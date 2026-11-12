Apprenez le Chant du Soleil dans Zelda Ocarina of Time Remake en venant à bout des frères fantômes qui hantent le cimetière de Cocorico. On vous explique comment battre Dièse et Bémol pour trouver la mélodie royale.

Ne passez pas à côté de la quête Mélodie royale au Village de Cocorico. Dans notre guide Zelda Ocarina of Time Remake, on vous explique comment battre les frères fantômes Dièse et Bémol au cimetière. Grâce à cela, vous pourrez apprendre une nouvelle partition, celle du Chant du soleil. Découvrez avec nous où la trouver et à quoi elle sert.

Après avoir traversé le donjon de l'Arbre mojo et vous être rendu au château d'Hyrule pour rencontrer la princesse, votre quête vous conduit au village de Cocorico. C'est un lieu évidemment incontournable de Zelda Ocarina of Time Remake. Mais pour la mission qui nous intéresse ici, c'est dans son cimetière qu'on va se rendre.

Le cimetière de Cocorico est plus sympa qu'il y paraît. © AUR pour Gameblog

Trouvez le cimetière de Cocorico au sud-est de la mini-map de Zelda Ocarina of Time Remake. Une fois que vous y êtes, allez directement au fond où se dressent deux stèles décorées d'une lyre. En lisant l'inscription sur chaque plaque, vous comprendrez vite qu'elles sont liées. Et pour cause, il s'agit des tombes de deux frères qui, de leur vivant, étaient des musiciens royaux.

Sauf que justement, en interagissant avec l'une ou l'autre stèle, vous faites apparaître un fantôme. À droite, c'est Bémol, le cadet des deux frères qui s'éveille. À gauche, Dièse, qui est donc l'aîné. Sauf que comme tous les êtres éthérés de Zelda Ocarina of Time Remake, ils deviennent invisibles si vous les regardez. Alors voici comment les battre l'un après l'autre :

Interagissez avec l'une des deux stèles du cimetière de Cocorico

Quand Dièse ou Bémol apparaît, tournez-lui le dos et gardez un œil sur sa lanterne s'il est invisible (sans le cibler)

Lorsqu'il est près de vous, retournez-vous d'un coup pour le frapper de votre épée, ou attendez qu'il vous attaque pour esquiver et riposter

Recommencez jusqu'à ce que le fantôme de Zelda Ocarina of Time Remale devienne un simple feu follet

Parlez-lui pour entamer la quête Une mélodie royale

Suivez la même méthode pour le deuxième frère



Dièse n'a qu'à bien se tenir ! © AUR pour Gameblog

Une fois que vous êtes parvenu à battre Dièse et Bémol dans Zelda Ocarina of Time Remake, vous apprenez la cause de leur décès. Tous deux travaillaient en fait sur un morceau pour la famille royale. Or, la partition est cachée au fond de la crypte, fermée par le monument entre les stèles des frères. C'est le moment de découvrir comment apprendre la partition du Chant du soleil.

Apprenez le Chant du soleil dans Zelda Ocarina of Time Remake

Maintenant que Dièse et Bémol vous ont parlé de leur tâche inachevée, vous pouvez remplir la quête Une mélodie royale dans Zelda Ocarina of Time Remake. Placez-vous devant le mausolée entre les deux stèles, sur le symbole au sol. Jouez la Berceuse de Zelda pour voir un passage s'ouvrir vers une crypte.

Enfoncez-vous dans cette crypte du cimetière Cocorico. Mais attention, dès que vous entrez, la herse retombe derrière vous pour bloquer la sortie. Vous devez alors vaincre les quatre chauve-souris de la pièce pour qu'elle s'ouvre à nouveau et, surtout, pouvoir progresser et approcher de la partition du Chant du soleil dans Zelda Ocarina of Time Remake.

Dans la pièce suivante, vous devez vous montrer particulièrement attentif. Évitez tant que possible de marcher dans les flaques verdâtres, une couleur qui indique qu'elles sont empoisonnées. Mais, plus encore, essayer d'échapper au regard des Effrois qui se cachent dans l'ombre. Dès qu'ils vous aperçoivent, ces monstres morts-vivants de Zelda Ocarina of Time Remake tente de vous pétrifier de leur cri pour ensuite vous attraper et absorber votre vie.

Les Effrois portent bien leur nom... © AUR pour Gameblog

Une fois que vous avez traversé la pièce, vous arrivez dans la dernière salle de la crypte. Cette fois, pas d'ennemi en vue. En revanche, vous tombez sur une plaque funéraire sur laquelle est inscrite un poème et plus encore. En effet, en lisant son contenu, vous découvrez la partition du Chant du soleil, à reproduire avec l'instrument fétiche de Zelda Ocarina of Time Remake pour l'apprendre :

Notes du Chant du soleil : A - R - X - A - R - X

Un morceau qui peut vraiment être utile. © AUR pour Gameblog

À quoi sert le Chant du soleil dans Zelda Ocarina of Time Remake ?

Vous avez maintenant appris une nouvelle mélodie. En appuyant sur la flèche gauche de votre Nintendo Switch 2, vous pourrez l'interpréter à loisir à l'aide de votre instrument. Et pour le coup, ce morceau peut vraiment vous être utile pendant exploration ou vous sauver face à certains monstres. Voici les deux utilités du Chant du soleil dans Zelda Ocarina of Time Remake :

Fait passer du jour à la nuit et vice-versa, notamment utile pour certaines quêtes ou la chasse aux Skulltulas d'or

Immobilise temporairement un Effroi ou un Gibdo quand le morceau est joué à proximité

Maintenant que vous savez cela, vous pouvez ressortir de la crypte du cimetière de Cocorico en mettant tout de suite à profit le Chant du soleil face aux éventuels Effrois qui vous attendraient encore dans la pièce précédente. On continue de vous accompagner dans la grande quête du Héros du temps avec tous nos guides Zelda Ocarina of Time Remake.