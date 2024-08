Finalement, l'événement Disney D23 qui s'est déroulé à l'abri des caméras a bien du mal à maintenir ses secrets. Depuis la fin de ce rendez-vous pour les fans, qui s'est passé les 9, 10 et 11 août 2024 à Anaheim en Californie, les leaks affluent sur la toile. C'est de cette façon qu'on a pu voir le trailer de Marvel Thunderbolts ainsi qu'une nouvelle image du Punisher dans Daredevil Born Again. Durant ces trois jours, la firme aux grandes oreilles a également lâché des extraits d'une nouvelle série Spider-Man très attendue. Et comme pour les autres productions, ça a évidemment leaké et ça divise déjà...

Un aperçu de la série Your Friendly Neighborhood Spider-Man

Le prochain spin-off Spider-Man, Kraven Le Chasseur, sort au cinéma le 18 décembre 2024 en France. Après de multiples retards, Sony Pictures est donc prêt à étendre son propre univers cinématographique, et ça va être une boucherie. Le réalisateur J.C. Chandor a profité du temps supplémentaire pour ajouter plus de violence, de sang, et pour apporter des révisions au personnage joué par Aaron Taylor-Johnson. Comme on l'a déjà évoqué plusieurs nouveaux films et shows TV sont en cours de développement, à l'image de la série Spider-Man Noir avec Nicolas Cage. Une adaptation live-action du détective âgé et malchanceux, qui tranchera avec la vision classique de Peter Parker.

Mais dans les projets validés par la société de Mickey et Marvel Studios, il y a aussi la série d'animation Your Friendly Neighborhood Spider-Man qui sera disponible sur Disney+. Une date de sortie au 2 novembre 2024 avait circulé, mais d'après le producteur, elle est fausse. En revanche, le trailer de la Disney D23 a bel et bien leaké sur le web avec des détails supplémentaires.

Des détails sur ce nouveau projet d'animation

D'après GeekTyrant, Venom, Doctor Strange et Norman Osborn ont été montrés dans des extraits qui ne sont pas disponibles sur la Toile. Norman Osborn, connu pour être le Bouffon Vert, sera le mentor de Peter Parker dans Your Friendly Neighborhood Spider-Man. Dans les extraits diffusés, l'homme guide visiblement notre homme araignée en lui prodiguant des conseils lors d'un combat de rue avec deux méchants. Si l'on en croit les informations du site, la série se déroule avant Captain America Civil War, avec un twist. « Au lieu de rentrer chez lui pour voir Tony Stark dans sa maison, c'est Norman Osborn qui discute avec Tante May lorsqu'il franchit la porte ».

Pour Brad Winderbaum, responsable du streaming, de la télévision et de l'animation chez Marvel Studios, Your Friendly Neighborhood Spider-Man va surprendre et rappeler des souvenirs aux fans de l'époque de Steve Ditko. « Je veux dire que Your Friendly Neighborhood Spider-Man est incroyable. Je pense qu'elle va vraiment surprendre les gens. Elle est très proche de l'époque de Steve Ditko dans les comics ». Et justement, l'approche n'est pas au goût de tous. La direction artistique et l'animation est même déjà critiqué sur X. « Ca l'air mauvais »; « Je déteste le style d'animation » peut-on lire sur le réseau. Toutefois, certains apprécient tout de même les passages en mode comics. En clair, ça divise, même si le rendu du clip n'est pas des plus flatteur.





Lors de la présentation de Your Friendly Neighborhood Spider-Man, Brad Winderbaum a expliqué à quoi s'attendre. « C'est Peter Parker, de retour au lycée, qui essaie de s'en sortir. Il doit s'occuper de sa tante, alors qu'il est complètement fauché, et qui doit devenir un super-héros. Le créateur de la série, Jeff Trammell, a construit cet ensemble de personnages autour de Peter dont vous tomberez amoureux. [...] Lorsque les relations se tissent et que les enjeux augmentent au cours de la première saison, les choses deviennent tragiques et dangereuses. Et assez incroyables. J'adore cette série » a-t-il déclaré.

Source : GeekTyrant.