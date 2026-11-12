Traversez le Temple de la forêt de Zelda Ocarina of Time Remake à l'aide de notre guide qui vous présente la soluce complète pas à pas, avec même les collectibles à récolter en chemin.

Les choses sérieuses commencent dans Zelda Ocarina of Time Remake avec le Temple de la forêt. Première véritable épreuve de l'aventure en tant que Link adulte, c'est un passage obligatoire dans votre quête pour retrouver la princesse et sauver le Royaume d'Hyrule. Avec notre guide complet, soyez assuré de résoudre toutes les énigmes et de vaincre le boss tout en récoltant les crânes d'or des Skulltulas au passage.

Soluce complète du Temple de la forêt de Zelda Ocarina of Time Remake

Bienvenue au Temple de la forêt. © AUR pour Gameblog

Si vous avez suivi nos précédents guides de Zelda Ocarina of Time Remake, vous avez donc acquis l'épée de légende pour devenir Link adulte, mais aussi trouvé le grappin grâce à la course du fantôme d'Igor. Armé de ce nouvel accessoire, vous pouvez retourner retourner dans le Bois perdu et suivre la mélodie du Chant de Saria pour retrouver l'entrée du Temple. Votre ami du peuple Kokiri vous attend d'ailleurs à l'entrée. Il ne vous reste plus qu'à franchir le seuil.

Débutez au RDC du Temple de la forêt du remake Nintendo Switch 2

Dès votre entrée dans le Temple de la forêt de Zelda Ocarina of Time Remake, deux Wolfos vous attaquent. Prenez garde à leurs griffes acérées et misez sur l'esquive pour les avoir en ripostant. Après cela, vous constatez que vous ne pouvez pas ouvrir la porte au fond de la salle sans une clé.

Votre progression dans le Temple de la forêt de Zelda Ocarina of Time Remake passe inévitablement par les lianes à droite de l'entrée. Escaladez-les pour trouver une petite clé dans un coffre. En passant, vous verrez d’ailleurs une Skulltula d’or, mais vous ne pourrez pas obtenir son crâne tout de suite.

Il faudra repasser pour la Skulltula. © AUR pour Gameblog

Allez ouvrir la porte mentionnée juste avant grâce à la petite clé. Passez le couloir d’après, puis entrez dans une salle avec 4 fantômes de 4 couleurs. Ils s’enfuient tous dans une direction différente et s’éparpillent dans le Temple de la Forêt. Votre nouvelle épreuve dans Zelda Ocarina of Time Remake consiste donc à la retrouver.

Montez ensuite les escaliers devant vous pour entrer dans la pièce au bout du RDC. Juste après, vous devez mener un combat contre deux Stalfos. Ce sont des combattants redoutables à l’épée, attendez alors l’ouverture pour frapper. Une fois vaincus, un coffre contenant une petite clé apparaît. Après l'avoir ouvert, ressortez.

Ne sous-estimez pas les Stalfos. © AUR pour Gameblog

De retour dans la pièce centrale du Temple de la forêt de Zelda Ocarina of Time Remake, dirigez vous vers le coin gauche. Un bloc bleu fait obstacle ici. Jouez le Chant du temps, puis entrez dans la salle désormais accessible. Allez à droite pour grimper aux lianes. N'hésitez pas à nettoyer le passage en frappant les Skultullas qui s'y trouvent à l'aide de votre grappin.

Une fois en haut, utilisez justement ce grappin vers la droite, sur la prise au-dessus d’une arche. Cela vous permet de vous y transporter. Avancez ensuite pour activer l’interrupteur. Cela fait changer le niveau d’eau dans le puits du Temple de la forêt en contrebas. Il vous ne reste plus qu’à sauter dedans et poursuivre l'aventure Zelda Ocarina of Time Remake.

C'est l'heure de faire le grand saut. © AUR pour Gameblog

Descendez au -1 du premier temple Zelda Ocarina of Time Remake

Vous voilà à présent au sous-sol du Temple de la Forêt. Celles et ceux qui ont déjà joué aux précédentes versions de Zelda Ocarina of Time Remake savent qu'au fond du puits il y a un couloir et qu'au bout de celui-ci se trouve un coffre. Dedans, vous trouvez une nouvelle petite clé. Après cela, remontez à la surface au moyen de l'échelle.

