The Blood of Dawnwalker dispose de pas moins de 9 fins différentes en fonction des nombreux choix majeurs que l'on peut faire tout au long de l'aventure, voici comment les débloquer toutes.

De prime abord, The Blood of Dawnwalker nous place une lourde épée de Damoclès en nous chargeant de sauver la famille de Coen des griffes du seigneur vampire Brencis en 30 jours et 30 nuits. Mais le titre de Rebel Wolves nous laisse aussi une totale liberté dans notre façon de gérer notre temps, voire même d'ignorer complètement la quête principale de l'histoire, ou bien de choisir une issue radicalement différente. Cela culmine en 9 fins différentes, dont certaines bien cachées. On vous détaille donc tout cela dans ce guide complet. Fatalement, nous allons SPOILER massivement des éléments majeurs de l'intrigue. N'allez donc pas plus loin si vous comptez tout découvrir par vous-mêmes.

Battre Brencis dans le prologue, la fin la plus rapide et difficile de The Blood of Dawnwalker

Dès le prologue, il est tout à fait possible de terminer The Blood of Dawnwalker, mais vous n'y arriverez probablement pas durant votre toute première partie. Après avoir passé la journée dans le village natal de Coen et passé la Messe de Sang, vous allez débuter votre carrière de Vespéral dans les mines d'argent en vous faisant transformer en vampire par Brencis. Plus tard, alors que vous essayez de retrouver votre père, le seigneur vampire va vous affronter directement.

Alors qu'on pourrait croire qu'il s'agit du traditionnel combat de boss que vous devez perdre, il est en fait possible de vaincre Brencis dès le prologue de The Blood of Dawnwalker. Bonne chance toutefois, avec un personnage niveau 1 sans équipement face à un ennemi clairement surpuissant.

© Geralt de Reeves pour Gameblog

Débloquer la deuxième fin secrète juste après le prologue en quittant Vale Sangora

La seconde fin « secrète » de The Blood of Dawnwalker vous permettant de terminer rapidement le jeu aura lieu après le prologue, quand vous débloquerez son monde ouvert. Pour atteindre cette fin :

Rendez-vous de nuit au même pont détruit où l'on trouve l'épée mythique Durandal, à l'ouest de la région de Palus-Brandey.

Téléportez-vous avec la forme de brume vampirique de l'autre côté du pont, puis suivez le chemin jusqu'à une porte.

Arriver devant elle va déclencher une cinématique dans laquelle Coen se demande s'il devrait tout laisser derrière lui.

Faites le choix de quitter Vale Sangora pour débloquer cette « mauvaise » fin et le succès/trophée « Le héros qu'ils méritent ».

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Rester avec sa famille pour toujours, une troisième fin secrète dans un rêve

Pour cette troisième fin secrète, il faudra avancer plus loin dans la trame principale de The Blood of Dawnwalker, et plus précisément dans la quête Retour aux Sources dans la Tour d'Aurélius, où vous pouvez trouver le flacon de vif-argent pour fabriquer l'Armure de l'Arbitre. Durant cette quête, Coen va tomber dans un piège magique et se retrouver dans un rêve.

Vous allez alors vous retrouver dans une boucle temporelle où l'on vit une version cauchemardesque du prologue de The Blood of Dawnwalker.

Faites-la 5 fois d'affilée sans jamais sortir du rêve.

Attention toutefois, vous porterez un équipement de très mauvaise qualité face à des ennemis très puissants et même un boss gargouille particulièrement dangereux.

Pensez éventuellement à baisser la difficulté en facile pour ne pas trop galérer.

Après avoir terminé la boucle 5 fois, vous débloquerez quoi qu'il en soit cette autre mauvaise fin, ainsi que le succès/trophée « À jamais ensemble ».

© Geralt de Reeves pour Gameblog

Ne pas sauver sa famille après la limite de 30 jours de The Blood of Dawnwalker

On poursuit avec une autre mauvaise fin de The Blood of Dawnwalker, qui consiste tout simplement à dépasser la limite de 30 jours et 30 nuits avant de s'attaquer à Brencis. Dans ce cas-là, vous pourrez toujours terminer le jeu, mais Coen n'aura pas d'autre option que de venger ses parents et ses frère et sœurs, peu importe le dénouement et avec quels alliés vous prenez d'assaut le château de Svartrau.

© Geralt de Reeves pour Gameblog

Battre Brencis tout seul avant la limite des 30 jours pour débloquer une des bonnes fins de The Blood of Dawnwalker

Après une série de mauvaises fins, on s'intéresse enfin aux bonnes fins de The Blood of Dawnwalker, à commencer par la plus difficile : celle d'aller affronter Brencis dans son château tout seul, sans allié pour nous épauler. Pour débloquer cette fin, il suffit donc :

De se rendre au château du seigneur vampire par soi-même avant la limite des 30 jours ;

Puis de le vaincre afin de sauver seul la famille de Coen.

Cela permettra par ailleurs de débloquer le succès/trophée « Héros du peuple ».

© Geralt de Reeves pour Gameblog

Battre Brencis avec Lacra ou Râle comme alliés

Les deux autres bonnes fins de The Blood of Dawnwalker reprennent peu ou prou le même schéma, à la différence que vous affronterez Brencis dans la limite des 30 jours afin de sauver votre famille :

Soit en compagnie de Lacra en duo afin de débloquer le succès/trophée « Le parricide » ;

Soit en compagnie de Râle, sa troupe de rebelles et les forces du seigneur Catalin, fils du knèze de Vale Sangora avant que Brencis ne le tue pour prendre le pouvoir afin de débloquer le succès/trophée « Le faiseur de knèzes »



© Geralt de Reeves pour Gameblog

Trahir vos alliés avant le combat final contre Brencis

À l'inverse, vous pouvez choisir de trahir Lacra ou Râle avant d'affronter Brencis dans la quête finale de l'histoire de The Blood of Dawnwalker. Pour cela, la marche à suivre est aussi simple que terrible :

Dans la salle du trône, confrontez Brencis avec l'allié de votre choix.

Celui-ci vous proposera de passer un marché : partir avec votre famille et abandonner vos alliés.

Acceptez ces termes et laissez gagner Brencis, condamnant vos alliés au passage.

Débloquer cette mauvaise fin vous octroiera également le succès/trophée « L'opportuniste ».

© Geralt de Reeves pour Gameblog

Accepter les pourparlers de Brencis

Pour accéder à cette fin assez particulière de The Blood of Dawnwalker, il faudra procéder aux étapes suivantes :

Tuer les trois lieutenants de Brencis que sont Ambrus, Bakir et Xanthe ;

Monter au niveau d'infamie maximale ;

Brencis va alors vous inviter à des pourparlers en tête-à-tête, et vous demander de livrer Râle et ses rebelles, en échange de votre famille ;

Vous pouvez choisir de l'affronter et de le vaincre pour débloquer la fin « Héros du peuple », mais cela entraînera la mort de votre père pris en otage pour vous forcer à négocier avec Brencis ;

Pour débloquer la fin qui nous intéresse, acceptez de livrer les rebelles en marquant leur planque dans Svartrau.

Effectuer cette action déclenchera une cinématique des plus sinistres où Brencis procède au massacre de Râle et de ses troupes.

Cela correspondra à la fin « L'opportuniste », mais avec des conséquences différentes.