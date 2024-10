Spider-Man 4 est probablement l’un des films Marvel les plus attendus à l’heure actuelle. Il faut dire que le dernier film en date a été un véritable carton. Si nous savions déjà que le tournage du film était prévu pour l’été 2025, nous avons désormais une nouvelle encore plus intéressante. Il s'agit de la date de sortie.

Bonne nouvelle pour les fans de l’homme-araignée : Tom Holland reprend le costume de Spider-Man dans un quatrième volet, dont la sortie est prévue pour le 24 juillet 2026. Ce film, dirigé par Destin Daniel Cretton, arrivera deux mois seulement après Avengers: Doomsday, qui sortira en mai de la même année. Cette stratégie rappelle le lancement de Spider-Man: Far From Home, sorti juste après Avengers: Endgame et devenu un énorme succès au box-office.

En fait, Tom Holland a récemment confirmé la nouvelle sur le plateau de The Tonight Show Starring Jimmy Fallon. Le tournage de Spider-Man 4 débutera à l’été 2025, et l’acteur ne cache pas son enthousiasme : "Tout est presque prêt. C’est super excitant. J’ai hâte !"

Un premier jet du scénario

Holland a déjà lu un premier jet du scénario. Bien qu’il reste des ajustements à faire, il salue le travail de l’équipe de scénaristes. Selon lui, créer un film Marvel est un défi car chaque histoire doit s’intégrer dans le vaste univers du MCU. “C’est une petite pièce dans une énorme machine”, explique-t-il. “On doit s’assurer que tout se place dans le bon timing pour que le reste de l’univers fonctionne.”

Ainsi, après avoir réalisé Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, Destin Daniel Cretton succède à Jon Watts pour diriger Spider-Man 4. Connu pour ses œuvres comme Short Term 12 et Just Mercy, Cretton a su faire ses preuves dans l’univers Marvel. Il a même travaillé brièvement sur Avengers: The Kang Dynasty, avant de quitter ce projet pour se concentrer sur Spider-Man 4 et d’autres créations Marvel, dont la mini-série Wonder Man.

Source : Tom Holland