Une clé de plus, une ! © AUR pour Gameblog

De retour au RDC du Temple de la forêt

À la sortie du puits, un gros coffre est visible droit devant. Pour aller l’ouvrir, vous devez utiliser votre grappin sur la prise à sa gauche. Mais attention à l’Octorok qui vous jette des projectiles depuis les eaux. Dans le coffre, vous trouvez la carte du donjon. Vous pouvez maintenant retournez dans la pièce centrale du RDC.

Vous voyez la prise ronde sur le pilier de gauche ? © AUR pour Gameblog

Maintenant, ouvrez la porte de gauche du Temple de la forêt, celle surmontée d'un vitrail rouge. Après le couloir, vous arrivez dans une nouvelle pièce. Faites attention aux ennemis, notamment la Main qui est prête à vous tomber dessus. C'est un monstre vraiment typique de Zelda Ocarina of Time Remake. Cela étant dit, montez à présent à l’échelle en face de vous.

Suivez le couloir jusqu’au croisement. Une petite énigme à la Zelda Ocarina of Time Remake vous attend ici. Saisissez le bloc dans le couloir à votre gauche de manière à le tirer vers vous. Puis, poussez-le pour le faire passer dans le couloir d’en face. Contournez ensuite en passant par là où il se trouvait à l’origine et allez le pousser dans le coin entre les murs du Temple de la forêt.

Avant d'escalader le bloc, retournez sur vos pas. Là où il se trouvait à l’origine, vous voyez maintenant une échelle. Grimpez, puis suivez le couloir jusqu’à tomber sur un nouveau bloc du Temple de la forêt. Poussez-le au maximum. Redescendez ensuite pour monter sur le précédent et pouvoir continuer sur la partie supérieure. En suivant le couloir, vous retombez sur le bloc que vous venez de déplacer. Poussez le tout droit à fond et montez dessus.

Continuez votre chemin dans le Temple de la forêt jusqu’à une nouvelle échelle. Montez pour tomber sur une salle avec des Tetdoss bleues. Après les avoir battues, actionnez l’interrupteur à gauche pour mettre en marche l’ascenseur. Il vous servira plus tard dans Zelda Ocarina of Time Remake.

À la recherche de l'arc de Zelda Ocarina of Time Remake

Toujours dans la même pièce, utilisez la petite clé du Temple de la forêt qu’il vous reste en poche sur la porte cadenassée. Vous arrivez dans un couloir « tordu », comme dirait Navi. Traversez-le pour arriver dans une pièce également sans dessus-dessous. Sautez d’une plateforme à l’autre en esquivant la main pour passer la porte suivante.

Effectivement, c'est... « tordu ». © AUR pour Gameblog

Descendez les escaliers en remarquant le fantôme qui passe d’un tableau à l’autre dans le Temple de la forêt. Arrivé en bas, entrez dans la pièce qui vient. Menez-y votre combat contre plusieurs vagues de Stalfos. Attention à ne pas marcher au centre de la pièce, sous peine de perdre de la vie. Une fois le combat remporté, un grand coffre apparaît. Ouvrez-le pour obtenir l’arc des fées de Zelda Ocarina of Time Remake.

Il ne reste plus qu'à viser dans le mile ! © AUR pour Gameblog

Affrontez Jo, le premier fantôme du Temple de la forêt

Utilisez l’arc pour ressortir par là où vous êtes entré en visant l’œil au-dessus de la porte. Gardez-le en main, car vous allez en avoir besoin dans l’escalier. Visez cette fois le premier tableau où vous apercevez un des fantômes. Le premier combat de mini-boss du Temple de la forêt va bientôt démarrer dans Zelda Ocarina of Time Remake.

En effet, le portrait brûle. Faites de même avec les deux autres pour déclencher l'affrontement avec Jo, l’esprit rouge du Temple de la forêt. Elle s’affronte comme tout autre esprit de Zelda Ocarina of Time, à l’image de Dièse et Bémol à Cocorico, donc rien de compliqué. Veillez à ce que Link lui tourne le dos pour qu'elle s'approche et veuille vous attaquer. Esquivez alors et attaquez à l'épée. Recommencez jusqu'à en venir à bout. Une fois battue, la torche de la pièce s’allume et un coffre apparaît. Récupérez-y une petite clé.

