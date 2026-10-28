Disney Dreamlight Valley lance la dernière partie de son grand événement Oogie Boogie pour Halloween 2026. Découvrez comment débloquer le personnage pour votre vallée en relevant le défi 6.

Affrontez une dernière fois Oogie Boogie dans Disney Dreamlight Valley dans le défi de la semaine 6. Pour conclure la Saison des frissons en beauté, le grand méchant de L'Étrange Noël de Mr Jack va enfin pouvoir rejoindre votre liste d'habitants. Avec ce guide DDV, découvrez la solution sans vous casser la tête.

La saison d'Halloween n'est pas terminée dans Disney Dreamlight Valley, bien au contraire. Elle entre dans sa dernière phase. Alors, si vous n'y avez pas encore pris part, il vous reste encore quelques jours pour vous rattraper et gagner toutes les récompenses d'Oogie Boogie, dont le personnage en personne.

Pour participer à l'événement, vous devez d'abord avoir fini le prologue de Disney Dreamlight Valley. En somme, il faut que vous ayez débloqué la Prairie tranquille, le magasin de Picsou et le Restaurant de Rémy. Après cela, vous retrouverez un miroir étrange dans ladite boutique qui sert en fait de portail vers l'antre d'Oogie Boogie. Notez que pour relever le défi 6, vous devez avoir fait les précédents.

© AUR pour Gameblog

Quelle est la soluce du défi 6 d'Oogie Boogie ?

Pour terminer en beauté cette Saison des frissons, Oogie Boogie à son défi 6 à vous proposer dans Disney Dreamlight Valley. Pour le coup, cette dernière quête est aussi l'une des plus simples de l'événement. En effet, le croque-mitaine vous propose simplement un long quiz en 11 questions dont voici les réponses :

Où peut-on trouver des Pissenlits dans la Vallée ? Réponse : L'Esplanade Combien d'étoiles violettes y a-t-il ? Réponse : 3 Quel est le genre de ragoût préféré d'Oogie Boogie ? Réponse : Ragoût de Serpent et d'Araignée Qu'est-ce qu'Oogie Boogie a pour langue ? Réponse : Un serpent Combien d'étangs trouve-t-on dans la Prairie tranquille ? Réponse : 3 Combien d'œufs y a-t-il ? Réponse : 10 Qui est le némésis d'Oogie Boogie ? Réponse : Jack Skellington Où peut-on voir Oogie Boogie tard dans la nuit ? Réponse : La lune Que porte Picsou sur sa tête ? Réponse : Un haut-de-forme Combien de potions y a-t-il sur le bureau de Merlin ? Réponse : Une En dehors de Jack, qui est une autre épine dans le pied d'Oogie Boogie ? Réponse : Le Perce-Oreilles

Le quiz d'Oogie Boogie vise à la fois à tester vos connaissances sur Disney Dreamlight Valley mais aussi sur le film L'Étrange Noël de Mr Jack. Cela dit, même si vous faites une erreur, vous pouvez recommencer. Alors pas de panique et prenez le temps d'apporter les bonnes réponses pour gagner la récompense.

Quelle est la récompense du défi 6, Le grand jeu d'Oogie Boogie ?

Pour terminer l'événement, Disney Dreamlight Valley vous offre Oogie Boogie comme personnage de votre Vallée. Une fois que vous réussissez le défi 6, le croque-mitaine accepte de rejoindre vos voisinage. Il vous demande alors de placer son logement, une maison construite dans un arbre lugubre, là où vous le souhaitez. À vous de jouer !

Tous nos guides de l'événement Oogie Boogie de Disney Dreamlight Valley

Pour prendre part à l'événement Oogie Boogie 2026 dans Disney Dreamlight Valley et débloquer le personnage retrouvez nos guides pas à pas. D'autant que vous n'avez que jusqu'au 3 novembre prochain pour déclencher la première quête si vous voulez aller au bout :