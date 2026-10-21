L'événement Oogie Boogie se poursuit avec la semaine 5 dans Disney Dreamlight Valley. Réussissez facilement son nouveau défi avec notre guide pas à pas.

Que le jeu commence ! Le défi 5 d'Oogie Boogie est lancé dans Disney Dreamlight Valley. Cet événement d'Halloween approche de son terme avec son avant-dernière semaine. Une fois encore, le croque-mitaine du film L'Étrange Noël de Mr Jack tente de vous jouer un mauvais tour. Mais on est là pour vous aider à résoudre le problème qui s'annonce avec cette nouvelle soluce DDV.

L'événement Oogie Boogie a lieu du 23 septembre au 3 novembre 2026 dans Disney Dreamlight Valley. En tout, 6 défis vous attendent, chacun se débloquant chaque nouveau mercredi. À chaque fois, vous devez en relever un pour passer au suivant (s'il est disponible).

Si vous n'avez pas encore débloqué l'événement Oogie Boogie de Disney Dreamlight Valley, c'est peut-être que vous n'avez assez avancé dans le début de l'histoire principale. Assurez-vous donc d'abord d'avoir accès à 3 zones du jeu :

Prairie tranquille

agasin de Picsou

Restaurant de Rémy

Quand ces conditions sont réunies, Picsou vous parlera d'un mystérieux miroir entreposé au RDC de son magasin. C'est en fait un portail vers le repaire d'Oogie Boogie. Rendez-vous là-bas pour aller à sa rencontre et vous confronter à ses épreuves une fois que vous recevez une lettre vous indiquant qu'elles sont disponibles. Le défi 5 de cet événement spécial Halloween 2026 vous attendra dès que vous aura bouclé le précédent dans Disney Dreamlight Valley.

© AUR pour Gameblog

Le défi 5 d'Oogie Boogie commence donc avec un courrier vous rappelant qu'après la dernière épreuve, vous avez cassé sa roue de la chance. Le croque-mitaine vous donne au passage un engrenage. Si vous aviez récupéré ceux apparus la semaine passée en détruisant la fameuse roue, cela vous en fait donc 6 au total. C'est le premier élément pour lancer la quête de Disney Dreamlight Valley qui va se dérouler en plusieurs étapes.

Créer une Véritable roue de la chance pour Oogie Boogie

Retroussez-vous alors les manches installez-vous à un établi. Une nouvelle fabrication de quête est disponible pour Oogie Boogie. Elle vous permet de construire une “Véritable roue de la chance”. Dès que vous avez celle-ci en poche, allez parler au croque-mitaine.

© AUR pour Gameblog

Gagnez les dalles du défi 5 Oogie Boogie en jouant à ses jeux

Le défi 5 d'Oogie Boogie vous propose de jouer à plusieurs jeux concoctés par le grand méchant pour remporter des dalles. Cette épreuve Halloween de Disney Dreamlight prend un peu de temps puisqu'elle se décline en différentes activités. Mais rassurez-vous, elles sont relativement simple à faire. Voici la soluce complète :

Tournez 5 fois la Véritable roue de la chance

Repérez les 5 sourires cachés dans le décor de l'antre du Miroir : Les dés devant la roue de la chance À gauche de cette pile de dés, sur les squelettes décoratifs À l'intérieur de la zone du Tape-citrouilles, sur le muret en pierre Toujours à l'étage, sur le mur derrière la décoration de squelette Juste à gauche du précédent, sur l'horloge collée au mur

dans le décor de l'antre du Miroir : Pêchez 1 dalle dans l' étang de lave

Écrasez 10 citrouilles au total en jouant à Tape-citrouilles

Réparez le jeu des dalles d'Oogie Boogie dans Disney Dreamlight Valley

Une fois que vous avez joué aux 4 jeux d'Oogie Boogie, vous aurez les 4 dalles demandées pour le défi 5 dans Disney Dreamlight Valley. Retournez parler au croque-mitaine, qui vous demande de les disposer dans son jeu de dalles justement. Celui-ci se trouve à l'étage, dans le coin à côté du Tape-citrouilles.

Vous l'aurez vite compris, le défi 5 d'Oogie Boogie vous demande pour finir de résoudre un puzzle. À l'aide de votre pelle pour retourner les dalles, l'idée est de reconstituer un portrait du croque-mitaine avec une tête de Mr Jack de part et d'autre de la sienne. Pour vous faciliter la tâche, on a la soluce pour vous dans Disney Dreamlight Valley :

© MJ Johnston sur Facebook

Quelle est la récompense gratuite du défi 5 Oogie Boogie dans DDV ?

Après avoir terminé le puzzle du défi 5 Oogie Boogie, allez-lui parler une dernière fois. Il vous invitera cordialement à fuir de son antre rapidement. Une fois dehors, la mission Que le jeu commence est définitivement finie dans Disney Dreamlight Valley. Vous recez en même temps votre récompense à retrouver dans le mobilier. Il s'agit d'une copie de la véritable roue de la chance !

Tous nos guides Disney Dreamlight Valley de l'événement Oogie Boogie

On est évidemment là pour vous aider à terminer tous les défis d'Oogie Boogie. Retrouvez donc tous nos guides Disney Dreamlight Valley pendant cet événement d'Halloween 2026 d'ici au 3 novembre prochain :