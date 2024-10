C'est acquis qu'on reverra l'homme araignée au cinéma et sur le petit écran. Le prochain film avec Tom Holland et Zendaya, Spider-Man 4, a même désormais une date de sortie au 24 juillet 2026. Une preuve concrète que les choses avancent bien et vite pour la production, bien que le scénario ne soit pas totalement finalisé à ce stade. Mais d'après l'acteur de Peter Parker, les fans vont être réceptifs à « l'idée folle » de ce futur long-métrage. À côté de ça, au moins deux séries sur le super-héros sont prévus dans les mois à venir et l'une d'elles devrait d'ailleurs être lancée très prochainement.

Un leak sur la sortie d'une série Spider-Man

Prime Video développe actuellement une série Spider-Man Noir live-action avec Nicolas Cage qui incarnera une version bien particulière du super-héros. Ce sera en effet un détective poissard et âgé qui évolue dans les années 1930. Un autre show télévisé, animé cette fois-ci, est également en cours de production. Il s'agit de Your Friendly Neighborhood Spider-Man qui verra le jour sur Disney+. Selon Brad Winderbaum, responsable du streaming, de la télévision et de l'animation chez Marvel, la série d'animation va surprendre. « Elle est incroyable. Je pense qu'elle va vraiment surprendre les gens. Elle est très proche de l'époque de Steve Ditko dans les comics ».

Incroyable, peut-être, mais les premiers extraits leakés de Your Friendly Neighborhood Spider-Man ont plutôt divisé jusqu'à maintenant. Certains internautes ayant reproché le style d'animation. Cette mauvaise impression pourrait se confirmer ou non d'ici le début de l'année. La prochaine série serait en effet encore victime d'un leak autour de sa sortie. Si l'on en croit des documents de Disney, le lancement de Your Friendly Neighborhood Spider-Man serait calé au 25 janvier 2025 sur Disney+. Une date à prendre cependant avec des grosses pincettes dans la mesure où le créateur avait déjà fait un démenti sur le sujet cet été. À voir donc si l'information qui circule est la bonne.

Source : ScreenTime.