Elle pense que vous ne l'avez pas vue... © AUR pour Gameblog

Sur les traces de Beth, le deuxième fantôme du Temple de la forêt

Utilisez la nouvelle petite clé dans la pièce où vous avez trouvé l’arc, sur la porte au vitrail bleu. Là encore, vous devez brûler les tableaux pour en faire sortir un nouveau fantôme. Cette fois-ci, il s'agit de Beth, l'esprit bleu du Temple de la fortêt. Pour la vaincre, il suffit d'appliquer la même méthode que pour Jo dans Zelda Ocarina of Time Remake.



La deuxième sœur n'a qu'à bien se tenir. © AUR pour Gameblog

Une fois que vous l'avez terrassée, une torche s’allume et un gros coffre apparaît. Il cache la boussole du Temple de la forêt. Voilà, vous avez vaincu deux fantômes du quatre. Vous pouvez reprendre votre progression dans Zelda Ocarina of Time Remake pour trouver les deux autres.

Continuez d'explorer le Temple de la forêt de Zelda Ocarina of Time Remake

À présent, revenez en arrière jusqu'à la salle où vous avez activé l'ascenseur. Une fois que vous y êtes, tournez vous vers la porte sur laquelle vous aviez utilisé la petite clé. Avec votre arc, tirez une flèche dans l'œil au-dessus de cette porte. Cela remet à l'endroit le couloir tordu du Temple de la forêt de Zelda Ocarina of Time Remake.

Traversez à nouveau ce couloir et allez jusqu’à la pièce suivante pour ouvrir un coffre ornementé. Vous y trouvez une grande clé, celle de la salle du boss. Mais il va falloir encore avancer dans le Temple de la forêt de Zelda Ocarina of Time Remake pour pouvoir vous en servir.



Le premier boss de temple n'est plus très loin. © AUR pour Gameblog

Laissez-vous ensuite tomber dans le trou juste à côté du coffre. Vous atterrissez dans de l’eau. Attention aux ennemis Tetdoss bleues qui en ont après vous et sortez de cette pièce. Vous êtes de retour dans la zone où il y a le puits du Temple de la forêt. Toutefois, vous êtes cette fois dans une partie qui vous était inaccessible auparavant dans Zelda Ocarina of Time Remake.

Sur cette sorte de balcon, prenez la première porte à droite. Battez la Grossbaffe et récupérez la petite clé dans le coffre apparu. Ressortez pour contourner le balcon en passant tout à gauche. Avancez sur le rebord pour repérez une Skulltula d’or sur le mur en face dont vous pouvez récupérer le crâne à l'aide du grappin.

On en est où dans le compte des crânes d'or ? © AUR pour Gameblog

Après cela, revenez sur le balcon pour prendre la 3ᵉ et dernière porte. Cela vous ramène dans une salle déjà visitée du Temple de la forêt de Zelda Ocarina of Time Remake. C’est là que l’ascenseur va vous être utile. Prenez-le à gauche de l’échelle pour remonter dans la pièce avant le couloir tordu.

Si vous voulez gagner un peu d’argent dans Zelda Ocarina of Time Remake, prenez le passage à droite et descendez l’échelle. Continuez à gauche, puis encore à gauche pour vous laisser tomber en bas du bloc. Contournez le mur sur la droite jusqu’à arriver face à un nouvel œil-interrupteur. Tirez dessus pour faire tomber un coffre qui contient un rubis violet (50 rubis).

Déformez le couloir tordu bleu du Temple de la forêt dans Zelda Ocarina of Time Remake

Revenez ensuite où vous étiez dans le Temple de la forêt et tirez une nouvelle fois sur l’œil au-dessus de la porte pour reformer le couloir tordu. Retournez dans la salle du fantôme bleu de Zelda Ocarina of Time Remake. Montez les escaliers et passez la porte au bout. Avancez tout de suite pour éviter la Main qui veut vous attraper, puis grimpez à l’échelle à droite. Traversez le couloir et ouvrez la porte cadenassée avec votre petite clé.

