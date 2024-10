Après des mois de silence autour de Spider-Man 4, Tom Holland se lâche chaque jour un peu plus et a encore fait une déclaration qui va rendre les fans plus impatients que jamais.

L'avenir du Sony's Spider-Man Universe est en train de s'écrire avec Spider-Man 4. Un film qui commence enfin à prendre forme. Les retrouvailles entre Peter Parker, MJ et peut-être Ned auront lieu dès l'année prochaine puisque Tom Holland en personne à annoncer un début de tournage à l'été 2025. Si l'acteur est en mesure de donner une telle estimation, c'est parce que les progrès réalisés par les scénaristes sont (très) satisfaisants.

Une nouvelle déclaration encourageante sur Spider-Man 4

Spider-Man 4 est en plein dans son processus créatif, et visiblement, le premier jet du scénario est très prometteur. « Je l'ai lu il y a trois semaines et ça m'a emporté. Zendaya et moi nous sommes assis, nous l'avons lu ensemble, et nous avons parfois sauté dans le salon » a déclaré récemment Tom Holland au sujet de cette ébauche de script. Durant une interview pour Good Morning America, l'acteur a réaffirmé que le quatrième film était bien en route. « Je peux rien vous dire (rires). Tout ce que je peux dire, c'est que c'est en cours de préparation ». Même si Tom Holland ne peut de toute évidence rien révéler de concret sur Spider-Man 4, il a fait monter la sauce autour du prochain long-métrage.

D'après lui, Spider-Man 4 va surprendre tout le monde avec une « idée folle », du jamais par rapport aux autres épisodes. « Nous sommes confiants que l'idée que nous avons est suffisamment forte pour aller de l'avant, et nous allons tourner cet été. L'idée est folle et un peu différente ce que nous avons fait auparavant. Mais je pense que les fans vont y être réceptifs » a t-il teasé. Spider-Man 4 n'a pas encore de date de sortie et le nouveau réalisateur n'a pas encore été confirmé. Mais si la rumeur se confirme, Destin Daniel Cretton (Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux) pourrait succéder à Jon Watts. Et pour rester dans les bruits de couloir, il est possible que monsieur Iron Man, incarné par Robert Downey Jr, vienne faire coucou dans son nouveau rôle de Doctor Doom.

Source : Good Morning America.