sur votre droite.

Vous arrivez devant une grille au-dessus de la lave. Traversez-la en courant sans vous arrêtez car des flammes vous poursuivent. Au bout, montez plus haut et poussez le bloc dans le mur pour qu’il tombe en contrebas. Cela vous ramène dans la pièce du Temple du feu aux boules géantes, mais cette fois vous accédez à des plateformes plus hautes. Empruntez la poutre à votre droite jusqu'à trouver le cinquième Goron à libérer. Comme avant, il laisse derrière lui un coffre contenant une petite clé.



© AUR pour Gameblog Chaud, chaud, chaud ! © AUR pour Gameblog

Comment trouver le sixième Goron à libérer dans Zelda Ocarina of Time Remake ?

Reprenez votre chemin à droite dans le Temple du feu de Zelda Ocarina of Time Remake. Dirigez-vous vers la plateforme entourée de 4 piliers. Il y a comme un cratère à sa surface. C’est le signe que vous devez placer une bombe dessus. Lorsqu’elle explose, ça crée un trou pour descendre.

Toujours avoir l'œil. © AUR pour Gameblog

En allant dans le trou, vous trouvez un nouveau prisonnier. C’est celui croisé plus tôt que vous ne pouvait pas encore sauver. Cette fois, un interrupteur est là. Ouvrez la porte au sixième Goron, puis récupérez la petite clé dans son coffre. Votre progression dans le Temple du feu dans Zelda Ocarina of Time Remake avance bien.

Il faut sauver le septième Goron du Temple du feu

Par le chemin qui vous convient le mieux, retournez ensuite dans la pièce avec la grille au-dessus de la lave dans le Temple du feu. En repassant sur cette grille, vous devez cette fois sauter sur la partie supérieure, celle sur le côté de la pièce. Une porte à ouvrir avec une clé vous y attend.

Tout en faisant attention aux pièges de feu au sol, prenez tout de suite à droite en entrant dans la pièce du Temple du feu de Zelda Ocarina of Time Remake. Au fond d’un petit couloir, vous trouverez directement le septième Goron à secourir et sa petite clé dans un coffre.

© AUR pour Gameblog

Le huitième et avant-dernier Goron du Temple du feu de Zelda Ocarina of Time Remake

Contournez la pièce dans l’autre sens pour atteindre une porte. Passez la et traversez le couloir pour revenir du côté où vous étiez, mais dans une zone qui n’était pas accessible précédemment. Frayez-vous votre chemin dans ce labyrinthe pour atteindre les marches sur la droite, où se trouvent deux petits blocs. Pour les atteindre, repérez le pilier qui tourne sur lui-même en projetant une flamme. Si vous l’atteignez, vous arriverez aux marches.

Une fois que vous y êtes, prenez un des blocs et jetez-le vers l’interrupteur à droite des marches. En visant bien, il va tomber directement dessus et l’activer (sinon, vous pouvez chercher votre chemin jusqu’à atteindre l’interrupteur et poser le bloc dessus). Cela désactive les flammes de la pièce et surtout le grand mur de feu qui vous empêchait de passer dans le Temple du feu de Zelda Ocarina of Time Remake.

Ça brûle ! © AUR pour Gameblog

Montez justement les marches qui étaient inaccessibles. Ouvrez la porte cadenassées pour entrer dans une salle de mini-boss, la Danse-Flamme du Temple du feu de Zelda Ocarina of Time Remake. Utilisez vos bombes ou les fleurs bombes de la pièce pour le rendre vulnérable et le frapper de votre épée. Recommencez 3 fois pour le battre. Cela fait tomber une plaque sur la grille centrale, vous permettant de monter à l’étage.



Un ennemi qui brûlait d'envie de vous affronter. © AUR pour Gameblog

Une fois au 3ᵉ étage du Temple du feu de Zelda Ocarina of Time Remake, continuez à monter en grimpant au grillage. Activez une première fois l’interrupteur de couleur pour vous ouvrir un passage. Avant de passer, déposez une fleur bombe au pied du même interrupteur et dépêchez d’avancer vers les prochaines flammes. Lorsque la bombe explose, celles-ci disparaissent. Vous pouvez alors escalader.

Dans la nouvelle salle, activez l’interrupteur pour qu’un escalier se forme temporairement dans le Temple du feu. Hâtez-vous de monter les marches pour atteindre un coffre qui contient la légendaire masse des titans. Vous allez tout de suite pouvoir faire usage de cette arme en redescendant, sur une sorte de cercle à écraser d’un coup pour former un trou. Sautez dedans.