Avancez pour marcher sur l’interrupteur qui allume le feu de la torche au centre de la nouvelle pièce du Temple de la forêt. Contournez la torche pour qu'elle soit entre vous et la porte. Visez alors l’œil givré au-dessus ce cette dernière. Votre flèche prend feu et vient faire fondre la glace qui entoure l’interrupteur sur le mur. Tirez alors une deuxième flèche dans l’œil pour ‘tordre’ le couloir que vous avez traversé juste avant.

Une énigme chaude à résoudre. © AUR pour Gameblog

Traversez le couloir pour retourner dans la pièce où il y avait la Main. Si vous avez besoin de remplir vos jauges de vie et de magie, vous pouvez jouer le Chant du soleil pour activer une pensée de fées dans le Temple de la forêt, caché sur le bois juste à droite de l’échelle que vous venez de descendre.

Les fées sont pleines de surprises. © AUR pour Gameblog

Laissez-vous tomber dans le trou dans la pièce du Temple de la forêt. Vous arrivez dans une pièce dont le plafond descend et remonte. Traversez tout droit en veillant à ne pas vous faire écraser. Aidez-vous des trous dans le plafond pour vous frayer un chemin petit à petit. Voici l'ordre dans lequel vous pouvez tenter d'avancer :

Commencez par le trou de gauche. Puis, le deuxième à droite. Continuez avec le trou contre le mur de gauche. Allez jusqu’au coffre pour obtenir 5 bombes. Foncez vers la porte au fond de la pièce.

La lumière vous aide à trouver le chemin. © AUR pour Gameblog

Vous pouvez maintenant sortir du couloir. Passez la porte pour poursuivre votre progression dans le Temple de la forêt de Zelda Ocarina of Time Remake. Il est temps de trouver un nouveau fantôme.

Affrontez Amy, le troisième fantôme du Temple de la forêt

L’ambiance verdâtre de la nouvelle pièce vous indique que vous allez affronter le fantôme vert, Amy. De fait, elle est dans un tableau du Temple de la forêt, sur votre gauche. Tirez une flèche dessus. Elle sort du cadre mais se transforme en puzzle à reconstituer. Voyez qu’il y a une pièce en plus pour le côté droit de sa tête. C’est le morceau le plus haut qui est le bon pour assembler ce casse-tête de Zelda Ocarina of Time Remake.





Il y avait donc un piège dans le puzzle. © AUR pour Gameblog

Une fois le puzzle reconstitué, le combat peut commencer. Il ne vous reste plus qu’à vaincre Amy comme ses sœurs auparavant. La torche du Temple de la forêt s’allume d’une flamme verte et la porte vers la suite se débloque. Plus qu'un esprit à trouver dans Zelda Ocarina of Time Remake.

Trouvez Meg, le quatrième fantôme du Temple de la forêt

Dans le couloir suivant du Temple de la forêt, vous tombez tout de suite sur le tableau du fantôme violet, Meg. Tirez dessus pour qu’elle s’échappe et retourne dans la salle centrale du RDC. Retrouvez-la pour entamer ce nouveau combat de Zelda Ocarina of Time Remake.

Enfin le dernier fantôme du Temple. © AUR pour Gameblog

Meg se dédouble en 4 exemplaires qui esquivent toutes vos attaques à l'épée. À la place, tirez à l'arc sur le fantôme qui porte la torche violette, les autres ayant des vertes. Les doubles se rassemblent alors en un seul esprit, que vous pouvez frapper de votre épée. Mais ce n'est pas terminé pour cet ultime esprit du Temple de la forêt de Zelda Ocarina of Time Remake.

Recommencez trois fois, en sachant que les couleurs de torche changent ou que leur flamme s'éteint ensuite. Pour le dernier coup avec que des violettes, visez alors l'esprit aux yeux ouverts que les autres pour vaincre ce mini-boss de Zelda Ocarina of Time Remake. La dernière torche de la pièce s’allume à ce moment-là et un nouvel ascenseur apparaît. Empruntez-le.

