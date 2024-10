Alors que le développement de Spider-Man 4 avec Tom Holland est en cours, les spéculations sur l'apparition de personnages emblématiques vont bon train. Depuis l'introduction du multivers, tout semble possible, même un retour des anciennes générations de Peter Parker. Mais pourtant, il faut s'attendre à une déception.

Ce personnage sera absent de Spider-Man 4

Parmi les plus attendus, le retour de Venom, joué par Tom Hardy, suscite un vif intérêt. L'acteur avait déjà fait une courte apparition dans la scène post-générique de Spider-Man: No Way Home, un clin d'œil qui a laissé espérer une future rencontre entre Eddie Brock et Peter Parker. Récemment, Tom Hardy s'est exprimé sur la possibilité de son retour dans Spider-Man 4, ne laissant pas vraiment de doute possible.

Interrogé par AP Entertainment sur sa participation à Spider-Man 4, Hardy a simplement répondu : « Je devrais avoir le script, et je ne l’ai pas. » Cette phrase peut être interprétée de plusieurs façons. Soit Hardy n'a réellement aucun lien avec le projet, soit il est en discussion avec les studios. Et cela sans pouvoir révéler de détails pour le moment. Dans tous les cas, cela semble tout de même assez mal parti.

Pour le moment, Spider-Man 4 est encore en phase de développement. Le réalisateur de Shang-Chi, Destin Daniel Cretton, a été choisi pour mener le projet, et seuls Tom Holland et Zendaya sont confirmés au casting. Aucune autre annonce n’a été faite, ce qui explique pourquoi Hardy n’a peut-être pas encore de script entre les mains. De plus, avec la sortie imminente de Venom: The Last Dance, Hardy ne pourrait pas évoquer sa participation sans risquer de révéler des éléments de l’intrigue de son propre film.

Un multivers à l'horizon ?

Les rumeurs laissent entendre que Spider-Man 4 pourrait explorer à nouveau le multivers. Comme ce fut le cas dans Spider-Man: No Way Home. Si cette théorie se concrétise, elle pourrait être l’occasion parfaite d’introduire Venom dans l’univers de Tom Holland. Avec ou sans Tom Hardy.

Source : AP