Ensemble emblématique de The Blood of Dawnwalker, l'Armure de l'Arbitre se mérite via une longue série de tâches à accomplir, et voici un guide pour vous aider à l'obtenir.

En plus des armes mythiques, The Blood of Dawnwalker dispose également de différentes pièces d'armure de la même haute rareté, dont une qui représente en réalité l'ensemble qu'on voit sur la jaquette du jeu : l'Armure de l'Arbitre. À l'image de l'épée de Saint Mihai, son obtention demande toutefois une série d'objets à récupérer et de quêtes à réaliser pour la débloquer et l'élever à son plein potentiel, comme nous allons l'expliquer en détail.

Pour démarrer la quête visant à rassembler les différentes pièces de l'Armure de l'Arbitre dans The Blood of Dawnwalker, il faudra d'abord recevoir la quête « Rempart contre les Tenèbres ». Celle-ci s'obtient de la façon suivante :

Obtenez un rang d'Infamie Notoire, ce qui permet également de rejoindre le groupe de rebelles de Râle.

Rendez-vous de jour dans la place centrale de la ville de Svartrau.

Une personne vous accostera pour vous remettre une lettre qui contient les indications précises pour fabriquer l'Armure de l'Arbitre.

© Geralt de Reeves pour Gameblog

Où trouver les ressources nécessaires à la fabrication de l'Armure de l'Arbitre ?

La lettre permettant de fabriquer l'Armure de l'Arbitre dans The Blood of Dawnwalker va ainsi vous demander de récupérer quatre ressources extrêmement rares, comme suit :

La mue d'un grand lézard : Cherchez un nid de monstres, et plus précisément de lézards fangeux, dans Val Sangora. Allez-y et éliminez les créatures pour obtenir la mue d'un grand lézard (cela peut demander plusieurs essais.

: Cherchez un nid de monstres, et plus précisément de lézards fangeux, dans Val Sangora. Allez-y et éliminez les créatures pour obtenir la mue d'un grand lézard (cela peut demander plusieurs essais. La relique d'un saint : Durant la quête d'Anca « Échos de cloches muettes », vous aurez l'occasion de récupérer divers objets, dont des reliques. Il vous suffit donc de bien explorer les lieux pour en trouver au moins une qui fera l'affaire.

: Durant la quête d'Anca « Échos de cloches muettes », vous aurez l'occasion de récupérer divers objets, dont des reliques. Il vous suffit donc de bien explorer les lieux pour en trouver au moins une qui fera l'affaire. Le flacon de vif-argent : Durant la quête « Retour aux sources », vous trouverez le flacon tout en haut de la Tour d'Aurélius.

: Durant la quête « Retour aux sources », vous trouverez le flacon tout en haut de la Tour d'Aurélius. La poignée de fil de soie : Vous devez réaliser la quête « Un bon foyer », en visitant le centre des Abords de Svartrau. Cela vous permettra de rencontrer les fées Sanzhan, qui ont leur propre série de quêtes dans The Blood of Dawnwalker. Allez voir la deuxième fée au nord-est de Sangléchine, qui vous donnera la quête « Perles et trésors ». Tuez les ennemis indiqués par la fée, ramassez leurs dents et rapportez-les à la fée. Vous pourrez ainsi lui acheter du fil de soie en échange des fameuses dents





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Où fabriquer l'Armure de l'Arbitre et la faire passer en qualité Mythique ?

Après avoir rassemblé un ou plusieurs des composants nécessaires à la fabrication de l'Armure de l'Arbitre dans The Blood of Dawnwalker, rendez-vous auprès de la forgeronne Uriash, qui est également celle qui sert à restaurer l'épée de Saint Mihai. Une fois les quatre pièces de l'ensemble fabriquées, alors avec une rareté « seulement » épique, celle-ci vous donnera une dernière quête pour toutes les renforcer et les faire passer en rareté Mythique.

Vous devrez alors réaliser un rituel près de la forge, où vous devrez repousser plusieurs vagues d'ennemis spectraux tandis que la forgeronne termine de renforcer l'Armure de l'Arbitre. Une fois cela fait, elle vous donnera donc l'ensemble complet Armure de l'Arbitre renforcée, l'un des meilleurs ensembles d'armure de The Blood of Dawnwalker.



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Quelles sont les statistiques et effets de l'Armure de l'Arbitre dans The Blood of Dawnwalker ?

L'Armure de l'Arbitre de The Blood of Dawnwalker propose un large panels de statistiques particulièrement intéressantes, qui peuvent tant se combiner dans un set humain qu'un set vampire. Voici plus en détail les apports de chaque pièce de l'armure :