Une arme qui pèse lourd. © AUR pour Gameblog

Continuez à vous frayer votre chemin dans le Temple du feu de Zelda Ocarina of Time Remake à l’aide de votre masse. Dans votre descente, vous tombez sur un nouveau bloc bleu. Jouez alors le Chant du temps à l’ocarina. Cela le fait disparaître, laissant un trou à la place. Sautez dedans. Vous voilà de retour dans le couloir entre deux portes de tout à l’heure, au milieu de la salle au labyrinthe de flammes. Frappez le cercle devant vous pour ouvrir la grille qui vous bloque, mais aussi celle de la prison de l’avant-dernier Goron, qui vous donne encore une petite clé.

Trouver le neuvième et dernier Goron du Temple du feu

Comme le huitième Goron vous l’indique avec son indice, il est temps de retourner au RDC du Temple du feu de Zelda Ocarina of Time Remake, dans la pièce principale. Pour ce faire, il y a un raccourci. Ne sortez pas du couloir, allez donner un coup de masse dans le grand cercle au sol en traversant la cage dudit Goron. Cela vous fait redescendre d’un étage.

Vous arrivez devant la porte du boss. Mais il faut encore la grande clé pour l'ouvrir. Retournez-vous alors pour traverser le pont et vous retrouvez dans le hall du Temple du feu de Zelda Ocarina of Time Remake. Descendez les marches et tournez sur votre gauche. Avec votre masse, cassez la statue qui bloque une porte à ouvrir avec l’aide de votre petite clé.

Battez les ennemis de la pièce suivante pour avancer encore dans celle d'après. Évitez les dalles volantes et venez à bout du Like Like. Brisez la roche noire d’un coup de masse si vous souhaitez récupérer le crâne d’or d’une Skulltula. Ensuite, cassez la statue à gauche de la pièce avec votre arme pour entrer dans une nouvelle salle avec une Danse-Flamme. Cette fois, votre affrontement se joue grâce à votre masse. En frappant le sol a l’approche de l’ennemi, il devient vulnérable. Vous savez ce qu’il vous reste à faire. Un fois battu, un coffre contenant 20 rubis apparaît.

Passez dans la pièce suivante pour trouver le neuvième Goron, soit le dernier à sauver dans le Temple du feu. Il est recroquevillé devant un coffre ornementé. Vous y récupérez la grande clé. Maintenant, direction la salle du boss pour la dernière étape dans ce lieu culte de Zelda Ocarina of Time Remake.

Un coffre qui brille de mille feux. © AUR pour Gameblog

Le boss du Temple du feu, le Dragon Volcania

Le boss est chaud bouillant. © AUR pour Gameblog

Vous voilà à l'étape ultime du Temple du feu de Zelda Ocarina of Time Remake. Vous allez le voir, battre Volcania demande surtout de l’observation. Le dragon commence par plonger dans un trou au sol avant de ressortir par un autre. Procédez alors de la façon suivante :

Guettez le moment où de la lave jaillit d’une ouverture.

Approchez avec la masse, sans vous coller au trou pour éviter des dégâts.

Dès que le boss Volcania ressort, assomez-le d'un coup de masse.

Enchaînez tout de suite par des coups d'épée jusqu'à ce qu'il reprenne confiance.

© AUR pour Gameblog

© AUR pour Gameblog On peut dire que Link a chaud aux fesses... © AUR pour Gameblog

Quand le boss du Temple du feu a finalement son compte, il s’envole et prépare une attaque depuis les airs. Dans un premier temps, contentez-vous d’esquiver son jet de flammes. Après cela, Volcania replonge après la lave. Réitérez alors comme avant, sauf que cette fois de la lave jaillit de plusieurs trous. Restez attentif pour repérer rapidement le dragon quand il sort et lui asséner un bon coup de masse, puis continuer à l'épée.

L'épreuve du Temple du feu de Zelda Ocarina of Time n'est pas terminée. En effet, Volcania s’envole une nouvelle fois, puis fait pleuvoir des roches ardentes. Esquivez, jusqu’à recommencer le jeu de tape-taupe dans la lave avec le dragon. Un bon coup de masse à la sortie d’un trou, des coups d’épée et c'est reparti pour un dernier tour.

Après cela, le boss du Temple du feu de Zelda Ocarina of Time Remake prépare une dernière attaque volante. Il essaie par deux fois de vous cracher du feu dessus, puis replonge dans la lave. Là, quand vous l’aurez frappé de votre masse, puis de votre épée, vous en viendrez enfin à bout.

Vous avez enfin triomphé du Temple du feu de Zelda Ocarina of Time Remake. Une fois récupéré le réceptacle de cœur offert en récompense, vous pouvez sortir en empruntant le cercle bleu. Là, un échange avec Darunia vous révèle son identité de Sage. Pour saluer votre prouesse et vous aider dans votre quête, il vous offre son médaillon.