Meg ne vous aura pas avec ses doubles. © AUR pour Gameblog

Descendez au -2, vers le boss du premier temple de Zelda Ocarina of Time Remake

Vous voilà dans une pièce circulaire du Temple de la forêt. Vous constatez qu'il y a plusieurs ouvertures donnant à voir un interrupteur, une torche éteinte, un œil givré et un coffre. On a aussi une grande grille qui bloque le passage vers la salle du boss à vaincre absolument dans Zelda Ocarina of Time Remake.

Saisissez les leviers blancs dans la pièce pour la faire tourner. Ainsi, voyez à chaque fois ce que cela change. Normalement, vous devriez d’abord avoir accès à l’interrupteur qui allume la torche. Ensuite, faites à nouveau pivoter la pièce pour l’aligner avec l’œil. À vous de tirer dessus pour que le feu de votre flèche le fasse fondre. Tirez-en une seconde pour l’activer et ouvrir la grille.



Chaud devant ! © AUR pour Gameblog

Si vous le souhaitez, faites tourner la pièce du Temple de la forêt encore une fois dans le même sens pour accéder au coffre et gagner 10 flèches. Puis, faites un tour en arrière pour avoir de nouveau accès à la porte du boss. Vous n’avez plus qu’à utilisez votre grande clé et avancer vers votre destin dans Zelda Ocarina of Time Remake.

Le boss du Temple de la forêt, le Fantôme de Ganon

Vous pénétrez enfin dans la salle du boss du Temple de la forêt de Zelda Ocarina of Time Remake. Dans une cinématique, Ganondorf, ou plutôt une version spectrale de lui, apparaît. Les tableaux dans la pièce doivent vous laisser deviner comment le combat va commencer.

À cheval, le Fantôme de Ganon s’enfonce dans le décor du tableau avant de revenir à la charge dans plusieurs cadres à la fois. Gardez votre arc en main pour guetter de quel portrait il va s’échapper. Dès que vous repérer le véritable exemplaire sortir de la toile, tirez-lui dessus. Le boss du Temple de la forêt repart. Recommencez encore deux fois pour vraiment passer à l'attaque dans Zelda Ocarina of Time Remake.



Le Fantôme de Ganon ne va galoper longtemps. © AUR pour Gameblog

Après cette phase, le Fantôme de Ganon se déleste de sa monture. Il vous attaque alors depuis les airs, toujours dans la même salle du Temple de la forêt. Vous ne pouvez pas le toucher directement avec vos armes, car il se protège avec un champ d’énergie. À la place, renvoyez les boules d’énergie qu’il vous envoie d’un coup d’épée.

Jeu, set et match. © AUR pour Gameblog

Après un échange de plusieurs coups, le boss du Temple de la forêt de Zelda Ocarina of Time Remake tombe à terre. C’est le moment de lui asséner des coups d’épée. Recommencez 3 fois de plus. Mais attention à la dernière où il vous attaque de sa lance avant de reprendre l’échange de balle ultime.

Le combat contre le Fantôme de Ganon s’achève ainsi, sur une cinématique dans laquelle le véritable Ganondorf communique avec vous et vous menace. Vous retrouvez ensuite Zelda Ocarina of Time Remake à la sortie du Temple de la forêt. C'est là que vous découvrez votre destin dans le monde d’Hyrule et la nature véritable de votre amie Kokiri. Elle vous donne alors le médaillon de la forêt.

Une belle récompense ! © AUR pour Gameblog

Pour terminer, vous faites la rencontre de Sheik qui vous apprend la partition du Menuet des bois pour vous téléportez à l'entrée du Temple de la forêt quand vous le souhaitez dans Zelda Ocarina of Time Remake. Voici les notes à jouer sur Nintendo Switch 2 :

Notes du Menuet des bois : L - X - Y - A - Y - A

Qui sait quand vous pourriez revenir au Temple de la forêt ? © AUR pour Gameblog

Voilà, vous avez terminé le Temple de la forêt. D'ailleurs, maintenant que vous avez l'arc, vous pouvez récupérer la Skulltula d'or dans la première salle du Temple. Et pour continuer votre aventure, découvrez tous nos guides Zelda Ocarina of Time Remake.