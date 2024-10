Les sorties de la semaine pour Prime Video arrivent et il y a du très lourd si vous êtes fans de l'homme araignée. Après avoir été rencontré un énorme succès au cinéma, l'excellent film d'animation Spider-Man Across the Spider-Verse débarque sur le service d'Amazon ce jeudi 31 octobre 2024. Ce n'est pas vraiment dans le ton d'Halloween, hormis les costumes, mais ça reste l'une des plus belles nouveautés du mois d'octobre 2024. Et pour novembre 2024, la plateforme réserve plusieurs chefs d'oeuvre dans les nouveaux films et de grosses séries inédites.

Tous les films Prime Video de novembre 2024

Après la confirmation des premières nouveautés Prime Video de novembre 2024, voici le line-up complet. Comme annoncé en introduction, plusieurs chefs d'oeuvre sont de la partie avec le retour de Forrest Gump, The Usual Suspects qui a retourné le cerveau de toutes celles et ceux qui l'ont vu ou encore Little Miss Sunshine. Pour ces nouvelles sorties, Amazon met également les petits plats dans les grands avec l'ajout de Mad Max : Fury Road. L'excellent épisode avec Tom Hardy qui remplace Mel Gibson, et Charlize Theron dans le rôle de Furiosa.

Les ajouts Prime Video de novembre 2024 offrent aussi aux abonnés Wedding Nightmare, une comédie horrifique / slasher qui brille par sa satire, son côté décalé et son actrice principale, Samara Weaving. La comédienne des deux films The Babysitter (disponibles sur Netflix). On vous le conseille vivement. Dans le genre délirant, mais en plus sérieux, il y a le long-métrage de requins En Eaux Troubles avec Jason Statham. Voici l'ensemble du line-up Prime Video de novembre 2024.

1/11 Libre Mermaids Les Collines de la Terreur Robin des Bois La Grande Évasion En Eaux troubles (The Meg) Le Jeu du Faucon Be Cool Kung Fu Panda Les Infidèles The Usual Suspects No Way Out OSS 117 Rio Ne Réponds Plus Akai Free Fire The Flying Scotsman Running Scared Mad Max : Fury Road Le Souffle de la tempête Get Shorty Foxy Brown Six Degrés de séparation Ford V Ferrari Bill & Ted Face The Music The Grand Budapest Hotel The Defiant Ones (1958) Terminator: Dark Fate 13 Hours: The Secret Soldiers Of Benghazi Mr. Majestyk Hellboy Masquerade (1988) Hair Soul Plane Dead Man Walking (1995) Overboard (1987) Gang Related Le Solitaire de Fort Humboldt OSS 117 Le Caire Nid d’Espions Respect Baywatch : Alerte à Malibu Breakheart Pass Hackers The Spy Gone North Papillon Nicholas Nickleby Picture This Coffy, la panthère noire de Harlem Red Dawn (1984) 12 Angry Men (1957) Kung Fu Panda 3

4/11 Pink Butterfly

5/11 Super blonde Sniper : G.R.I.T. Global Response & Intelligence Team

7/11 Love Again : un peu, beaucoup, passionnément Look Back Madagascar 2 Mon futur moi

10/11 Le Jour où la Terre s'arrêta (2008) Flamin’Hot Little Miss Sunshine La Famille Tenenbaum 500 jours ensemble Wedding Nightmare Beyond After

13/11 Dans le noir Down Low Underground Fights

15/11 Call Me By Your Name Arrête-moi si tu peux Le Guetteur Un garçon nommé Noël Made In Italy Big Game Forrest Gump The Program Countdown

20/11 When Love Strikes Délire express Love Actually

21/11 Le Challenge

22/11 Pimpinero Tigres Et Hyènes

25/11 Arthur Christmas

27/11 Becky enragée

28/11 Absolution Suspicion

29/11 Glass



Toutes les séries de novembre 2024

Quoi de neuf dans les séries Prime Video de novembre 2024 ? Il y aura deux temps forts avec tout d'abord le nouveau spin-off Citadel : Honey Bunny. « Lorsque le cascadeur Bunny recrute l'actrice Honey pour une mission secondaire, ils sont plongés dans un monde d'action, d'espionnage et de trahison. Des années plus tard, alors que leur dangereux passé les rattrape, Honey et Bunny, séparés, doivent se retrouver et se battre pour protéger leur petite fille, Nadia ».

Vous vous rappelez de Sexe Intentions, le film devenu culte pour beaucoup avec Sarah Michelle Gellar, Ryan Phillippe, Reese Witherspoon, Selma Blair et Joshua Jackson (Dawson) ? À l'origine, il s'agit d'une adaptation du roman français Les Liaisons Dangereuses. Eh bien Prime Video va proposer, 25 ans après la sortie du long-métrage, sa série Amazon Original Sexe Intentions (Cruel Intentions en VO). Ci-dessous le reste des sorties séries du mois.

5/11 Blind - saison 1

7/11 Citadel : Honey Bunny

8/11 Cada Minuto Cuenta

9/11 Transit - saison 1

14/11 Cross

15/11 The Men's Club - saison 5

19/11 Jeff Dunham’s Scrooged-Up Holiday Special - stand-up

21/11 Sexe Intentions (Cruel Intensions) - saison 1 - la série Dinner Club - saison 3

22/11 El Circo de los Muchachos - série documentaire

25/11 Saving Grace - saison 1



Source : Amazon Prime Video.