Si vous cherchez une arme puissante pour bien débuter dans The Blood of Dawnwalker, voici un guide pour trouver l'épée Durandal, trouvable très facilement et rapidement.

Pour vous aider dans la quête de The Blood of Dawnwalker visant à sauver la famille de Coen, il vous faudra vous dépêcher pour monter en puissance. À cet effet, il est possible de trouver très vite après le Prologue une arme de rareté mythique particulièrement puissante pour démarrer l'aventure de façon plus sereine. Suivez le guide pour savoir où la trouver et les bienfaits qu'elle confère.

Où trouver Durandal juste après le prologue de The Blood of Dawnwalker ?

Contrairement à la plupart des activités liés à des quêtes ou des points d'intérêt, explorer le monde ouvert de The Blood of Dawnwalker ne fait pas avancer le temps et donc la limite de 30 jours et 30 nuits pour sauver la famille de Coen. Si vous souhaitez vous équiper de Durandal le plus rapidement possible histoire de commencer l'aventure avec une puissante épée mythique, vous pouvez donc immédiatement vous rendre là où elle se trouve après le prologue.

Celle-ci est en réalité la récompense de la quête de The Blood of Dawnwalker intitulée « Le gouffre maudit ». Pour la débuter :

Rendez-vous à l'ouest de la région de Palus-Brandey, au niveau d'un pont détruit qui enjambait un ravin.

Fouillez un chariot en ruine et trouvez la carte au trésor indiquant l'emplacement de l'épée Durandal.

Rendez-vous en contrebas pour la dénicher.

Il faudra affronter des ennemis spectraux assez dangereux à ce stade de votre aventure dans The Blood of Dawnwalker. Pensez donc à sauvegarder en amont.

Une fois les ennemis vaincus, fouillez le convoi sous le pont pour obtenir la fameuse épée Durandal.



© Geralt de Reeves pour Gameblog

Quelles sont les statistiques et effets de l'épée mythique Durandal ?

Comme les autres armes mythiques de The Blood of Dawnwalker, Durandal dispose de quatre statistiques spécifiques parmi les différents affixes possibles pour un tel équipement. En l'occurrence, elle affiche :

Dégâts supplémentaires contre les ennemis surnaturels (comme les spectres ou les vampires).

Réduction du coût en endurance des attaques.

Réduction du coût en endurance de l'esquive.

Temps de recharge réduit pour les talents à l'épée.

Il s'agit donc d'une arme mythique très pratique et polyvalente de The Blood of Dawnwalker, permettant d'attaquer et d'esquiver plus souvent, ainsi qu'utiliser plus régulièrement les talents à l'épée, en plus d'être redoutable contre les ennemis les plus dangereux du jeu.